(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA. GLI MARBITRI DELLA SECONDA GIORNATA

12/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 12.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 12 ottobre 2011 ECCELLENZA. LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA SECONDA GIORNATA La Commissione Nazionale Arbitri ha designato Marius MITREA, a dirigere il posticipo tra il Femi Cz Vea Rugby Rovigo Delta e il Marchiol Mogliano Rugby. Lâincontro in programma domenica 16 ottobre  alle ore 15.00 allo Stadio Battaglini, sarÃ  trasmesso in diretta su RAI SPORT 1 e contestualmente in streaming sul portale www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Sabato 15 ottobre, invece, il programma della seconda giornata prevede quattro match, con un anticipo di orario ed una inversione di campo. Causa lâindisponibilitÃ  del terreno di gioco âEnrico Chersoniâ di Prato, lâincontro Ã¨ stato invertito e sarÃ  giocato a LâAquila alle ore 16.00. DirigerÃ  Stefano Marrana. Invece a Parma il calcio dâinizio tra Crociati Rugby e San Gregorio Catania Rugby Ã¨ stato anticipato alle ore 14.00. Arbitro dellâincontro Stefano PennÃ¨. A Roma, presso il Centro Sportivo Giulio Onesti, i campioni dâItalia del Petrarca Padova se la dovranno vedere contro la Mantovani Lazio. Lâarbitro dellâincontro sarÃ  lo scozzese Rudkin. A Calvisano, infine, il Cammi fa lâesordio casalingo e riceve il Rugby Reggio. Lâincontro Ã¨ affidato a Stefano Traversi.   Di seguito le designazioni arbitrali per il secondo turno di gara. ECCELLENZA â II TURNO â 15/16.10.2011 Sabato 15.10.11 Ore 14.00 Banca Monte Crociati - San Gregorio Catania, arb. PennÃ¨ di Milano Gdl Bono (Brescia) e Sorrentino (Milano) Quarto uomo: Pulpo (Milano) Ore 16.00 Cammi Calvisano â Rugby Reggio, arb. Traversi di Rovigo Gdl Boaretto (Rovigo) e Laurenti (Rovigo) Quarto uomo: Fracasso (Treviso) Ore 16.00 Mantovani Lazio â Petrarca Padova,  arb. Rudkin (SRU) Gdl SchilirÃ² (Catania) e Belvedere (Roma) Quarto uomo: Romani (Colleferro) Ore 16.00 LâAquila Rugby â Estra I Cavalieri Prato, arb. Marrana di Padova Gdl Bonacci (Roma) e Commone (Napoli) Quarto uomo: Fioretti (Napoli) Domenica 9.10.11 Ore 15.00 RAI SPORT 1 â www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Femi Cz Vea Rugby Rovigo Delta â Marchiol Mogliano, arb. Mitrea di Udine. gdl Rizzo (Padova) e Valbusa (Treviso) Quarto Uomo: Mariotti (Ferrara) Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. ARBITRI SECONDO TURNO

(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA. PROGRAMMAZIONE TV

