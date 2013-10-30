ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI V GIORNATA
30/10/2013
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quinta giornata del Campionato Italiano
d’Eccellenza in programma tra sabato 2 e domenica 3 novembre.
Posticipo domenicale alle ore 15.00 (differita Rai Sport 1 alle 20.30) per Rugby Reggio v Fiamme Oro, diretta da Claudio Blessano.
Eccellenza – V giornata – 02.11.13 – ore 14.00
Rugby Viadana v UR Capitolina
arb. Bertelli (Ferrara)
g.d.l. Bono (Brescia), Gobbi (Piacenza)
quarto uomo: Pulpo (Brescia)
ore 15.00
Vea-FemiCZ Rovigo v Marchiol Mogliano
arb. Spadoni (Padova)
g.d.l. Falzone (Padova), Marchesin (San Donà)
quarto uomo: Favero (Treviso)
Lazio Rugby v Cammi Calvisano
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Muscio (Prato), (Masetti (Arezzo)
quarto uomo: Proietti (Roma)
M-Three San Donà v Petrarca Padova
arb. Roscini (Milano)
g.d.l. Russo (Milano), Bellinato (Treviso)
quarto uomo: Crivellini (Udine)
03.11.13 – ore 15.00 – differita Rai Sport 1 ore 20.30
Rugby Reggio v Fiamme Oro Roma
arb. Blessano (Padova)
g.d.l. Sgardiolo (Treviso), Sorrentino (Milano)
quarto uomo: Franzoi (Milano)
