ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI SESTA GIORNATA DI RITORNO
di Redazione
27/03/2013
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza in programma sabato 30 marzo 2013. La diretta domenicale di RaiSport 1 sarà dedicata all’incontro del “Maurizio Quaggia” tra Marchiol Mogliano e Cammi Rugby Calvisano. Queste le designazioni arbitrali in dettaglio: Eccellenza - XIIV giornata – 30.03.2013 ore 13.00 – diretta RaiSport1 Marchiol Mogliano v Cammi Rugby Calvisano arb. Vivarini (Piove di Sacco, PD) g.d.l. Boaretto (Frassinelle, RO), Lento (Tricesimo, UD) quarto uomo: Sibillin (Casella d’Asolo, TV) ore 14.30 Petrarca Padova v Mantovani Lazio arb. Rizzo (Ferrara) g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Laurenti (Bologna) quarto uomo: Brescacin (Silea, TV) ore 15.00 Rugby Viadana v M-Three Rugby San Donà arb. Falzone (Montemerlo, PD) g.d.l. Pennè (Casalpusterlengo, LO), Franzoi (Santa Maria di Sala, VE) quarto uomo: Armanini (Noceto, PR) Estra I Cavalieri Prato v Crociati Rugby arb. Liperini (Livorno) g.d.l. Castagnoli (Livorno), Zucchi (Livorno) quarto uomo: Righini (Carmignano, PO) Rugby Reggio v Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta arb. Mancini (Frascati, RM) g.d.l. Rossi (Piacenza), Gobbi (San Giorgio Piacentino, PC) quarto uomo: Tavelli (Piacenza) Fiamme Oro Roma v L’Aquila Rugby arb. Damasco (Arezzo) g.d.l. De Martino (Pomigliano d’Arco, Na), Commone (Arzano, NA) quarto uomo: Casciello (Benevento) Classifica: Rugby Viadana punti 68; Cammi Calvisano punti 67; Estra I Cavalieri Prato punti 62; Petrarca Padova punti 52; Marchiol Mogliano punto 50; Vea-FemiCZ Rovigo punti 44; Mantovani Lazio punti 31; Fiamme Oro Roma punti 29; M-Three San Donà punti 27; Rugby Reggio punti 21; L’Aquila Rugby punti 9; Crociati Rugby punti 4. Simone Martellucci Ufficio Stampa FIR - Stagista Tel: +390645213157 Mob. +393298879696 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
