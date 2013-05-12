Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, ESTRA I CAVALIERI SUPERANO CAMMI CALVISANO 24-6 NEL MATCH D'ANDATA

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, ESTRA I CAVALIERI SUPERANO CAMMI CALVISANO 24-6 NEL MATCH D'ANDATA

di Redazione 12/05/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ECCELLENZA, ESTRA I CAVALIERI SUPERANO CAMMI CALVISANO 24-6 NEL MATCH D'ANDATA

Roma – E’ degli Estra I Cavalieri Prato il turno d’andata delle semifinali del Campionato Italiano d’Eccellenza: sul campo di casa, reso

scivoloso e pesante dalla pioggia pomeridiana, il XV toscano allenato dal duo De Rossi-Frati piega per 24-6 (4-0) i campioni in carica del Cammi

Calvisano riscattando così, almeno in parte, la sconfitta nella serie finale della passata stagione.

Partita equilibrata ma intensa, con la formazione di casa abile a gestire e limitare la superiorità del pacchetto di mischia dei bresciani ed a

capitalizzare al meglio le occasioni a propria disposizione.

Nel primo tempo è il giovane estremo Ragusi, preciso dalla piazzola, a scavare il gap tra le due squadre centrando i pali in quattro occasioni, due

delle quali nel finale di primo tempo, mandando così le squadre all’intervallo sul 12-6 per la squadra di casa e Calvisano bravo a non concedere

mete nonostante l’inferiorità numerica per il giallo a Cicchinelli.

Decisivi per l’esito del match i primi venti minuti della ripresa, con Prato che parte forte mandando in meta al settimo minuto Ngawini, ben

imbeccato da Vezzosi che muove al largo dopo un lungo lavoro del pack tuttonero. La reazione dei Campioni d’Italia non si fa attendere, ma la meta

del flanker toscano Ruffolo al diciottesimo su palla di recupero ancora ben gestita da Vezzosi – il numero dieci pratese sarà man of the match -

porta ampiamente oltre il break la squadra di casa.

La squadra di Andrea Cavinato non alza bandiera bianca, e l’ultimo quarto di gara è tutto o quasi di marca bresciana, con I Cavalieri a lungo

arroccati nella propria metà campo ed i gialloneri che provano a ridurre il passivo.

L’ex calvino Patelli e compagni spendono però tutte le energie a propria disposizione e l’ultimo, lunghissimo assalto finale dei Campioni

d’Italia si infrange contro la linea difensiva toscana: domenica prossima, al “Peroni Stadium” San Michele la gara di ritorno.

Semifinali – andata

Marchiol Mogliano v Rugby Viadana 18-8 (4-0) – giocata ieri

Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano 24-6 (4-0)

Semifinali – ritorno

Rugby Viadana v Marchiol Mogliano – sabato 18.5

Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato – domenica 19.5



Prato, Stadio Enrico Chersoni - domenica 12 maggio 2013

Eccellenza, semifinale di andata

Estra I Cavalieri v Cammi Calvisano 24-6 (p.t. 12-6, 4-0)

Marcatori: p.t. 10' cp. Ragusi (3-0); 16' cp. Griffen (3-3); 19' cp Ragusi (6-3); 38' cp Griffen (6-6); 40' cp Ragusi (9-6), 41' cp Ragusi (12-6);

s.t.7' m. Ngawini (17-6); 18' m. Ruffolo tr. Ragusi (24-6)

Estra I Cavalieri: Ngawini, Siale, Majstorovic, McCann, Ragusi (35' st. Tempestini), Vezzosi, Patelli (cap., 35' st. Frati), Bernini (13' st.

Petillo), Saccardo, Ruffolo, Nifo (23' st. Boggiani), Cavalieri, Garfagnoli (18' st. Pozzi), Giovanchelli (30' st. Lupetti), Roan (30' st. Balboni)

all. De Rossi, Frati

Cammi Calvisano: Berne, De Jager, Vilk, Picone, Canavosio (5' st. Bergamo), Griffen, Palazzani, Vunisa, Scanferla, Cicchinelli (5' st. Erasmus), Hehea

(18' st. Beccaris), Andreotti, Costanzo (16' st. Scarsini), Ferraro (16' st. Coletti), Lovotti (16' st. Gavazzi)

all. Cavinato

arb. Blessano (Treviso)

g.d.l. Mancini (Frascati), Laurenti (Bologna)

quarto uomo: Brescacin (Treviso)

TMO: Falzone (Padova)

Cartellini: 21' cartellino giallo a Cicchinelli (Calvisano)

Man of the Match: Filippo Vezzosi (Cavalier

Calciatori: Ragusi (Prato) 5/7, Griffen (Calvisano) 2/2

Note: giornata molto piovosa, 15°, terreno in condizioni difficili. 1200 spettatori ca.

Punti conquistati in classifica: Estra I Cavalieri 4, Cammi Calvisano 0







Condividi Facebook Twitter Whatsapp