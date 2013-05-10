[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, ECCELLENZA, MOGLIANO v VIADANA APRE LA VOLATA SCUDETTO
di Redazione
10/05/2013
ECCELLENZA, MOGLIANO v VIADANA APRE LA VOLATA SCUDETTO
A PRATO CROCIATI v L'AQUILA IN DIRETTA STREAMING RAISPORT.RAI.IT
Roma – La sfida di domani alle 17 al “Quaggia” di Mogliano Veneto tra il Marchiol padrone di casa ed il Rugby Viadana, capolista della stagione
regolare, accende la miccia della fase finale del Campionato Italiano d’Eccellenza.
Diretta su Rai Sport 2, in streaming web su raisport.rai.it ed interventi in diretta su Radio Rai, oltre che la tradizionale diretta testuale su
Federugby.it, garantiranno copertura multipiattaforma ad una sfida che si preannuncia vibrante tra un Mogliano, alla seconda semifinale della propria
storia ed un Viadana determinato nel continuare ad inseguire il secondo scudetto della propria storia nell’anno del ritorno in Eccellenza.
Ventiquattro ore dopo, al “Chersoni” di Iolo, riproposizione della serie di finale dell’anno scorso con gli Estra I Cavalieri Prato che ospitano
i campioni in carica del Cammi Calvisano: diretta streaming sul portale RAI, diretta testuale e differita alle 20.10 su Rai Sport 2 per il primo dei
due confronti tra i toscani del duo De Rossi-Frati ed i provinciali bresciani di Andrea Cavinato, tutti tecnici destinati a differenti panchine nella
stagione a venire e per questo decisi a lasciare il miglior ricordo possibile.
Il terzultimo fine settimana dell’Eccellenza 2012/13, oltre alle semifinali d’andata, propone anche un drammatico spareggio salvezza, domani alle
16 sempre al “Chersoni”: dopo essersi a lungo confrontati a distanza nel corso della stagione, finendo per chiudere a pari punti in classifica,
Crociati e L’Aquila si affrontano per la seconda volta in sette giorni. Ottanta minuti per stabilire chi continuerà l’avventura nel massimo
campionato e chi, invece, ripartirà dalla Serie A tra pochi mesi: anche per lo spareggio salvezza diretta streaming su raisport.rai.it ed
aggiornamenti testuali sul sito internet federale e differita su Rai Sport 2 al termine di Mogliano v Viadana
Ultime dalle sedi – probabili formazioni
Mogliano, Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 11 maggio, ore 17.00
Eccellenza, semifinale d’andata – diretta Rai Sport 2
Marchiol Mogliano v Rugby Viadana
Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Ceccato E., Nathan, Fadalti; Rodriguez, Lucchese; Swanepoel, Candiago E. (cap); Barbini Mar.; Pavanello E., Bocchi;
Ravalle, Gianesini; Costa-Repetto
a disposizione: Ceccato A., Corbanese, Meggetto, Ceneda, Endrizzi, Padovani, Cerioni, Boni
all. Casellato
Rugby Viadana: Robertson; Sintich, G. Pavan, Pizarro, R. Pavan; Apperley, Cowan; Padrò, Barbieri, Pelizzari; Fondse, Van Jaarsveld; Gilding,
Santamaria (cap), Cenedese
a disposizione: Denti, Bigoni, Cagna, Moreschi, Pascu, Bronzini, Cipriani, Albano
all. Phillips
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Traversi (Rovigo), Lento (Udine)
quarto uomo: Sibillin (Treviso)
TMO: Dordolo (Udine)
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 11 maggio, ore 16.00
Eccellenza, spareggio salvezza – diretta raisport.rai.it/differita Rai Sport 2 ore 19
Crociati Rugby v L’Aquila Rugby 1936
Crociati Rugby: Farolini; Alberghini, Castle, En Naour, Casalini; Zucconi, Violi; Marazzi, Sciacca, Dell’Acqua; Mandelli (cap), Amenta; Negrotto,
Manghi, Singh
a disposizione: Goegan, Ferrari, Pedrazzani, Silvestri, Michel, Rimpelli, Ferrini, Carritiello
all. Bordon
L’Aquila Rugby: Palmisano; Di Massimo (c), Falsaperla M., Antonelli, Paolucci; Lorenzetti, Callori; Turner, Zaffiri, Di Cicco; Cialone, Wilson;
Cafaro, Subrizi, Milani
a disposizione: Bordonaro, Breglia, Cocchiaro, Fiore, Lofrese, Santavicca, Falsaperla L., Robinson
all. Lorenzetti
arb. Falzone (Padova)
g.d.l. Pennè (Milano), Franzoi (Venezia)
quarto uomo: Cusano (Vicenza)
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – domenica 12 maggio, ore 17.00
Eccellenza, semifinale d’andata – differita Rai Sport 2 ore 20.00/diretta raisport.rai.it
Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano
Estra I Cavalieri Prato: Ngawini, Siale, Majstorovic, McCann, Ragusi, Vezzosi, Patelli (cap), Bernini, Saccardo, Ruffolo, Nifo, Cavalieri, Garfagnoli,
Giovanchelli, Roan
a disposizione: Balboni, Lupetti, Boggiani, Petillo, Frati, Matzeu, Tempestini, Pozzi
all. De Rossi A./Frati F.
Cammi Calvisano: Berne, Bergamo/De Jager, Vilk, Picone, Canavosio, Griffen/Marcato, Palazzani, Vunisa, Scanferla, Cicchinelli, Hehea/Beccaris,
Adreotti/Erasmus, Costanzo, Ferraro, Lovotti/Scarsini.
a disposizione:Gavazzi, Beccaris/Hehea, Coletti, Erasmus/Andreotti, Marcato/Griffen, Visentin, De Jager/Bergamo, Scarsini/Lovotti
all. Cavinato
arb. Blessano (Treviso)
g.d.l. Mancini (Frascati), Laurenti (Bologna)
quarto uomo: Brescacin (Treviso)
TMO: Falzone (Padova)
