ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI VI GIORNATA
di Redazione
06/11/2013
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI VI GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata del Campionato Italiano
d’Eccellenza in calendario domenica 10 novembre.
Diretta televisiva, alle 15 su Rai Sport 1 per Vea-FemiCZ Rovigo v IMA Lazio.
Eccellenza – VI giornata – 10.11.13 – ore 15.00
Cammi Calvisano v Rugby Reggio arb. Roscini (Milano)
Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato arb. Vivarini (Padova)
Fiamme Oro v Petrarca Padova arb. Liperini (Livorno)
UR Capitolina v M-Three San Donà arb. Pennè (Milano)
ore 15.00 – diretta Rai Sport 1
Vea-FemiCZ Rovigo v IMA Lazio arb. Rizzo (Ferrara)
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata del Campionato Italiano
d’Eccellenza in calendario domenica 10 novembre.
Diretta televisiva, alle 15 su Rai Sport 1 per Vea-FemiCZ Rovigo v IMA Lazio.
Eccellenza – VI giornata – 10.11.13 – ore 15.00
Cammi Calvisano v Rugby Reggio arb. Roscini (Milano)
Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato arb. Vivarini (Padova)
Fiamme Oro v Petrarca Padova arb. Liperini (Livorno)
UR Capitolina v M-Three San Donà arb. Pennè (Milano)
ore 15.00 – diretta Rai Sport 1
Vea-FemiCZ Rovigo v IMA Lazio arb. Rizzo (Ferrara)
Articolo Precedente
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI VI GIORNATA
Articolo Successivo
RUGBY NOTIZIE] SERIE B. LE DESIGNAZIONI DELLA SESTA GIORNATA
Redazione