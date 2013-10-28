Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ECCELLENZA, DOMENICA 3 IL POSTICIPO E' RUGBY REGGIO v FIAMME ORO

Redazione Avatar

di Redazione

28/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ECCELLENZA, DOMENICA 3 IL POSTICIPO E’ RUGBY REGGIO v FIAMME ORO
CALCIO D’INIZIO FISSATO ALLE ORE 15.00, DIFFERITA RAI SPORT 1 ALLE 20.30

Roma – Rai Sport ha definito il palinsesto per la quinta giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza, in calendario tra sabato 2 e domenica 3
novembre.

Il posticipo domenicale delle ore 15 metterà di fronte, al “Crocetta Canalina”, il Rugby Reggio ancora alla ricerca dei primi punti di stagione e
le Fiamme Oro Roma che, sabato, hanno smosso la classifica aggiudicandosi in rimonta il derby contro la Lazio.

L’incontro verrà trasmesso in differita da Rai Sport 1 alle ore 20.30.

Questo il palinsesto in sintesi:

Eccellenza – V giornata – 03.11.13 – ore 15.00 – differita Rai Sport 1 ore 20.30

Rugby Reggio v Fiamme Oro Roma


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Federleague, l&rsquo;azzurrino Bernacchioni: &laquo;Il rugby a 13 pu&ograve; essere propedeutico per il 15&raquo;

Articolo Successivo

CAMPIONATO ACCADEMIE ZONALI. PRIMA GIORNATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019