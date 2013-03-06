[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XV&deg; GIORNATA

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XV° GIORNATA
di Redazione
06/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
DESIGNAZIONI ARBITRALI XV° GIORNATA ECCELLENZA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata del Campionato Italiano
d’Eccellenza in programma sabato 9 marzo 2013.
La diretta del sabato su RaiSport 1 sarà dedicata all’incontro del “Chersoni” tra Estra I Cavalieri Prato e Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta.
Queste le designazioni arbitrali in dettaglio:
Eccellenza - XV giornata – 09.03.2013
ore 14.00
Marchiol Mogliano Rugby v Fiamme Oro Roma
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Navarra (Trieste), Lento (Tricesimo, UD)
quarto uomo: Zucchi (Livorno)
*Crociati Rugby v Cammi Rugby Calvisano
arb. Blessano (Montebelluna, TV)
g.d.l. Rizzo (Ferrara), Brescacin (Silea, TV)
quarto uomo: Bellinato (Villorba, TV)
*la partita si disputerà presso il “Campo Moletolo” di Parma
ore 15.00
Rugby Viadana v Rugby Reggio
arb. Roscini (Legnano, MI)
g.d.l. Rossi (Piacenza), Sorrentino (Milano)
quarto uomo: Filizzola (Trezzano sul Naviglio, MI)
Mantovani Lazio v M-Three San Donà
arb. Damasco (Arezzo)
g.d.l. Sironi (Colleferro, RM), Pier’Antoni (Colleferro, RM)
quarto uomo: Masetti (Arezzo)
Estra I Cavalieri Prato v Vea-FemiCZ Rovigo – Diretta Rai Sport 1
arb. Mitrea (Postioma di Paese, TV)
g.d.l. Belvedere (Roma), Favero (Montebelluna, TV)
quarto uomo: Sibillin (Casella D’Asolo, TV)
*Petrarca Padova v L’Aquila Rugby
arb. Boaretto (Frassinelle, RO)
g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Armanini (Noceto, PR)
quarto uomo: Mezzetti (Noceto, PR)
*la partita si disputerà presso il “Memo Geremia” di Padova
Classifica:
Rugby Viadana punti 59; Cammi Calvisano punti 58; Estra I Cavalieri Prato punti 57; Petrarca Padova punti 43; Vea-FemiCZ Rovigo punti 43; Marchiol
Mogliano punto 41; M-Three San Donà punti 26; Fiamme Oro Roma punti 25; Mantovani Lazio punti 22; Rugby Reggio punti 20; L’Aquila Rugby punti 9;
Crociati Rugby punti 4
