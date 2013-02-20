Loading...

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERO SECONDA GIORNATA RITORNO

Redazione Avatar

di Redazione

20/02/2013

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il recupero della seconda giornata di ritorno del Campionato Italiano d’Eccellenza in programma domenica 24 febbraio ore 18:00. Queste le designazioni arbitrali in dettaglio: Eccellenza – II° giornata ritorno- 24.02.2013 – Ore 18:00 Marchiol Mogliano Rugby v L’Aquila Rugby arb. Bertelli (Azzano Mella, BS) g.d.l. Bono (Coccaglio, BS), Marchesin (San Donà di Piave, VE) quarto uomo: D’Amico (Brescia) Simone Martellucci Ufficio Stampa FIR Tel: +390645213157 Mob. +393298879696 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] )  
