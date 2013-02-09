[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, IL PALINSESTO RAI SPORT DEL MESE DI MARZO
di Redazione
09/02/2013
ECCELLENZA, IL PALINSESTO RAI SPORT DEL MESE DI MARZO
Roma – Rai Sport ha ufficializzato il palinsesto del Campionato Italiano d’Eccellenza 2012/2013 per il mese di marzo (XIV-XVII giornata):
Domenica 3 marzo, ore 23.45 – differita Rai Sport 1
Eccellenza, XIV giornata
Vea-FemiCZ Rovigo v Petrarca Padova
Sabato 9 marzo, ore 15.00 – diretta Rai Sport 1
Eccellenza, XV giornata
Estra I Cavalieri Prato v Vea-FemiCZ Rovigo
Domenica 24 marzo, ore 15.00 – diretta Rai Sport 1
Eccellenza, XVI giornata
Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato
Domenica 31 marzo, ore 14.55 – diretta Rai Sport 1
Eccellenza, XVII giornata
Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano
Redazione