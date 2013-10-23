ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI IV GIORNATA
di Redazione
23/10/2013
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI IV GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del Campionato Italiano
d’Eccellenza in calendario tra sabato 26 e domenica 28 ottobre.
Due i posticipi domenicali: alle 15.00, al Peroni Stadium “San Michele” in diretta su Rai Sport 1 il Cammi Calvisano riceve la Vea-FemiCZ Rovigo
mentre alle 15.30, al Campo dell’Unione, la Capitolina ospita gli Estra I Cavalieri Prato.
Queste le designazioni arbitrali in dettaglio:
Eccellenza – IV giornata – 26.10.10 – ore 16.00
M-Three San Donà v Rugby Reggio
arb. Passacantando (L’Aquila)
g.d.l. Boaretto (Rovigo), Piran (Padova)
quarto uomo: Crivellini (Udine)
Petrarca Padova v Rugby Viadana
arb. Blessano (Treviso)
g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Favero (Rovigo)
quarto uomo: Brescacin (Treviso)
Fiamme Oro Roma v Mantovani Lazio
arb. Spadoni (Padova)
g.d.l. Meconi (Roma), Pier’Antoni (Roma)
quarto uomo: Rosamilia (Colleferro)
27.10.10 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1
Cammi Calvisano v Vea-FemiCZ Rovigo
arb. Mitrea (Treviso)
g.d.l. Roscini (Milano), Laurenti (Bologna)
quarto uomo: Filizzola (Milano)
27.10.10 – ore 15.30
UR Capitolina v Estra I Cavalieri Prato
arb. Rizzo (Ferrara)
g.d.l. Di Blasio (Napoli), Commone (Napoli)
quarto uomo: Fioretti (Napoli)
Redazione