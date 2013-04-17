[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XX GIORNATA
di Redazione
17/04/2013
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XX GIORNATA
CALVISANO v VIADANA DOMENICA IN DIRETTA RAI SPORT 2 ALLE 17.30
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventesima giornata del Campionato Italiano
d’Eccellenza in calendario nel week-end del 20-21 aprile.
Il posticipo domenicale, affidato all’internazionale a Carlo Damasco, mette di fronte al Peroni Stadium “San Michele” i Campioni d’Italia del
Cammi Calvisano, primatisti della classifica, ed il Rugby Viadana scivolato in seconda posizione dopo un lungo periodo al comando della graduatoria:
calcio d’inizio alle 17.30 in diretta su Rai Sport 2 subito dopo la conclusione della diretta su SportItalia dell’incontro di RaboDirect PRO12 tra
Zebre Rugby e Leinster.
Eccellenza – XX giornata – 20.04.13 – ore 15.00
Mantovani Lazio v Marchiol Mogliano
arb. Pennè (Milano)
g.d.l. Mancini (Roma), Ranalli (Sulmona)
quarto uomo: Palmerio (L’Aquila)
Vea-FemiCZ Rovigo v L’Aquila Rugby
arb. Rizzo (Ferrara)
g.d.l. Navarra (Udine), Valbusa (Treviso)
quarto uomo: Sibillin (Treviso)
ore 16.00
Crociati Rugby v Fiamme Oro Roma
arb. Mitrea (Treviso)
g.d.l. Bertelli (Brescia), Franzoi (Venezia)
quarto uomo: Gobbi (Piacenza)
Estra I Cavalieri Prato v Petrarca Padova
arb. Passacantando (L’Aquila)
g.d.l. Belvedere (Roma), Pier’Antoni (Roma)
quarto uomo: Romani (Roma)
M-Three San Donà v Rugby Reggio
arb. Sironi (Colleferro)
g.d.l. Falzone (Padova), Cusano (Vicenza)
quarto uomo: Brescacin (Treviso)
21.04.13 – ore 17.30 – diretta Rai Sport 2
Cammi Calvisano v Rugby Viadana
arb. Damasco (Napoli)
g.d.l. Marrama (Padova), Lento (Udine)
quarto uomo: Bellinato(Treviso)
Classifica: Cammi Calvisano punti 78; Rugby Viadana 77; Estra I Cavalieri Prato 72; Petrarca Padova 63; Marchiol Mogliano 62; Vea-FemiCZ Rovigo 52;
Fiamme Oro Roma 41; Mantovani Lazio 32; Rugby Reggio 31; M-Three San Donà 27; L’Aquila Rugby 10; Crociati Rugby 4
Classifica marcatori: Basson (Vea-FemiCZ Rovigo) 218 punti; Benetti (Fiamme Oro Roma) 211; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 194; Marcato (Cammi
Calvisano) 141; Gerber (Mantovani Lazio) 130; Fadalti (Marchiol Mogliano) 126; Gennari (Crociati) 121; Mantovani (Rugby Reggio) 107; Ragusi (Estra I
Cavalieri Prato) 94; Apperley (Viadana) 89; Fenner (Rugby Viadana) 69; Rubini (Mantovani Lazio) 67; Padrò (Rugby Viadana) 60; Griffen (Cammi
Calvisano) 59; Onori (Marchiol Mogliano) 58; Frati M. (Estra I Cavalieri Prato) 57; Robuschi (M-Three San Donà) 56; Vunisa (Cammi Calvisano) 55
Classifica metamen: Padrò (Rugby Viadana) 12 mete; Vunisa (Cammi Calvisano) 11; Pascu (Rugby Viadana), Sepe M. e Majstorovic (Estra I Cavalieri
Prato), Ansell (Petrarca Padova), Canavosio e Vilk (Cammi Calvisano), Steyn (Marchiol Mogliano) 7; Bernini (Estra I Cavalieri Prato), Bortolussi e
Gega (Petrarca Padova), Tartaglia (Mantovani Lazio), Flynn (M-Three San Donà), Castagnoli e Scalvi (Rugby Reggio) 6; Candiago E. e Fadalti (Marchiol
Mogliano), Ragusi (Estra I Cavalieri Prato), Rubini (Mantovani Lazio), Albano, Van Jarsveeld (Rugby Viadana), Bigi (Rugby Reggio), Innocenti (Petrarca
Padova) 5; Barion (Fiamme Oro), Castello, Palazzani Visentin e Bergamo (Cammi Calvisano), Nifo, Ngawini e Vezzosi (Estra I Cavalieri Prato), Galon e
Costa Repetto (Marchiol Mogliano), Sintich e Fenner (Rugby Viadana), Favaro F. (Petrarca Padova) 4
Redazione