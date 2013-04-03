[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA
di Redazione
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII GIORNATA
DOMENICA DIRETTA RAI SPORT 1 ORE 15.00 PER ROVIGO v VIADANA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata del Campionato Italiano
d’Eccellenza in calendario sabato 6 aprile.
Posticipo domenicale, in diretta alle 15.00 su Rai Sport 1, per Vea-FemiCZ Rovigo – Rugby Viadana affidata all’internazionale livornese Matteo
Liperini.
Eccellenza – XVIII giornata – 06.04.13
ore 15.00
L’Aquila Rugby v Rugby Reggio
arb. Falzone (Padova)
g.d.l. Tomò (Roma), Franzoi (Venezia)
quarto uomo: Paluzzi (Roma)
ore 16.00
Crociati Rugby v Marchiol Mogliano
arb. Marrama (Padova)
g.d.l. Bono (Brescia), Sorrentino (Milano)
quarto uomo: Filizzola (Milano)
Mantovani Lazio v Estra I Cavalieri Prato
arb. Bertelli (Brescia)
g.d.l. De Martino (Napoli), Commone (Napoli)
quarto uomo: Fioretti (Pasquale)
Cammi Calvisano v Petrarca Padova
arb. Mancini (Roma)
g.d.l. Belvedere (Roma), Smiraldi (Torino)
quarto uomo: Platania (Novi Ligure)
M-Three San Donà v Fiamme Oro Roma
arb. Roscini (Milano)
g.d.l. Russo (Milano), Borsetto (Varese)
quarto uomo: Bellinato (Treviso)
07.04.13 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1
Vea-FemiCZ Rovigo v Rugby Viadana
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Castagnoli (Livorno), Zucchi (Livorno)
quarto uomo: Sibillin (Treviso)
Classifica: Rugby Viadana 73 punti; Cammi Calvisano 69; Estra I Cavalieri Prato 66; Petrarca Padova 57; Marchiol Mogliano 52; Vea-FemiCZ Rovigo 48;
Fiamme Oro Roma 33; Mantovani Lazio 31; M-Three San Donà 27; Rugby Reggio 22; L’Aquila 9; Crociati Rugby 4.
Redazione