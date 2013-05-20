Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, LA FINALE SCUDETTO SABATO IN DIRETTA RAI SPORT 2 ORE 16.30

di Redazione 20/05/2013

ECCELLENZA, LA FINALE SCUDETTO SABATO IN DIRETTA RAI SPORT 2 ORE 16.30

Roma – Rai Sport ha ufficializzato che la Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza di sabato 25 maggio tra Estra I Cavalieri Prato e Marchiol

Mogliano, in programma alle ore 16.30 allo Stadio “Enrico Chersoni” di Prato, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport 2.

Telecronaca di Riccardo Pescante, commento tecnico di Andrea Gritti.

L’incontro sarà disponibile inoltre in diretta streaming sul portale raisport.rai.it

Eccellenza – Finale scudetto – sabato 25.5.13 – ore 16.30 – diretta Rai Sport 2

Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano







