[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, LA FINALE DI PRATO A GIUSEPPE VIVARINI
di Redazione
22/05/2013
ECCELLENZA, LA FINALE DI PRATO A GIUSEPPE VIVARINI
MITREA E FRANZOI GIUDICI DI LINEA, DAMASCO TMO PER PRATO v MOGLIANO
Roma – E’ Giuseppe Vivarini, direttore di gara internazionale di Padova, l’arbitro designato dalla Commissione Nazionale Arbitri della FIR per
dirigere la Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza tra Estra I Cavalieri Prato e Marchiol Mogliano di sabato 25 maggio (ore 16.40, diretta Rai
Sport 2 dalle 16.30) allo Stadio “Enrico Chersoni” di Iolo (Prato).
Per la prima finale della propria carriera, Vivarini sarà affiancato dai giudici di linea Marius Mitrea (Treviso) e Nicola Franzoi (Venezia), mentre
Ferdinando Cusano (Vicenza) sarà il quarto uomo e Carlo Damasco (Napoli) prenderà posto nel pullman-regia in qualità di Television Match Officer
addetto alla moviola.
Eccellenza – Finale – Prato, 25.5.13 – ore 16.40
Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano
arb. Vivarini (Padova)
g.d.l. Mitrea (Treviso), Franzoi (Venezia)
quarto uomo: Cusano (Vicenza)
TMO: Damasco (Napoli)
MITREA E FRANZOI GIUDICI DI LINEA, DAMASCO TMO PER PRATO v MOGLIANO
Roma – E’ Giuseppe Vivarini, direttore di gara internazionale di Padova, l’arbitro designato dalla Commissione Nazionale Arbitri della FIR per
dirigere la Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza tra Estra I Cavalieri Prato e Marchiol Mogliano di sabato 25 maggio (ore 16.40, diretta Rai
Sport 2 dalle 16.30) allo Stadio “Enrico Chersoni” di Iolo (Prato).
Per la prima finale della propria carriera, Vivarini sarà affiancato dai giudici di linea Marius Mitrea (Treviso) e Nicola Franzoi (Venezia), mentre
Ferdinando Cusano (Vicenza) sarà il quarto uomo e Carlo Damasco (Napoli) prenderà posto nel pullman-regia in qualità di Television Match Officer
addetto alla moviola.
Eccellenza – Finale – Prato, 25.5.13 – ore 16.40
Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano
arb. Vivarini (Padova)
g.d.l. Mitrea (Treviso), Franzoi (Venezia)
quarto uomo: Cusano (Vicenza)
TMO: Damasco (Napoli)
Articolo Precedente
UNDER 20 E U16: GLI ARBITRI DEL WEEK END
Articolo Successivo
SERIE A FEMMINILE: BARBARA GUASTINI ARBITRO DELLA FINALE SCUDETTO
Redazione