[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, ECCELLENZA, MOGLIANO v VIADANA APRE LA VOLATA SCUDETTO

di Redazione 10/05/2013

ECCELLENZA, MOGLIANO v VIADANA APRE LA VOLATA SCUDETTO

A PRATO CROCIATI v L’AQUILA IN DIRETTA STREAMING RAISPORT.RAI.IT

Roma – La sfida di domani alle 17 al “Quaggia” di Mogliano Veneto tra il Marchiol padrone di casa ed il Rugby Viadana, capolista della stagione

regolare, accende la miccia della fase finale del Campionato Italiano d’Eccellenza.

Diretta su Rai Sport 2, in streaming web su raisport.rai.it ed interventi in diretta su Radio Rai, oltre che la tradizionale diretta testuale su

Federugby.it, garantiranno copertura multipiattaforma ad una sfida che si preannuncia vibrante tra un Mogliano, alla seconda semifinale della propria

storia ed un Viadana determinato nel continuare ad inseguire il secondo scudetto della propria storia nell’anno del ritorno in Eccellenza.

Ventiquattro ore dopo, al “Chersoni” di Iolo, riproposizione della serie di finale dell’anno scorso con gli Estra I Cavalieri Prato che ospitano

i campioni in carica del Cammi Calvisano: diretta streaming sul portale RAI, diretta testuale e differita alle 20.10 su Rai Sport 2 per il primo dei

due confronti tra i toscani del duo De Rossi-Frati ed i provinciali bresciani di Andrea Cavinato, tutti tecnici destinati a differenti panchine nella

stagione a venire e per questo decisi a lasciare il miglior ricordo possibile.

Il terzultimo fine settimana dell’Eccellenza 2012/13, oltre alle semifinali d’andata, propone anche un drammatico spareggio salvezza, domani alle

16 sempre al “Chersoni”: dopo essersi a lungo confrontati a distanza nel corso della stagione, finendo per chiudere a pari punti in classifica,

Crociati e L’Aquila si affrontano per la seconda volta in sette giorni. Ottanta minuti per stabilire chi continuerà l’avventura nel massimo

campionato e chi, invece, ripartirà dalla Serie A tra pochi mesi: anche per lo spareggio salvezza diretta streaming su raisport.rai.it ed

aggiornamenti testuali sul sito internet federale e differita su Rai Sport 2 al termine di Mogliano v Viadana

Ultime dalle sedi – probabili formazioni

Mogliano, Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 11 maggio, ore 17.00

Eccellenza, semifinale d’andata – diretta Rai Sport 2

Marchiol Mogliano v Rugby Viadana

Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Ceccato E., Nathan, Fadalti; Rodriguez, Lucchese; Swanepoel, Candiago E. (cap); Barbini Mar.; Pavanello E., Bocchi;

Ravalle, Gianesini; Costa-Repetto

a disposizione: Ceccato A., Corbanese, Meggetto, Ceneda, Endrizzi, Padovani, Cerioni, Boni

all. Casellato

Rugby Viadana: Robertson; Sintich, G. Pavan, Pizarro, R. Pavan; Apperley, Cowan; Padrò, Barbieri, Pelizzari; Fondse, Van Jaarsveld; Gilding,

Santamaria (cap), Cenedese

a disposizione: Denti, Bigoni, Cagna, Moreschi, Pascu, Bronzini, Cipriani, Albano

all. Phillips

arb. Liperini (Livorno)

g.d.l. Traversi (Rovigo), Lento (Udine)

quarto uomo: Sibillin (Treviso)

TMO: Dordolo (Udine)



Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 11 maggio, ore 16.00

Eccellenza, spareggio salvezza – diretta raisport.rai.it/differita Rai Sport 2 ore 19

Crociati Rugby v L’Aquila Rugby 1936

Crociati Rugby: Farolini; Alberghini, Castle, En Naour, Casalini; Zucconi, Violi; Marazzi, Sciacca, Dell’Acqua; Mandelli (cap), Amenta; Negrotto,

Manghi, Singh

a disposizione: Goegan, Ferrari, Pedrazzani, Silvestri, Michel, Rimpelli, Ferrini, Carritiello

all. Bordon

L’Aquila Rugby: Palmisano; Di Massimo (c), Falsaperla M., Antonelli, Paolucci; Lorenzetti, Callori; Turner, Zaffiri, Di Cicco; Cialone, Wilson;

Cafaro, Subrizi, Milani

a disposizione: Bordonaro, Breglia, Cocchiaro, Fiore, Lofrese, Santavicca, Falsaperla L., Robinson

all. Lorenzetti

arb. Falzone (Padova)

g.d.l. Pennè (Milano), Franzoi (Venezia)

quarto uomo: Cusano (Vicenza)

Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – domenica 12 maggio, ore 17.00

Eccellenza, semifinale d’andata – differita Rai Sport 2 ore 20.00/diretta raisport.rai.it

Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano

Estra I Cavalieri Prato: Ngawini, Siale, Majstorovic, McCann, Ragusi, Vezzosi, Patelli (cap), Bernini, Saccardo, Ruffolo, Nifo, Cavalieri, Garfagnoli,

Giovanchelli, Roan

a disposizione: Balboni, Lupetti, Boggiani, Petillo, Frati, Matzeu, Tempestini, Pozzi

all. De Rossi A./Frati F.

Cammi Calvisano: Berne, Bergamo/De Jager, Vilk, Picone, Canavosio, Griffen/Marcato, Palazzani, Vunisa, Scanferla, Cicchinelli, Hehea/Beccaris,

Adreotti/Erasmus, Costanzo, Ferraro, Lovotti/Scarsini.



a disposizione:Gavazzi, Beccaris/Hehea, Coletti, Erasmus/Andreotti, Marcato/Griffen, Visentin, De Jager/Bergamo, Scarsini/Lovotti

all. Cavinato

arb. Blessano (Treviso)

g.d.l. Mancini (Frascati), Laurenti (Bologna)

quarto uomo: Brescacin (Treviso)

TMO: Falzone (Padova)







