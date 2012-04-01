ECCELLENZA, LA MANTOVANI LAZIO BATTE L'AQUILA PER 17-12
di Redazione
01/04/2012
Roma, 01 aprile 2012 ECCELLENZA, LA MANTOVANI LAZIO ESPUGNA L'AQUILA PER 17-12 Roma - La Mantovani Lazio espugna 12-17 il "Fattori", casa de L'Aquila Rugby, garantendosi di fatto con due turni d'anticipo la permanenza nel massimo campionato nel posticipo della sedicesima giornata dell'Eccellenza. Sabato i biancocelesti del duo Jimenez-De Angelis andrà a caccia del primo titolo stagionale affrontando a Prato il Cammi Calvisano nella Finale del Trofeo Eccellenza. Eccellenza – XVI giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Petrarca Padova v Marchiol Mogliano 9-12 (1-4) San Gregorio Catania v Rugby Reggio 13-22 (0-4) Estra I Cavalieri Prato v Femi-CZ Vea Rovigo 27-23 (4-1) Banca Monte Parma Crociati v Cammi Calvisano 14-18 (1-4) oggi L'Aquila Rugby v Mantovani Lazio 12-17 (1-4) Classifica: Estra I Cavalieri Prato* punti 59; Cammi Calvisano punti 56; Petrarca Padova e Femi-Cz Vea Rovigo punti 50; Marchiol Mogliano 49; Mantovani Lazio punti 26; Rugby Reggio e L'Aquila Rugby 23; BancaMonte Parma Crociati* 20; San Gregorio Catania 16 *Estra I Cavalieri Prato e BancaMonteParma Crociati quattro punti di penalizzazione Prossimo turno – XVII giornata – 14.04.12 – ore 16.00 Marchiol Mogliano v Rugby Reggio Banca Monte Parma Crociati v Petrarca Padova Femi-CZ Vea Rovigo v L'Aquila Rugby Mantovani Lazio v San Gregorio Catania Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato IL TABELLINO L'Aquila, Stadio "Tommaso Fattori" 1 aprile 2012 ore 15.00 Campionato nazionale eccellenza 2011/2012, XVI giornata L'AQUILA RUGBY 1936 – Mantovani Lazio (6 – 10) 12 – 17 Marcatori: P.t. 14' cp Gerber (3 – 0), 23' mt Manu (3 – 5), tr De Kock (3 – 7), 29' cp Gerber (6 – 7), 35' cp De Kock (6 – 10); S.t. 23' mt Manu (6 – 15), tr De Kock (6 – 17), 26' cp Gerber (9 – 17), 39' cp Gerber (12 – 17) L'Aquila Rugby 1936: Paolucci, Sebastiani, Lorenzetti, Panetti, Del Pinto (26' st Antonelli), Gerber, Leonardi, Long (8' st Pegoretti), Zaffiri, Mereghetti (11' st Di Cicco), Mammana, Cialone, Subrizi (29' st Breglia), De Swardt (29' st Cocchiaro), Brandolini (11' st Colaiuda). allenatore: Umberto Lorenzetti A disposizione: Breglia, Cocchiaro, Pegoretti, Di Cicco, Dusi, Antonelli, Ceccarelli, Colaiuda. MANTOVANI LAZIO: De Kock, Sepe, Bisegni, Manu (29' st Giacometti), Tartaglia, Bruni, Gentile, Mannucci (33' st Nitoglia), Ventricelli, Riccioli, Van Jarsveeld, Siddons (37' st Nardi), Ryan, Fabiani (24' st Lorenzini), Cannone (41 st Torda). Allenatore: Jimenez/ De Angelis a disposizione: Torda, Lorenzini, Nardi, Nitoglia, Gargiullo, Giacometti, Lo Sasso, Pietrosanti. Arbitro: Sig. Marrama (Padova) Guardalinee: Boaretto (Rovigo), Rebuschi (Rovigo) 4° uomo: Romani (Colleferro, RM) cartellini: 40' st giallo per Giacometti della Mantovani Lazio man of the match: Manu (Mantovani Lazio) Calciatori: L'Aquila Rugby 1936: Gerber cp (3/5); Mantovani Lazio: De Kock cp (1/4), tr (2/2) Note: terreno in buone condizioni, giornata fredda e ventosa, spettatori 450 circa. Punti conquistati in classifica: L'Aquila Rugby 1936 1; Mantovani Lazio 4.
Redazione