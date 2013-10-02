ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI III GIORNATA
02/10/2013
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI III GIORNATA
SU RAISPORT 1 DOMENICA DIFFERITA MOGLIANO v CALVISANO ORE 17.30
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Campionato Italiano
d’Eccellenza in calendario sabato 5 e domenica 6 ottobre.
Nel posticipo domenicale delle ore 16.00, trasmesso in differita alle 17.30 da Rai Sport 1, i Campioni d’Italia del Marchiol Mogliano ricevono il
Cammi Calvisano.
Eccellenza – III giornata – 05.10.13 – ore 16.00
Rugby Reggio v Petrarca Padova
arb. Bertelli (Ferrara)
g.d.l. Rossi (Piacenza), Gobbi (Parma)
quarto uomo: Mezzetti (Parma)
Rugby Viadana v M-Three San Donà
arb. Roscini (Milano)
g.d.l. Trentin (Lecco), Smiraldi (Torino)
quarto uomo: Platania (Novi Ligure)
Estra I Cavalieri Prato v Fiamme Oro Roma
arb. Damasco (Napoli)
g.d.l. Castagnoli (Livorno), Masetti (Arezzo)
quarto uomo: Iavarone (Perugia)
Lazio Rugby 1927 v UR Capitolina
arb. Traversi (Rovigo)
g.d.l. Schilirò (Casamilia), Rosamilia (Colleferro)
quarto uomo: Proietti (Roma)
06.10.13 – ore 16.00 (differita Rai Sport 1 ore 17.30)
Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano
arb. Pennè (Milano)
g.d.l. Navarra (Udine), Cusano (Vicenza)
quarto uomo: Valbusa (Treviso)
Classifica: Marchiol Mogliano e Vea-FemiCZ Rovigo punti 9; Rugby Viadana 6; Cammi Calvisano* e M-Three San Donà 5; Estra I Cavalieri Prato, UR
Capitolina e Petrarca Padova 4; Lazio Rugby* 1; Rugby Reggio e Fiamme Oro Roma 0
*una partita in meno
Classifica marcatori: Cornwell (Marchiol Mogliano) punti 29; Bergamasco Mi. (Vea-FemiCZ Rovigo) 28; Fenner (Rugby Viadana) e Browne (Estra I Cavalieri
Prato) 22; Canna (Fiamme Oro Roma) 21; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 17: Guarducci (Marchiol Mogliano) e Steyn (Cammi Calvisano) 15; Farolini
(Rugby Reggio) 14
Classifica metamen: Guarducci (Marchiol Mogliano) e Steyn (Cammi Calvisano) 3 mete; Ceccato A., Costa-Repetto (Marchiol Mogliano) e Pilla (M-Three San
Donà) 2; 33 giocatori 1 meta
Redazione