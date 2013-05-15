Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, GLI ARBITRI DELLE SEMIFINALI DI RITORNO

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, GLI ARBITRI DELLE SEMIFINALI DI RITORNO

di Redazione 15/05/2013

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il turno di ritorno delle semifinali del

Campionato Italiano d’Eccellenza.

Sabato alle 16.30 (diretta Rai Sport 2 e streaming su raisport.rai.it) il milanese Pennè dirige allo “Zaffanella” la gara tra il Rugby Viadana

padrone di casa ed il Marchiol Mogliano, con gli ospiti che partono in vantaggio dopo il 18-8 dell’andata.

Domenica alle 17.00 (diretta Rai Sport 2 e streaming su raisport.rai.it) l’attenzione si sposta sul “Peroni Stadium San Michele” di Calvisano,

dove i campioni in carica del Cammi cercano la rimonta contro Estra I Cavalieri Prato dopo il 24-6 dell’andata: dirige Damasco di Napoli.

Queste le designazioni arbitrali in sintesi:

Eccellenza – semifinale – ritorno – 18.05.13 – ore 16.30 – diretta Rai Sport 2

Rugby Viadana v Marchiol Mogliano

arb. Pennè (Milano)

g.d.l. Roscini (Milano), Sorrentino (Milano)

quarto uomo: Filizzola (Milano)

TMO: Falzone (Padova)

Eccellenza – semifinale – ritorno – 19.05.13 – ore 17.00 – diretta Rai Sport 2

Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato

arb. Damasco (Napoli)

g.d.l. Passacantando (L’Aquila), Marchesin (Venezia)

quarto uomo: Masetti (Roma)

TMO: Marrama (Padova)







