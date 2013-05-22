Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, LA FINALE DI PRATO A GIUSEPPE VIVARINI

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, LA FINALE DI PRATO A GIUSEPPE VIVARINI

di Redazione 22/05/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ECCELLENZA, LA FINALE DI PRATO A GIUSEPPE VIVARINI

MITREA E FRANZOI GIUDICI DI LINEA, DAMASCO TMO PER PRATO v MOGLIANO

Roma – E’ Giuseppe Vivarini, direttore di gara internazionale di Padova, l’arbitro designato dalla Commissione Nazionale Arbitri della FIR per

dirigere la Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza tra Estra I Cavalieri Prato e Marchiol Mogliano di sabato 25 maggio (ore 16.40, diretta Rai

Sport 2 dalle 16.30) allo Stadio “Enrico Chersoni” di Iolo (Prato).

Per la prima finale della propria carriera, Vivarini sarà affiancato dai giudici di linea Marius Mitrea (Treviso) e Nicola Franzoi (Venezia), mentre

Ferdinando Cusano (Vicenza) sarà il quarto uomo e Carlo Damasco (Napoli) prenderà posto nel pullman-regia in qualità di Television Match Officer

addetto alla moviola.

Eccellenza – Finale – Prato, 25.5.13 – ore 16.40

Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano

arb. Vivarini (Padova)

g.d.l. Mitrea (Treviso), Franzoi (Venezia)

quarto uomo: Cusano (Vicenza)

TMO: Damasco (Napoli)







Condividi Facebook Twitter Whatsapp