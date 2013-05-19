ECCELLENZA. I CAVALIERI PRATO VANNO IN FINALE.
di Redazione
19/05/2013
I Cavalieri Prato vanno in finale per il secondo anno consecutivo e sabato 25 maggio tra le mura amiche proveranno a vincere lo scudetto, perso lo scorso anno proprio contro il Calvisano (16-14), contendendolo al Marchiol Mogilano che aveva eliminato il Rugby Viadana nella doppia sfida di semifinale A Calvisano finisce 14-6 per i Campioni d’Italia con le due formazioni appaiate a 4 punti in classifica. Tuttavia per una migliore differenza punti (+10) il Prato conquista il diritto ad accedere alla finale scudetto che verrà giocata al “Chersoni” di Prato in ragione del fatto che i toscani si sono meglio classificati nella regular season rispetto al Mogliano. Il Calvisano parte forte e con una poderosa spinta del pacchetto riesce a far commettere un fallo al Prato. Il Direttore di gara Damasco non può far altro che assegnare una meta di punizione. Al 3’ i campioni d’Italia sono sul 7-0 grazie alla trasformazione di Griffen. Tempo per Ragusi di centrare i pali al 7’ con un penalty da posizione centrale, che Vunisa, sfruttando una moule in avanzamento riesciva a schiacciare l’ovale in meta per il momentaneo 14-3. Tuttavia il Prato fa quadrato e difende l’impossibile. Tanto da non subire altri punti anche in inferiorità numerica a seguito del cartellino giallo rimediato dal pilone Garfagnoli. Evidentemente la strigliata dell’intervallo del duo De Rossi-Frati ha avuto il suo effetto se è vero che il Prato visto scendere in campo per il secondo tempo è tutt’altra squadra rispetto a quella vista nei primi 40 minuti di gioco. Più attenzione alla mischia chiusa, ottimo rendimento in touche e azioni in attacco. Il Calvisano non ha saputo reagire e muovere lo score così è rimasto imbrigliato nel gioco del Prato con il tempo che è inesorabilmente trascorso. Al 75 Ragusi centrava i pali per il definitivo 14-6. La finale del Campionato nazionale d’Eccellenza è in programma sabato 25 maggio allo Stadio “Chersoni” di Prato. Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato 14 – 06 (4-0) Classifica: Estra I Cavalieri Prato e Cammi Calvisano 4. (differenza +10 per Prato) Calvisano (Bs), “Peroni Stadium” – domenica 19 maggio, ore 17.00 Eccellenza, semifinali ritorno – diretta Rai Sport 2 Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato 14-6 (14-3) Marcatori: 3’ m tecnica Calvisano tr Griffen (7-0), 7 cp Ragusi (7-3), 25’ m Vunisa tr Griffen (14-3), 75’ cp Ragusi (14-6). Cammi Calvisano: Berne, Canavosio, Visentin, Vilk, De Jager, Marcato (64’Palazzani), Griffen (cap.), Vunisa, Scanferla (v.cap.) (75’Brancoli), Cicchinelli, Andreotti (64’Beccaris), Erasmus, Costanzo (72’Coletti), Morelli (60’Ferraro), Lovotti. A disposizione: Scarsini, , Picone, Bergamo all. Cavinato Estra I Cavalieri Prato: Ragusi, Siale, Majstorovic, McCann, Ngawini, Vezzosi, Patelli (cap) (46’Frati), Saccardo, Petillo (30’Pozzi,33’Petillo,48’ Del Nevo), Ruffolo, Nifo (64’Boggiani), Cavalieri, Garfagnoli (45’ Pozzi), Giovanchelli, Roan (72’Borsi). A disposizione:, Balboni, Della Ratta, Tempestini all. De Rossi, Frati arb. Damasco (Napoli) g.d.l. Passacantando (L’Aquila), Marchesin (Venezia) quarto uomo: Masetti (Roma) TMO: Marrama (Padova) Cartellini: 24’ giallo Garfagnoli, 49’ Petillo, Man of the match: Shaun Berne (Calvisano) Calciatori: Griffen (Cammi Rugby Calvisano) c.p. 1/2, tr. 2/2; Ragusi (Estra I Cavalieri Prato) c.p. 1/2, tr. 0/0; Note: cielo molto variabile, , campo in buone condizioni. Spettatori 2000 circa. Punti conquistati in classifica: Cammi Calvisano 4; Estra I Cavalieri Prato 0 Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
