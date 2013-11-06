Loading...

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI VI GIORNATA

06/11/2013

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata del Campionato Italiano
d’Eccellenza in calendario domenica 10 novembre.

Diretta televisiva, alle 15 su Rai Sport 1 per Vea-FemiCZ Rovigo v IMA Lazio.

Eccellenza – VI giornata – 10.11.13 – ore 15.00

Cammi Calvisano v Rugby Reggio arb. Roscini (Milano)

Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato arb. Vivarini (Padova)

Fiamme Oro v Petrarca Padova arb. Liperini (Livorno)

UR Capitolina v M-Three San Donà arb. Pennè (Milano)

ore 15.00 – diretta Rai Sport 1


Vea-FemiCZ Rovigo v IMA Lazio arb. Rizzo (Ferrara)


