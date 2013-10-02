Home Senza categoria ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI III GIORNATA

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI III GIORNATA

di Redazione 02/10/2013



SU RAISPORT 1 DOMENICA DIFFERITA MOGLIANO v CALVISANO ORE 17.30

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Campionato Italiano

d’Eccellenza in calendario sabato 5 e domenica 6 ottobre.

Nel posticipo domenicale delle ore 16.00, trasmesso in differita alle 17.30 da Rai Sport 1, i Campioni d’Italia del Marchiol Mogliano ricevono il

Cammi Calvisano.

Eccellenza – III giornata – 05.10.13 – ore 16.00

Rugby Reggio v Petrarca Padova

arb. Bertelli (Ferrara)

g.d.l. Rossi (Piacenza), Gobbi (Parma)

quarto uomo: Mezzetti (Parma)

Rugby Viadana v M-Three San Donà

arb. Roscini (Milano)

g.d.l. Trentin (Lecco), Smiraldi (Torino)

quarto uomo: Platania (Novi Ligure)

Estra I Cavalieri Prato v Fiamme Oro Roma

arb. Damasco (Napoli)

g.d.l. Castagnoli (Livorno), Masetti (Arezzo)

quarto uomo: Iavarone (Perugia)

Lazio Rugby 1927 v UR Capitolina

arb. Traversi (Rovigo)

g.d.l. Schilirò (Casamilia), Rosamilia (Colleferro)

quarto uomo: Proietti (Roma)

06.10.13 – ore 16.00 (differita Rai Sport 1 ore 17.30)

Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano

arb. Pennè (Milano)

g.d.l. Navarra (Udine), Cusano (Vicenza)

quarto uomo: Valbusa (Treviso)

Classifica: Marchiol Mogliano e Vea-FemiCZ Rovigo punti 9; Rugby Viadana 6; Cammi Calvisano* e M-Three San Donà 5; Estra I Cavalieri Prato, UR

Capitolina e Petrarca Padova 4; Lazio Rugby* 1; Rugby Reggio e Fiamme Oro Roma 0

*una partita in meno

Classifica marcatori: Cornwell (Marchiol Mogliano) punti 29; Bergamasco Mi. (Vea-FemiCZ Rovigo) 28; Fenner (Rugby Viadana) e Browne (Estra I Cavalieri

Prato) 22; Canna (Fiamme Oro Roma) 21; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 17: Guarducci (Marchiol Mogliano) e Steyn (Cammi Calvisano) 15; Farolini

(Rugby Reggio) 14

Classifica metamen: Guarducci (Marchiol Mogliano) e Steyn (Cammi Calvisano) 3 mete; Ceccato A., Costa-Repetto (Marchiol Mogliano) e Pilla (M-Three San

Donà) 2; 33 giocatori 1 meta







