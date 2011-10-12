(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA. GLI MARBITRI DELLA SECONDA GIORNATA
12/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 12.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 12 ottobre 2011 ECCELLENZA. LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA SECONDA GIORNATA La Commissione Nazionale Arbitri ha designato Marius MITREA, a dirigere il posticipo tra il Femi Cz Vea Rugby Rovigo Delta e il Marchiol Mogliano Rugby. Lâincontro in programma domenica 16 ottobre alle ore 15.00 allo Stadio Battaglini, sarÃ trasmesso in diretta su RAI SPORT 1 e contestualmente in streaming sul portale www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Sabato 15 ottobre, invece, il programma della seconda giornata prevede quattro match, con un anticipo di orario ed una inversione di campo. Causa lâindisponibilitÃ del terreno di gioco âEnrico Chersoniâ di Prato, lâincontro Ã¨ stato invertito e sarÃ giocato a LâAquila alle ore 16.00. DirigerÃ Stefano Marrana. Invece a Parma il calcio dâinizio tra Crociati Rugby e San Gregorio Catania Rugby Ã¨ stato anticipato alle ore 14.00. Arbitro dellâincontro Stefano PennÃ¨. A Roma, presso il Centro Sportivo Giulio Onesti, i campioni dâItalia del Petrarca Padova se la dovranno vedere contro la Mantovani Lazio. Lâarbitro dellâincontro sarÃ lo scozzese Rudkin. A Calvisano, infine, il Cammi fa lâesordio casalingo e riceve il Rugby Reggio. Lâincontro Ã¨ affidato a Stefano Traversi. Di seguito le designazioni arbitrali per il secondo turno di gara. ECCELLENZA â II TURNO â 15/16.10.2011 Sabato 15.10.11 Ore 14.00 Banca Monte Crociati - San Gregorio Catania, arb. PennÃ¨ di Milano Gdl Bono (Brescia) e Sorrentino (Milano) Quarto uomo: Pulpo (Milano) Ore 16.00 Cammi Calvisano â Rugby Reggio, arb. Traversi di Rovigo Gdl Boaretto (Rovigo) e Laurenti (Rovigo) Quarto uomo: Fracasso (Treviso) Ore 16.00 Mantovani Lazio â Petrarca Padova, arb. Rudkin (SRU) Gdl SchilirÃ² (Catania) e Belvedere (Roma) Quarto uomo: Romani (Colleferro) Ore 16.00 LâAquila Rugby â Estra I Cavalieri Prato, arb. Marrana di Padova Gdl Bonacci (Roma) e Commone (Napoli) Quarto uomo: Fioretti (Napoli) Domenica 9.10.11 Ore 15.00 RAI SPORT 1 â www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Femi Cz Vea Rugby Rovigo Delta â Marchiol Mogliano, arb. Mitrea di Udine. gdl Rizzo (Padova) e Valbusa (Treviso) Quarto Uomo: Mariotti (Ferrara) Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
