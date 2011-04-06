(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XV GIORNATA
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 6.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 6 aprile 2011 ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XV GIORNATA DOMENICA POSTICIPO PRATO v PADOVA IN DIRETTA RAI SPORT 1 (ORE 15.00) Roma â Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata del Campionato Italiano dâEccellenza, in programma nel week-end del 9-10 aprile. Sabato alle 16.00 quattro gli incontri in programma, a cominciare dalla sfida del âBattagliniâ dove la Femi-CZ Rovigo leader della classifica riceve LâAquila Rugby, penultima ma con un confortante margine di quindici punti sullâultima posizione. A Parma gara importantissima nella lotta per i play-off, con lâHBS GranDucato Parma quinto in classifica che riceve una Futura Park Rugby Roma ormai staccata dalle prime quattro posizioni: gli emiliani non possono permettersi passi falsi se vogliono riavvicinarsi al gruppo di testa ed in particolar modo ai cugini del BancaMonteParma Crociati, quinti a +7 ed impegnati in trasferta sul difficile campo della matricola Mantovani Lazio, matematicamente salva ma non per questo meno pericolosa. A Mogliano il derby veneto tra il Marchiol di Umberto Casellato ed il CasinÃ² di Venezia ha un significato particolare per il tecnico dei provinciali trevigiani, che con un risultato utile puÃ² condannare alla retrocessione la squadra con cui ha iniziato la propria carriera nel massimo campionato. Posticipo domenicale, alle ore 15.00 in diretta Rai Sport 1 (replica ore 20.30) con gli Estra I Cavalieri Prato, secondo in classifica, che ospitano il Petrarca terzo in classifica e reduce dalla battuta dâarresto interna nel derby contro Rovigo. Eccellenza â XV giornata â 09.04.11 â ore 16.00 Mantovani Lazio v BancaMonteParma Crociati arb. Blessano (Treviso) g.d.l. De Martino (Napoli) e Guerrieri (Treviso) quarto uomo: Radetich (Salerno) HBS GranDucato Parma v Futura Park Rugby Roma arb. Falzone (Padova) g.d.l. Serchiani (Padova)e Di Gregorio (Padova) quarto uomo: Laurenti (Bologna) Marchiol Mogliano v CasinÃ² di Venezia arb. Marrama (Padova) g.d.l. Traversi (Rovigo) e Maratini (Padova) quarto uomo: Fracasso (Padova) Femi-CZ Rovigo v LâAquila Rugby arb. Sironi (Colleferro, RM) g.d.l. Sandri (Trieste) e Armanini (Parma) quarto uomo: Mezzetti (Noceto) domenica 10.04.11 â ore 15.00 â diretta Rai Sport 1 (replica ore 20.30 Rai Sport 1) Estra I Cavalieri Prato v Petrarca Padova arb. Mitrea (Treviso) g.d.l. Cason (Rovigo)e Valbusa (Torino) quarto uomo: Bellinato (Treviso) Classifica: Femi-CZ Rovigo punti 53; Estra I Cavalieri Prato 51; Petrarca Padova 45; BancaMonteParma Crociati 42; HBS GranDucato Parma 35; Futura Park Rugby Roma 32; Mantovani Lazio 27; Marchiol Mogliano 24; LâAquila Rugby 15; CasinÃ² di Venezia* 0 *quattro punti di penalizzazione per mancata attivitÃ giovanile Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
