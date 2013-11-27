Home Senza categoria ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI VII GIORNATA

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI VII GIORNATA

di Redazione 27/11/2013

DOMENICA DIRETTA RAI SPORT 1 ORE 15 PER PETRARCA v CAPITOLINA



DOMENICA DIRETTA RAI SPORT 1 ORE 15 PER PETRARCA v CAPITOLINA



Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata del Campionato Italiano

d’Eccellenza in calendario tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.



Doppio posticipo domenicale per il massimo campionato, che riparte dopo due settimane di sosta: alle 15.00 alla Guizza, in diretta su Rai Sport 1, il

Petrarca Padova ospita l’Unione Rugby Capitolina mentre, alla stessa ora, il Rugby Reggio fanalino di coda riceve al “Crocetta Canalina” la

capolista Vea-FemiCZ Rovigo.



Queste le designazioni arbitrali per la settima giornata del massimo campionato:



Eccellenza – VII giornata



30.11.13 – ore 14.30



IMA Lazio v Marchiol Mogliano



arb. Passancantando (L’Aquila)



g.d.l. Salvi (L’Aquila), Carrera (Roma)



quarto uomo: Meschini (L’Aquila)





30.11.13 – ore 15.00



Rugby Viadana v Fiamme Oro Roma



arb. Rizzo (Ferrara)



g.d.l. Rossi (Piacenza), Bertelli (Ferrara)



quarto uomo: Mezzetti (Parma)



Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano



arb. Falzone (Padova)



g.d.l. Liperini (Padova), Bonacci (Roma)



quarto uomo: Righini (Prato)



01.12.13 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1



Petrarca Padova v UR Capitolina



arb. Damasco (Napoli)



g.d.l. Boaretto (Rovigo), Sgardiolo (Treviso)



quarto uomo: Favero (Treviso)



01.12.13 – ore 15.00



Rugby Reggio v Vea-FemiCZ Rovigo



arb. Vivarini (Padova)



g.d.l. Russo (Piacenza), Armanini (Parma)



quarto uomo: Pulpo (Brescia)



Classifica: Vea-FemiCZ Rovigo* punti 20; Cammi Calvisano* 18; Estra I Cavalieri Prato* e Petrarca Padova 17; Rugby Viadana* e M-Three San Donà 16;

Marchiol Mogliano* 13; Fiamme Oro Roma 12; IMA Lazio* 6; UR Capitolina 4; Rugby Reggio 1



* una partita in meno







