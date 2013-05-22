Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, LA FINALE DI PRATO A GIUSEPPE VIVARINI

Redazione Avatar

di Redazione

22/05/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ECCELLENZA, LA FINALE DI PRATO A GIUSEPPE VIVARINI
MITREA E FRANZOI GIUDICI DI LINEA, DAMASCO TMO PER PRATO v MOGLIANO
Roma – E’ Giuseppe Vivarini, direttore di gara internazionale di Padova, l’arbitro designato dalla Commissione Nazionale Arbitri della FIR per
dirigere la Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza tra Estra I Cavalieri Prato e Marchiol Mogliano di sabato 25 maggio (ore 16.40, diretta Rai
Sport 2 dalle 16.30) allo Stadio “Enrico Chersoni” di Iolo (Prato).
Per la prima finale della propria carriera, Vivarini sarà affiancato dai giudici di linea Marius Mitrea (Treviso) e Nicola Franzoi (Venezia), mentre
Ferdinando Cusano (Vicenza) sarà il quarto uomo e Carlo Damasco (Napoli) prenderà posto nel pullman-regia in qualità di Television Match Officer
addetto alla moviola.
Eccellenza – Finale – Prato, 25.5.13 – ore 16.40
Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano
arb. Vivarini (Padova)
g.d.l. Mitrea (Treviso), Franzoi (Venezia)
quarto uomo: Cusano (Vicenza)
TMO: Damasco (Napoli)


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

UNDER 20 E U16: GLI ARBITRI DEL WEEK END

Articolo Successivo

SERIE A FEMMINILE: BARBARA GUASTINI ARBITRO DELLA FINALE SCUDETTO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019