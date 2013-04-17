[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XX GIORNATA

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XX GIORNATACALVISANO v VIADANA DOMENICA IN DIRETTA RAI SPORT 2 ALLE 17.30Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventesima giornata del Campionato Italianod’Eccellenza in calendario nel week-end del 20-21 aprile.Il posticipo domenicale, affidato all’internazionale a Carlo Damasco, mette di fronte al Peroni Stadium “San Michele” i Campioni d’Italia delCammi Calvisano, primatisti della classifica, ed il Rugby Viadana scivolato in seconda posizione dopo un lungo periodo al comando della graduatoria:calcio d’inizio alle 17.30 in diretta su Rai Sport 2 subito dopo la conclusione della diretta su SportItalia dell’incontro di RaboDirect PRO12 traZebre Rugby e Leinster.Eccellenza – XX giornata – 20.04.13 – ore 15.00Mantovani Lazio v Marchiol Moglianoarb. Pennè (Milano)g.d.l. Mancini (Roma), Ranalli (Sulmona)quarto uomo: Palmerio (L’Aquila)Vea-FemiCZ Rovigo v L’Aquila Rugbyarb. Rizzo (Ferrara)g.d.l. Navarra (Udine), Valbusa (Treviso)quarto uomo: Sibillin (Treviso)ore 16.00Crociati Rugby v Fiamme Oro Romaarb. Mitrea (Treviso)g.d.l. Bertelli (Brescia), Franzoi (Venezia)quarto uomo: Gobbi (Piacenza)Estra I Cavalieri Prato v Petrarca Padovaarb. Passacantando (L’Aquila)g.d.l. Belvedere (Roma), Pier’Antoni (Roma)quarto uomo: Romani (Roma)M-Three San Donà v Rugby Reggioarb. Sironi (Colleferro)g.d.l. Falzone (Padova), Cusano (Vicenza)quarto uomo: Brescacin (Treviso)21.04.13 – ore 17.30 – diretta Rai Sport 2Cammi Calvisano v Rugby Viadanaarb. Damasco (Napoli)g.d.l. Marrama (Padova), Lento (Udine)quarto uomo: Bellinato(Treviso)Classifica: Cammi Calvisano punti 78; Rugby Viadana 77; Estra I Cavalieri Prato 72; Petrarca Padova 63; Marchiol Mogliano 62; Vea-FemiCZ Rovigo 52;Fiamme Oro Roma 41; Mantovani Lazio 32; Rugby Reggio 31; M-Three San Donà 27; L’Aquila Rugby 10; Crociati Rugby 4Classifica marcatori: Basson (Vea-FemiCZ Rovigo) 218 punti; Benetti (Fiamme Oro Roma) 211; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 194; Marcato (CammiCalvisano) 141; Gerber (Mantovani Lazio) 130; Fadalti (Marchiol Mogliano) 126; Gennari (Crociati) 121; Mantovani (Rugby Reggio) 107; Ragusi (Estra ICavalieri Prato) 94; Apperley (Viadana) 89; Fenner (Rugby Viadana) 69; Rubini (Mantovani Lazio) 67; Padrò (Rugby Viadana) 60; Griffen (CammiCalvisano) 59; Onori (Marchiol Mogliano) 58; Frati M. (Estra I Cavalieri Prato) 57; Robuschi (M-Three San Donà) 56; Vunisa (Cammi Calvisano) 55Classifica metamen: Padrò (Rugby Viadana) 12 mete; Vunisa (Cammi Calvisano) 11; Pascu (Rugby Viadana), Sepe M. e Majstorovic (Estra I CavalieriPrato), Ansell (Petrarca Padova), Canavosio e Vilk (Cammi Calvisano), Steyn (Marchiol Mogliano) 7; Bernini (Estra I Cavalieri Prato), Bortolussi eGega (Petrarca Padova), Tartaglia (Mantovani Lazio), Flynn (M-Three San Donà), Castagnoli e Scalvi (Rugby Reggio) 6; Candiago E. e Fadalti (MarchiolMogliano), Ragusi (Estra I Cavalieri Prato), Rubini (Mantovani Lazio), Albano, Van Jarsveeld (Rugby Viadana), Bigi (Rugby Reggio), Innocenti (PetrarcaPadova) 5; Barion (Fiamme Oro), Castello, Palazzani Visentin e Bergamo (Cammi Calvisano), Nifo, Ngawini e Vezzosi (Estra I Cavalieri Prato), Galon eCosta Repetto (Marchiol Mogliano), Sintich e Fenner (Rugby Viadana), Favaro F. (Petrarca Padova) 4