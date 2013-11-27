Loading...

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI VII GIORNATA

27/11/2013

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI VII GIORNATA

DOMENICA DIRETTA RAI SPORT 1 ORE 15 PER PETRARCA v CAPITOLINA

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del Campionato Italiano
d’Eccellenza in calendario tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.

Doppio posticipo domenicale per il massimo campionato, che riparte dopo due settimane di sosta: alle 15.00 alla Guizza, in diretta su Rai Sport 1, il
Petrarca Padova ospita l’Unione Rugby Capitolina mentre, alla stessa ora, il Rugby Reggio fanalino di coda riceve al “Crocetta Canalina” la
capolista Vea-FemiCZ Rovigo.

Queste le designazioni arbitrali per la settima giornata del massimo campionato:

Eccellenza – VII giornata

30.11.13 – ore 14.30

IMA Lazio v Marchiol Mogliano

arb. Passancantando (L’Aquila)

g.d.l. Salvi (L’Aquila), Carrera (Roma)

quarto uomo: Meschini (L’Aquila)


30.11.13 – ore 15.00

Rugby Viadana v Fiamme Oro Roma

arb. Rizzo (Ferrara)

g.d.l. Rossi (Piacenza), Bertelli (Ferrara)

quarto uomo: Mezzetti (Parma)

Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano

arb. Falzone (Padova)

g.d.l. Liperini (Padova), Bonacci (Roma)

quarto uomo: Righini (Prato)

01.12.13 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1

Petrarca Padova v UR Capitolina

arb. Damasco (Napoli)

g.d.l. Boaretto (Rovigo), Sgardiolo (Treviso)

quarto uomo: Favero (Treviso)

01.12.13 – ore 15.00

Rugby Reggio v Vea-FemiCZ Rovigo

arb. Vivarini (Padova)

g.d.l. Russo (Piacenza), Armanini (Parma)

quarto uomo: Pulpo (Brescia)

Classifica: Vea-FemiCZ Rovigo* punti 20; Cammi Calvisano* 18; Estra I Cavalieri Prato* e Petrarca Padova 17; Rugby Viadana* e M-Three San Donà 16;
Marchiol Mogliano* 13; Fiamme Oro Roma 12; IMA Lazio* 6; UR Capitolina 4; Rugby Reggio 1

* una partita in meno


