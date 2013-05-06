[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, IL PALINSESTO RAI SPORT DELLE SEMIFINALI D'ANDATA
di Redazione
06/05/2013
ECCELLENZA, IL PALINSESTO RAI SPORT DELLE SEMIFINALI D’ANDATA
Roma – Rai Sport ha ufficializzato il palinsesto per il turno d’andata delle semifinali del Campionato Italiano d’Eccellenza in programma nel
fine settimana.
Sabato al “Quaggia” di Mogliano Veneto i leoni del Marchiol Mogliano, alla loro seconda volta nei play-off del massimo campionato, ricevono alle
diciassette il Rugby Viadana, vincitore della regular-season: diretta alle ore 17.00 su Rai Sport 2.
Domenica, alla stessa ora, le telecamere dell’emittente di stato si spostano all’ “Enrico Chersoni” di Prato dove gli Estra I Cavalieri
ospitano i Campioni d’Italia del Cammi Calvisano che proprio contro i toscani, l’anno passato, si aggiudicarono il titolo.
Questo il palinsesto in dettaglio:
Mogliano Veneto (TV), Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 11 maggio, ore 17.00
Eccellenza, semifinali andata – diretta Rai Sport 2
Marchiol Mogliano v Rugby Viadana
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – domenica 12 maggio, ore 17.00
Eccellenza, semifinali andata – diretta Rai Sport 2
Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano
Roma – Rai Sport ha ufficializzato il palinsesto per il turno d’andata delle semifinali del Campionato Italiano d’Eccellenza in programma nel
fine settimana.
Sabato al “Quaggia” di Mogliano Veneto i leoni del Marchiol Mogliano, alla loro seconda volta nei play-off del massimo campionato, ricevono alle
diciassette il Rugby Viadana, vincitore della regular-season: diretta alle ore 17.00 su Rai Sport 2.
Domenica, alla stessa ora, le telecamere dell’emittente di stato si spostano all’ “Enrico Chersoni” di Prato dove gli Estra I Cavalieri
ospitano i Campioni d’Italia del Cammi Calvisano che proprio contro i toscani, l’anno passato, si aggiudicarono il titolo.
Questo il palinsesto in dettaglio:
Mogliano Veneto (TV), Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 11 maggio, ore 17.00
Eccellenza, semifinali andata – diretta Rai Sport 2
Marchiol Mogliano v Rugby Viadana
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – domenica 12 maggio, ore 17.00
Eccellenza, semifinali andata – diretta Rai Sport 2
Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano
Articolo Precedente
BASSON IL MIGLIOR MARCATORE, PADRO' METAMAN DEL TORNEO
Articolo Successivo
SERIE A. RISULTATI 21^ GIORNATA
Redazione