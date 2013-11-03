RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA. LE FIAMME ORO BATTONO IL REGGIO PER 25-22
di Redazione
03/11/2013
Roma, 03 Novembre 2013
ECCELLENZA. RISULTATO DEL POSTICIPO DELLA QUINTA GIORNATA
LE FIAMME ORO BATTONO IL RUGBY REGGIO PER 25-22
Le Fiamme Oro Roma fanno il colpo esterno. Nel posticipo della quinta giornata contro il Reggio i romani centrano la vittoria al 71’ con un preciso
piazzato di Benetti. Partita vinta per 25-22 e quattro preziosi punti in classifica.
Partita sempre condotta dai poliziotti fino a 10 minuti dal termine. Il merito è stato quello di muovere molto il pallone ed evitare le fasi statiche
dove il Reggio godeva di maggiore stazza fisica e resistere nel finale quando il Reggio ha cercato di vincere il match segnando la meta del sorpasso.
Era Benetti che centrava i pali con due piazzati al 3 e al 10. Al 19, poi, il tre quarti ala Giannotti batteva la difesa delle Fiamme oro apparsa
molle per la meta del 7-6. Balsemin prima (meta al 29) e altri due piazzati di Benetti portavano le Fiamme Oro sul 19-7 con il quale si chiudeva la
prima frazione di gioco.
Match riaperto al 6 del secondo tempo quando Giovanni Scalvi segnava la seconda meta della sua squadra. Sul 12-19 Benetti realizzava il piazzato del
22-12. A questo punto la reazione del Reggio era veemente. Farolini prima segnava il piazzato del 15-22 e al 59 la meta del pareggio (22-22).
Al 71 Benetti faceva 25-22 ed iniziava la grande pressione dei padroni di casa che cercavano la meta della vittoria. Le Fiamme Oro subivano due
cartellini gialli (al 76 Canna e al 79 Naka), ma resistevano fino al fischio finale.
Eccellenza – V Giornata – 2 novembre 2013.
Rugby Viadana – Unione Rugby capitolina 57 – 00 (5-0)
Vea Femi Cz Rovigo delta Rugby – Marchiol Mogliano 26 – 05 (4-0)
Lazio Rugby 1927 – Cammi calvisano 13 – 38 (0-5)
M-Three San Donà – Petrarca Padova 23 – 25 (1-4)
Rugby Reggio v Fiamme Oro Roma 22 – 25 (1-4)
Classifica:
Petrarca Padova punti 17; Rugby Viadana punti 16; Vea Femi-Cz Rovigo Delta punti 15; Marchiol Mogliano, Estra I Cavalieri Rugby Prato e Cammi
Calvisano punti 13; M-Three San Donà punti 11; Fiamme Oro Roma punti 8; Pol. Lazio 1927 punti 6; Unione Rugby Capitolina punti 4; Rugby Reggio punti
1.
Prossimo Turno 9/10 novembre 2013
Cammi Calvisano – Rugby Reggio; Vea Femi Cz Rovigo – Pol. Lazio Rugby 1927; Marchiol Mogliano – Estra I Cavalieri Prato; Fiamem Oro Roma –
Petrarca Padova; Unione Rugby Capitolina – M-Three San Donà;
Riposa: Rugby Viadana.
IL TABELLINO
REGGIO RUGBY – FIAMME ORO ROMA 22 - 25 ( 7 - 19 )
Reggio Rugby : Torlai Al. , Giannotti , Castagnoli , Mannato ( cap. ) , Russotto ; Farolini , Daupi ; Bergonzini ( 63’ Torri ) , Scalvi F. ( 58’
Rimpelli ) , Dell’Acqua Matteo ; Delendati , Mandelli ; Rizzelli ( 51’ Lanfredi ) , Scalvi G. , Lanzano ( 56’ Fontana )
a disposizione : Goti, Lanfredi , Fontana , Rimpelli , Torlai An. , Torri , Bernini
Allenatore : Alessandro Ghini
Fiamme Oro Roma : Gasparini , Valcastelli ( 61’ Di Massimo ) , Sapuppo , Massaro , Sepe ; Canna , Benetti ; Balsemin , Vedrani , Zitelli ( 63’
Amenta ) ; Sutto , Perrone ( 63’ Cazzola ) ; Pettinari ( 44’ Di Stefano ) , Vicerè , Naka
a disposizione : Gentili , Moscarda , Di Stefano , Cazzola , Amenta , Marinaro , Di Massimo , Boarato
Marcatori : p.t. 3’ cp. Benetti ( FO ) ( 0 – 3 ) , 10’ cp. Benetti ( FO ) ( 0 – 6 ) , 19’ meta Giannotti ( Reggio ) ( 5- 6 ) tr. Farolini (
7 – 6 ) , 26’ cp. Benetti ( FO ) ( 7 – 9 ) , 29’ meta Balsemin ( FO)
( 7 -14 ) tr. Benetti ( 7 – 16 ) , 37’ cp. Benetti ( FO ) ( 7 – 19 ) ; s.t. 46’ meta Scalvi G. ( Reggio )
( 12 – 19 ) , 54’ cp. Benetti ( FO) ( 12- 22 ) , 57’ cp. Farolini ( Reggio ) ( 15 – 22 ) , 59’ meta Farolini ( Reggio ) ( 22 – 22 ) ,
71’ cp. Benetti ( FO) ( 22 – 25 )
Allenatore : Pasquale Presutti
Arbitro : Blessano ( Padova )
G.d.l : Sgardiolo ( Treviso ) , Sorrentino ( Milano )
Quarto uomo : Franzoi ( Milano )
Cartellini : 9 ’ pt giallo Mandelli ( Reggio) , 16’ pt giallo Perrone ( FO ) ; 45’ st giallo Sutto ( FO ) 76’ st giallo Canna ( FO) , 79’
giallo Naka (FO)
Man of the match : Benetti ( Fiamme Oro )
Calciatori : Benetti ( Fiamme Oro ) c.p. 6 / 6 ; Canna ( Fiamme Oro ) c.p. 0 / 1 , tr. 1 / 1
Farolini ( Reggio ) c.p. 1 / 2, tr. 2 / 3
Note : giornata nuvolosa , campo in buone condizioni , spettatori 900 circa
Punti conquistati in classifica: Reggio 1 , Fiamme Oro 4
Redazione