[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, MARCHIOL MOGLIANO LA PRIMA FINALISTA

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, MARCHIOL MOGLIANO LA PRIMA FINALISTA

di Redazione 18/05/2013

di Redazione 18/05/2013

ECCELLENZA, MARCHIOL MOGLIANO LA PRIMA FINALISTA

VIADANA VINCE 13-6, NON BASTA PER RIMONTARE IL 17-8 DELL'ANDATA

Viadana (Mantova) – Ottanta minuti di appassionante battaglia aprono al Marchiol Mogliano le porte della prima finale della propria storia. Dopo

aver dominato la stagione regolare, il Viadana di Rowland Phillips saluta la stagione, davanti al pubblico di casa dello Zaffanella, vincendo

l’incontro per 13-6, non abbastanza per rimontare il 18-8 centrato all’andata dagli uomini di Umberto Casellato.

La prima occasione per smuovere il risultato, dopo pochi minuti di gioco, è per Mogliano che cerca i pali dalla distanza con Nathan, che però non

raggiunge la porta. Poi, per una mezz’ora che deve sembrare interminabile a Candiago e compagni, il Viadana attacca furiosamente, costringendo i

trevigiani sistematicamente nella propria metà campo. Superiori in mischia e decisi ad andare subito oltre la linea di meta ospite, i viadanesi

rinunciano a più riprese a calciare i numerosi calci di punizione fischiati a loro favore da Pennè. Superiore in mischia ordinata, Viadana costringe

la difesa moglianese al fallo sistematico ed in meno di un quarto d’ora il Marchiol concede ben tre cartellini gialli, con capitan Candiago,

Costa-Repetto e Meggetto che prendono posto in sequenza sulla panchina degli ammoniti.

Viadana non riesce ad approfittarne come potrebbe, complici alcuni errori offensivi da una parte e la coraggiosa prova della difesa ospite

dall’altra, con i vari Barbinio, Bocchi, Pavanello, Ceccato che si sacrificano sulla linea del vantaggio fermando l’avanzata lombarda. Solo al

ventottesimo Viadana riesce a mandare al di là della linea di meta avversaria, dopo una infinita serie di pick-and-go, il proprio ball carrier

preferito, il metaman della stagione regolare Gonzalo Padrò. L’estremo Fenner trasforma, 7-0, ma Mogliano pur in inferiorità accorcia poco dopo

con un calcio dalla distanza di Nathan: 7-3. Viadana tiene il controllo della partita, e si riporta a più sette nel finale di primo tempo con un

piazzato di Fenner che manda le squadre negli spogliatoi sul 10-3.

Alla squadra capitanata da Santamaria serve però un margine di almeno dieci punti per qualificarsi alla finale di sabato prossimo (in casa della

qualificata tra Calvisano e Prato), e nella ripresa continua a sfruttare la superiorità del proprio pack per tenere in scacco Mogliano, giocando

forse meno al largo di quanto la qualità dei propri trequarti di quanto dovrebbe.

I biancoblù, pur provati dalla lunga inferiorità della ripresa, riescono comunque a contenere ma al ventiduesimo Viadana manda Fenner in piazzola

dopo un fallo avversario: il numero quindici di casa non sbaglia e, per la prima volta dall’inizio del match, Viadana è virtualmente qualificata

alla finale.

Ancora una volta però Mogliano sfrutta al meglio le proprie chance, Fadalti trova un buco pericolosissimo nelle maglie della difesa lombarda e va a

conquistarsi il calcio di punizione che lui stesso trasforma. Si entra nell’ultima fase di gara e succede di tutto: lunghi ping-pong tattici, errori

da ambo le parti – Galon, ad un minuto dalla fine, calcia lungo in zona di pallone morto riconsegnando palla a Viadana – sino al lungo forcing

finale degli uomini di casa. Una serie infinita di fasi, con raccogli-e-vai del pack viadanese che avanza per mettere Apperley o Fenner nelle

condizioni di cercare il drop che vale la finale. In pieno recupero Bronzini apre proprio per Apperley, l’ex numero dieci dell’Italia U20 cerca il

calcio di rimbalzo ma la palla si impenna ed esce a lato: Fadalti raccoglie l’ovale e lo calcia fuori qualificando il Mogliano ad una storica

finale.

Domani alle 17.00 in diretta Rai Sport 2 dal Peroni Stadium San Michele gara di ritorno per Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato, con i toscani

che ripartono dalla vittoria per 24-6 dell'andata.

Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 18 maggio 2013

Eccellenza, semifinale ritorno

Rugby Viadana v Marchiol Mogliano 13-6

Marcatori: p.t. 28' m. Padró tr. Fenner (7-0); 32' cp. Nathan (7-3); 38' cp. Fenner (10-3); s.t. 22' cp. Fenner (13-3); 26' cp. Fadalti (13-6)

Rugby Viadana: Fenner; Robertson, Pavan G., Pizarro, Albano; Apperley, Cowan (31’ st. Bronzini); Padrò, Barbieri A., Pascu; Monfrino, Van

Jaarsveld; Gilding, Santamaria (cap), Cenedese

all. Phillips

Marchiol Mogliano: Galon; Onori (20’-31’ pt. Meggetto), Ceccato E., Nathan, Fadalti; Rodriguez, Lucchese; Swanepoel, Candiago E. (cap), Barbini;

Bocchi (1’-7’, 12’ st. Maso), Pavanello E.; Ceccato A., Gianesini, Costa Repetto

all. Casellato

arb. Pennè (Milano)

Calciatori: Fenner (Viadana) 2/3, Nathan (Mogliano) 1/2, Fadalti (Mogliano) 1/2

Cartellini: 14’ pt. giallo Candiago E. (Mogliano), 20’ pt. giallo Costa-Repetto (Mogliano), 26’ pt. giallo Meggetto (Mogliano)

Note: giornata piovosa, campo in buone condizioni.

Classifica semifinale: Marchiol Mogliano punti 5; Rugby Viadana 4 (andata 18-8)







