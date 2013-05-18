[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, MARCHIOL MOGLIANO LA PRIMA FINALISTA
di Redazione
18/05/2013
ECCELLENZA, MARCHIOL MOGLIANO LA PRIMA FINALISTA
VIADANA VINCE 13-6, NON BASTA PER RIMONTARE IL 17-8 DELL'ANDATA
Viadana (Mantova) – Ottanta minuti di appassionante battaglia aprono al Marchiol Mogliano le porte della prima finale della propria storia. Dopo
aver dominato la stagione regolare, il Viadana di Rowland Phillips saluta la stagione, davanti al pubblico di casa dello Zaffanella, vincendo
l’incontro per 13-6, non abbastanza per rimontare il 18-8 centrato all’andata dagli uomini di Umberto Casellato.
La prima occasione per smuovere il risultato, dopo pochi minuti di gioco, è per Mogliano che cerca i pali dalla distanza con Nathan, che però non
raggiunge la porta. Poi, per una mezz’ora che deve sembrare interminabile a Candiago e compagni, il Viadana attacca furiosamente, costringendo i
trevigiani sistematicamente nella propria metà campo. Superiori in mischia e decisi ad andare subito oltre la linea di meta ospite, i viadanesi
rinunciano a più riprese a calciare i numerosi calci di punizione fischiati a loro favore da Pennè. Superiore in mischia ordinata, Viadana costringe
la difesa moglianese al fallo sistematico ed in meno di un quarto d’ora il Marchiol concede ben tre cartellini gialli, con capitan Candiago,
Costa-Repetto e Meggetto che prendono posto in sequenza sulla panchina degli ammoniti.
Viadana non riesce ad approfittarne come potrebbe, complici alcuni errori offensivi da una parte e la coraggiosa prova della difesa ospite
dall’altra, con i vari Barbinio, Bocchi, Pavanello, Ceccato che si sacrificano sulla linea del vantaggio fermando l’avanzata lombarda. Solo al
ventottesimo Viadana riesce a mandare al di là della linea di meta avversaria, dopo una infinita serie di pick-and-go, il proprio ball carrier
preferito, il metaman della stagione regolare Gonzalo Padrò. L’estremo Fenner trasforma, 7-0, ma Mogliano pur in inferiorità accorcia poco dopo
con un calcio dalla distanza di Nathan: 7-3. Viadana tiene il controllo della partita, e si riporta a più sette nel finale di primo tempo con un
piazzato di Fenner che manda le squadre negli spogliatoi sul 10-3.
Alla squadra capitanata da Santamaria serve però un margine di almeno dieci punti per qualificarsi alla finale di sabato prossimo (in casa della
qualificata tra Calvisano e Prato), e nella ripresa continua a sfruttare la superiorità del proprio pack per tenere in scacco Mogliano, giocando
forse meno al largo di quanto la qualità dei propri trequarti di quanto dovrebbe.
I biancoblù, pur provati dalla lunga inferiorità della ripresa, riescono comunque a contenere ma al ventiduesimo Viadana manda Fenner in piazzola
dopo un fallo avversario: il numero quindici di casa non sbaglia e, per la prima volta dall’inizio del match, Viadana è virtualmente qualificata
alla finale.
Ancora una volta però Mogliano sfrutta al meglio le proprie chance, Fadalti trova un buco pericolosissimo nelle maglie della difesa lombarda e va a
conquistarsi il calcio di punizione che lui stesso trasforma. Si entra nell’ultima fase di gara e succede di tutto: lunghi ping-pong tattici, errori
da ambo le parti – Galon, ad un minuto dalla fine, calcia lungo in zona di pallone morto riconsegnando palla a Viadana – sino al lungo forcing
finale degli uomini di casa. Una serie infinita di fasi, con raccogli-e-vai del pack viadanese che avanza per mettere Apperley o Fenner nelle
condizioni di cercare il drop che vale la finale. In pieno recupero Bronzini apre proprio per Apperley, l’ex numero dieci dell’Italia U20 cerca il
calcio di rimbalzo ma la palla si impenna ed esce a lato: Fadalti raccoglie l’ovale e lo calcia fuori qualificando il Mogliano ad una storica
finale.
Domani alle 17.00 in diretta Rai Sport 2 dal Peroni Stadium San Michele gara di ritorno per Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato, con i toscani
che ripartono dalla vittoria per 24-6 dell'andata.
Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 18 maggio 2013
Eccellenza, semifinale ritorno
Rugby Viadana v Marchiol Mogliano 13-6
Marcatori: p.t. 28' m. Padró tr. Fenner (7-0); 32' cp. Nathan (7-3); 38' cp. Fenner (10-3); s.t. 22' cp. Fenner (13-3); 26' cp. Fadalti (13-6)
Rugby Viadana: Fenner; Robertson, Pavan G., Pizarro, Albano; Apperley, Cowan (31’ st. Bronzini); Padrò, Barbieri A., Pascu; Monfrino, Van
Jaarsveld; Gilding, Santamaria (cap), Cenedese
all. Phillips
Marchiol Mogliano: Galon; Onori (20’-31’ pt. Meggetto), Ceccato E., Nathan, Fadalti; Rodriguez, Lucchese; Swanepoel, Candiago E. (cap), Barbini;
Bocchi (1’-7’, 12’ st. Maso), Pavanello E.; Ceccato A., Gianesini, Costa Repetto
all. Casellato
arb. Pennè (Milano)
Calciatori: Fenner (Viadana) 2/3, Nathan (Mogliano) 1/2, Fadalti (Mogliano) 1/2
Cartellini: 14’ pt. giallo Candiago E. (Mogliano), 20’ pt. giallo Costa-Repetto (Mogliano), 26’ pt. giallo Meggetto (Mogliano)
Note: giornata piovosa, campo in buone condizioni.
Classifica semifinale: Marchiol Mogliano punti 5; Rugby Viadana 4 (andata 18-8)
Redazione