(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA. FEMI CZ ROVIGO DELTA E' LA PRIMA FINALISTA DELLO SCUDETTO 2011

21/05/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 21.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR ECCELLENZA. IL FEMI CZ ROVIGO DELTA E' LA PRIMA FINALISTA SCUDETTO 2011   Il Femi Cz Rovigo Delta si aggiudica il diritto di giocare la finale scudetto edizione 2010-2011 e per di piÃ¹ lo farÃ  tra le mura amiche del âMario battagliniâ. Contro i Crociati gli uomini del coach Polla Roux difendono il prezioso successo con una gara equilibrata senza errori.  Domani la seconda semifinale tra Cavalieri Prato e Petrarca Padova. Primo tempo equilibrato che vede un Rovigo determinato a superare la difesa del Parma che commette due falli puniti dall'arbitro Mancini e trasformati da Busto. Il Parma non molla e grazie a un leggero predominio in mischia chiusa guadagna i due calci trasformati da Anversa che le permettono di terminare in pareggio il primo tempo. Nel secondo tempo, piano piano, il Rovigo impone la propria superioritÃ  ed al termine di due splendide azioni segna le mete di una vittoria che non Ã¨ mai stata in discussione malgrado un Parma che ha disputato una grande partita, superiore alle comuni aspettative. Rovigo, Stadio âMario Battagliniâ â sabato 21 maggio 2011 â ore 17 e 30 Campionato Nazionale di Eccellenza: semifinale ritorno FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA v BANCAMONTE CROCIATI PARMA 24 - 9 (6 - 6) Marcatori: 6â c.p. Bustos (RO) (3 - 0) ; 14â c.p. Anversa (CRO) (3 - 3) ; 18â c.p. Bustos (RO) (6 - 3); 40â c.p. Anversa (CRO) (6 - 6) ; s.t.  42â c.p. Bustos (RO) (9 - 6) ; 52â c.p. Bustos (RO) (12 - 6) ;  54â c.p. Anversa (CRO) (12 - 9) ;  67â meta Montauriol tr. Bustos (RO) (19 â 9); 82' meta Ravalle (RO) (24 â 9) Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Basson; Stanojevic, Pace, Van Niekerk (63â Pedrazzi), Bacchetti; Bustos (73â Duca D), Legora (50â Zorzi); Guzman (70â Tumiati), Lubian (41â Anouer), Persico; Montauriol, Reato (Cap.); Golfetti (41â Ravalle) , Damiano (78' Boccalon), Boccalon (41â Quaglio). N.e.: Mahoney all. Roux BancaMonteParma Crociati: Trevisan; Fa'atau, Iannone, Damiani (64â Ricci), Woodman; Anversa (73â Tobia), Frati M. (61â Alfonsi); Mandelli (Cap.), Ferrarini, Singh (61â Maestri); Sigg, Kolo'Ofai; Romano (45â Coletti) , Giazzon (64â Saccomani), Lovotti. n.e. Balboni e Boggiani all. Frati arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Mitrea (Treviso), Guerrieri (Treviso) quarto uomo: Sibillin (Treviso) Man of the match: Aaron Persico (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta) Calciatori: Bustos G. (RO) c.p. 4/5 tr. 1/1; Duca (RO) tr. 0/1; Basson (RO) drop 1/1; Anversa (PR) c.p. 3/3. Note: splendida giornata di sole, temperatura 28Â°, campo in ottime condizioni. 4.000 spettatori paganti. Punti conquistati in classifica: Femi-CZ Rovigo Delta 4; BancaMonteParma Crociati 0 classifica aggregata: Femi-CZ Rovigo Delta 8; BancaMonte Parma Crociati 1 accede alla finale del 28 maggio la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta Â      Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
