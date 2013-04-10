Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA

di Redazione 10/04/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata del Campionato

Italiano d’Eccellenza in programma nel fine settimana del 13-14 aprile.

Posticipo domenicale alle ore 15.00, con differita Rai Sport 2 alle ore 22.30, per la sfida al vertice che allo Stadio “Luigi Zaffanella” mette il

Rugby Viadana capolista a pari punti con il Cammi Calvisano di fronte agli Estra I Cavalieri Prato che tallonano il duo di testa lontani appena due

lunghezze dalla vetta: arbitra l’internazionale trevigiano Marius Mitrea.

Eccellenza – XIX giornata – 13.04.13

ore 14.30

Rugby Reggio v Mantovani Lazio

arb. Vivarini (Padova)

g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Armanini (Parma)

quarto uomo: Mezzetti (Parma)



ore 15.00

L’Aquila Rugby v Cammi Calvisano

arb. Traversi (Rovigo)

g.d.l. Colantonio (Roma), Pappalardo (Roma)

quarto uomo: Proietti (Roma)



ore 16.00

Marchiol Mogliano v M-Three San Donà

arb. Spadoni (Padova)

g.d.l. Boaretto (Rovigo), Franzoi (Mirano)

quarto uomo: Cusano (Vicenza)



Petrarca Padova v Crociati Rugby

arb. Roscini (Milano)

g.d.l. Russo (Milano), Valbusa (Treviso)

quarto uomo: Bellinato (Treviso)

Fiamme Oro Roma v Vea-FemiCZ Rovigo

arb. Damasco (Napoli)

g.d.l. Salvi (L’Aquila), Ranalli (Sulmona)

quarto uomo: Masetti (Roma)



14.04.13 – ore 15.00 – differita Rai Sport 2 ore 22.30

Rugby Viadana v Estra I Cavalieri Prato

arb. Mitrea (Treviso)

g.d.l. Liperini (Livorno), Favaro

quarto uomo: Brescacin (Treviso)



Classifica: Rugby Viadana e Cammi Calvisano 73 punti; Estra I Cavalieri Prato 71; Petrarca Padova 58; Marchiol Mogliano 57; Vea-FemiCZ Rovigo 52;

Fiamme Oro Roma 37; Mantovani Lazio 31; M-Three San Donà 27; Rugby Reggio 26; L’Aquila Rugby 10; Crociati Rugby 4

Classifica marcatori: Basson (Vea-FemiCZ Rovigo) 212 punti; Benetti (Fiamme Oro Roma) 196; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 187; Marcato (Cammi

Calvisano) 141; Gennari (Crociati) 121; Gerber (Mantovani Lazio) 117; Fadalti (Marchiol Mogliano) 106; Mantovani (Rugby Reggio) 99; Ragusi (Estra I

Cavalieri Prato) 94; Apperley (Viadana) 79; Rubini (Mantovani Lazio) 67; Fenner (Rugby Viadana) 63; Onori (Marchiol Mogliano) 58; Robuschi (M-Three

San Donà) 56; Padrò (Rugby Viadana) 55; Frati M. (Estra I Cavalieri Prato) 54

Classifica metamen: Padrò (Rugby Viadana) 11 mete; Vunisa (Cammi Calvisano) 9; Pascu (Rugby Viadana), Sepe M. (Estra I Cavalieri Prato), Canavosio e

Vilk (Cammi Calvisano) 7; Ansell (Petrarca Padova), Majstorovic e Bernini (Estra I Cavalieri Prato) e Tartaglia (Mantovani Lazio) 6; Candiago E.,

Steyn (Marchiol Mogliano), Flynn (M-Three San Donà), Ragusi (Estra I Cavalieri Prato), Rubini (Mantovani Lazio), Albano, Van Jarsveeld, Sintich

(Rugby Viadana), Castagnoli e Bigi (Rugby Reggio), Innocenti e Gega (Petrarca Padova) 5; Barion (Fiamme Oro), Castello, Palazzani e Bergamo (Cammi

Calvisano), Nifo, Ngawini e Vezzosi (Estra I Cavalieri Prato), Galon, Fadalti e Costa Repetto (Marchiol Mogliano), Scalvi (Rugby Reggio), Sintich e

Fenner (Rugby Viadana), Favaro F. e Bortolussi (Petrarca Padova) 4







Condividi Facebook Twitter Whatsapp