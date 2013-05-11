ECCELLENZA. IL MARCHIOL MOGLIANO FA SUO LA SEMIFINALE ANDATA. BATTUTO IL VIADANA PER 18-8
di Redazione
11/05/2013
Nella Semifinale di andata dei Play Off scudetto il Marchiol Mogliano batte il Rugby Viadana per 18-8, in una gara molto bella e combattuta e viva fino al termine. Il Viadana paga oltre misura gli errori dalla piazzola dove i quattro tentativi falliti non hanno permesso di muovere lo score e di restare agganciati al Mogliano. Da parte avversa, invece, i calciatori di Mogliano sono stati micidiali, con Faldati autore di 12 punti (4 su 4) e Galon bravo a centrare i pali con un preciso Drop. Al 75 poi la perla di Nathan che da posizione molto distante (quasi 60 metri) ha portato il Mogliano sul 18-8 finale. Unica meta della gara è stata segnata da Robertson che è stato lesto a sfruttare una veloce azione alla mano di tutta la linea dei tra quarti del Viadana. Sabato 18 maggio allo Zaffanella il Mogliano andrà a far visita al Rugby Viadana con una classifica che la vede a quattro punti contro lo zero di Viadana e una differenza di 10 punti. Eccellenza, semifinale d’andata – Marchiol Mogliano v Rugby Viadana 18 – 08 (4-0) Classifica: Marchiol Mogilano 4 punti; Rugby Viadana punti 0. Mogliano, Stadio "Maurizio Quaggia" Sabato 11 maggio 2013 - ore 17,00 Campionato Nazionale di Eccellenza 2012/2013 Play Off Scudetto – Gara 1 MARCHIOL MOGLIANO Vs RUGBY VIADANA 18 – 8 (6 - 5) Marcatori: pt.: 9' Fadalti cp (Mogliano Rugby) 3-0; 26' robertson meta (Viadana) 3-5; 29' Fadalti cp (Mogliano Rugby) 6-5. st.: 4' Fadalti cp (Mogliano Rugby) 9-5; 26' Fadalti cp (Mogliano Rugby) 12-5; 30' Apperley cp (Viadana) 12-8; 33' Galon drop (Mogliano Rugby) 15-8; 36' Nathan cp (Mogliano Rugby) 18-8. Marchiol Mogliano: 15 Galon, 14 Onori, 13 Ceccato Enrico, 12 Nathan, 11 Fadalti, 10 Rodriguez, 9 Lucchese, 8 Swanepoel, 7 Candiago Edoardo(Cap.), 6 Barbini, 5 Bocchi (31' st Maso), 4 Pavanello, 3 Ravalle (9' pt Ceccato A.), 2 Gianesini, 1 Costa Repetto a disp.: 16 Meggetto, 17 Corbanese, 18 Ceccato Andrea, 19 Maso, 20 Padovani, 21 Endrizzi, 22 Cerioni, 23 Ceneda All.: Casellato, Properzi Rugby Viadana: 15 Fenner, 14 Robertson, 13 G. Pavan, 12 Pizarro, 11 R. Pavan (16' st Sintich); 10 Apperley, 9 Cowan; 8 Padrò, 7 Barbieri, 6 Pascu; 5 Monfrino, 4 Van Jaarsveld; 3 Gilding, 2 Santamaria (Cap.), 1 Cenedese a disp.: 16 Denti, 17 Bigoni, 18 Cagna, 19 Moreschi, 20 Pelizzari, 21 Bronzini, 22 Sintich, 23 AlbanoAll.: Phillips arb.: Liperini (Livorno) g.d.l.: Traversi (Rovigo), Lento (Udine) quarto uomo: Sibillin (Treviso) Cartellini: 43' Giallo per Jaarsveld (Viadana); 53' Giallo per Lucchese (Mogliano Rugby) Man of the match: Nathan (Mogliano Rugby) Calciatori: Fadalti 4/5(Mogliano Rugby), Fenner 0/4(Viadana), Apperley 1/1(Viadana), Nathan 1/2 (Mogliano Rugby) Note: Giornata soleggiata con campo in buone condizioni ma leggermente appesantito per la pioggia caduta in precedenza, temperatura 15 gradi, spettatori circa 1500 Punti conquistati: Mogliano 4, Viadana 0 Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
