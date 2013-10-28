Home Senza categoria ECCELLENZA, DOMENICA 3 IL POSTICIPO E' RUGBY REGGIO v FIAMME ORO

ECCELLENZA, DOMENICA 3 IL POSTICIPO E' RUGBY REGGIO v FIAMME ORO

di Redazione 28/10/2013

CALCIO D’INIZIO FISSATO ALLE ORE 15.00, DIFFERITA RAI SPORT 1 ALLE 20.30



Roma – Rai Sport ha definito il palinsesto per la quinta giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza, in calendario tra sabato 2 e domenica 3

novembre.



Il posticipo domenicale delle ore 15 metterà di fronte, al “Crocetta Canalina”, il Rugby Reggio ancora alla ricerca dei primi punti di stagione e

le Fiamme Oro Roma che, sabato, hanno smosso la classifica aggiudicandosi in rimonta il derby contro la Lazio.



L’incontro verrà trasmesso in differita da Rai Sport 1 alle ore 20.30.



Questo il palinsesto in sintesi:



Eccellenza – V giornata – 03.11.13 – ore 15.00 – differita Rai Sport 1 ore 20.30



Rugby Reggio v Fiamme Oro Roma







