ECCELLENZA. IL RUGBY VIADANA FA SUO IL DERBY CONTRO IL CALVISANO
di Redazione
23/12/2012
ECCELLENZA. NONA GIORNATA IL RUGBY VIADANA BATTE IL CAMMI CALVISANO NEL DERBY PER 20-17 Il Rugby Viadana si aggiudica il derby contro i Campioni d'Italia del Cammi Calvisano per 20-17 (p.t. 17-10). Il Rugby Viadana chiude così il 2012 con la vittoria nel derby, in una partita tirata e risolta alla fine da un calcio dalla piazzola di Apperlay, e la conquista del primato in classifica in coabitazione con il Prato. Rugby Viadana arrembante fin dai primi minuti in cui recita un ruolo da protagonista. In meno di venti minuti il Rugby Viadana va a segno per tre volte. La prima meta giallonera porta la firma di Albano, splendido break di Gilberto Pavan sulla verticale, set up centrale, ovale che passa dalle mani di Cowan, Apperley e poi Robertson con questo ultimo che libera la giovane ala verso la meta. La seconda marcatura è di Sintich e si sviluppa sul fronte di attacco di sinistra dopo una incisiva combinazione con Albano. La terza meta arriva da Van Jaarsveld bravo nello sfruttare al meglio il lavoro del pack per il solco che al termine risulterà decisivo. Al 26' era il pilone del Calvisano Lovotti a sfruttare un raggruppamento in avanzamento e segnare la meta del 17-7 (Griffen trasformava da posizione defilata).Nel recupero sempre Griffen centrava i pali dai 30 metri per un fuori gioco del Viadana (17-10). La seconda frazione era tutta da gustare. Iniziava forte il Calvisano che si portava nel campo del Viadana ed in più riprese si avvicinava pericolosamente alla meta avversaria. Al 58 Picone stoppava un calcio di liberazione di Apperlay e Ferraro tutto solo schiacciava in meta il pallone che valeva il 17-17. Le rispettive difese si serrano limitando le iniziative offensive avversarie, ma il Viadana, a cinque minuti dal termine otteneva una un calcio di punizione. Apperley sistema l'ovale per il penalty che termina la sua corsa in mezzo ai pali. Gli ultimi minuti erano arrembanti con il Viadana a difendere il vantaggio fino al fischio finale del direttore di gara Mitrea. Eccellenza - IX giornata - 22/23.12.2012 Rugby Viadana v Cammi Calvisano 20 – 17 (4-1) Rugby Reggio v M-Three San Donà 18 – 15 (4-1) Fiamme Oro Roma v Crociati Rugby 40 – 07 (5-0) Marchiol Mogliano v Mantovani Lazio 20 – 03 (4-0) L'Aquila Rugby v Vea-FemiCZ Rovigo Delta 11 – 18 (1-4) Petrarca Padova v Estra I Cavalieri Prato 13 – 25 (0-4) Classifica: Estra I Cavalieri Pratoe Rugby Viadana punti 37; Cammi Calvisano punti 33; Petrarca Padova punti 31; Vea Femi Cz Rovigo Delta e Marchiol Mogliano punti 27; Mantovani Lazio, M-Three San Donà e Fiamme Oro Roma punti 16; Rugby Reggio punti 13; L'Aquila Rugby punti 3; Crociati Rfc punti 1. Prossimo turno 5/6 Gennaio 2013 Estra I Cavalieri Prato – Marchiol Mogliano; Petrarca Padova – Rugby Viadana; Crociati Rfc. – Rugby Reggio; Mantovani Lazio – Fiamme Oro Roma; Cammi Calvisano – Vea Femi Cz Rovigo Delta; M-Three San Donà – L'Aquila Rugby 1936. IL TABELLINO Viadana, Stadio "Luigi Zaffanella" – domenica 23 Dicembre 2012 IX giornata campionato nazionale d'Eccellenza RUGBY VIADANA v RUGBY CALVISANO: 20-17 (17-10) Marcatori: p.t. 1' m. Albano tr. Apperley, 10' m. Sintich, 17' m. Van Jaarsveld, 26' m. Lovotti tr. Griffen, 40' cp. Griffen; s.t. 20' m. Ferraro tr Griffen, 35' cp. Apperley Rugby Viadana: Robertson; Albano 1(6' st. Bronzini), G. Pavan, Pizarro, R. Pavan (5' pt Sintich); Apperley, Cowan; Padrò, Barbieri, Pascu; Fondse (1' st. Monfrino), Van Jaarsveld; Gilding, Sanatamaria (cap), Cenedese. all. Phillips Calvisano: Appiani; Canavosio (36' st De Jager), Castello, Picone, Visentin; Griffen (cap), Palazzani; Vunisa, Scanferla, Erasmus; Hehea, Beccaris (41' st. Brancoli) ; Costanzo (36' st. Morelli), Ferraro, Lovotti. all. Cavinato arb. Mitrea (Paese) g.d.l. Traversi, Brescacin Cartellini: 18' st. Padrò Man of the match: Gilberto Pavan Calciatori: Apperley 2/5, (Rugby Viadana); Griffen 3/6 (Calvisano) Note: giornata fredda, campo in buone condizioni. 1500 spettatori Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 4; Calvisano 1. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
