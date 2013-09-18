Loading...

ECCELLENZA, INIZIA LA CACCIA ALL'OTTANTAQUATTRESIMO SCUDETTO

Redazione Avatar

di Redazione

18/09/2013

ITALIA2, IL PALINSESTO DEL IV TURNO DI RABODIRECT PRO12
Roma – Ancora a caccia della prima affermazione stagionale dopo i primi centosessanta minuti di RaboDirect PRO12, la Benetton Treviso ospita
venerdì sera a Monigo alle 20.30 gli irlandesi del Munster, capolisti e reduci dalla vittoria di Parma sulle Zebre: la sfida tra i Leoni biancoverdi
e la red army sarà trasmessa in diretta da Italia2 venerdì, con prepartita dalle 20.20 e telecronaca affidata al duo Daniele Piervincenzi-Tommaso
Visentin.

Differita lunedì alle 13.40, sempre su Italia2, per la sfida tra Glasgow Warriors e Leinster: telecronaca di Federico Meda, commento tecnico di
Pietro Scanziani.

Questo il palinsesto in sintesi:

RaboDirect PRO12 – III giornata – 20.09.13 – ore 20.30 – diretta Italia2
Benetton Treviso v Munster Rugby

RaboDirect PRO12 – III giornata – 23.09.13 – ore 13.40 – differita Italia2
Glasgow Warriors v Leinster


