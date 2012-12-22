ECCELLENZA. NONA GIORNATA. IL PRATO SI PORTA IN TESTA.
ECCELLENZA, NONA GIORNATA. IL PRATO VINCE CONTRO IL PADOVA E SI PORTA IN TESTA. DOMANI IL DERBY TRA RUGBY VIADANA E CAMMI CALVISANO. Nella nona giornata del Campionato d’Eccellenza, vince il Prato contro il Padova e balza in testa da solo, in attesa del derby tra Viadana e Calvisano. Dietro vincono Mogliano e Rovigo e si posizionano a braccetto al quinto posto. I successi di Reggio e Fiamme Oro Roma fanno salire a tre le squadre al settimo posto. I Cavalieri passano al “Memo Geremia” di Padova per 25-13, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 22-13. Gara dai ritmi veloci soprattutto nei primi minuti dove i toscani sono andati a segno prima con Ragusi e successivamente con una doppia marcatura di Sepe (9’ e 12’). Completava l’opera Ragusi che al 25’ centrava i pali per il 22-3. A questo punto il Petrarca reagiva, soprattutto con il pacchetto della mischia ed era Ansell al 33’ a segnare la meta che lasciava ben sperare. Menniti, in recupero, faceva 13-22 con un penalty. Nella ripresa grande battaglia ma gli sforzi non premiavano le due formazioni. Muoveva lo score il solito Ragusi che piazzava l’ovale da posizione decentrata. Finiva 13-25 per il Prato. Il Marchiol Mogliano batte la Mantovani Lazio per 20-3 e succede tutto nel primo tempo. Dopo un botta e risposta tra Gerber (5’) e Onori (8’) che portava il risultato sul 3-3, il Mogliano cercava l’affondo e dapprima riusciva a conquistare una penalità per il piazzato del 6-3, poi mandava in meta il tre quarti Ceccato, abile a sfruttare una corale azione alla mano. A fissare il risultato sul definitivo 20-3 ci pensava Costa Repetto che di forza portava l’ovale fino alla meta biancoazzurra. A Reggio è andata in scena una partita folle. Una prima frazione di gioco tutta in mano al San Donà che si porta addirittura in vantaggio per 15-3, in virtù di una netta supremazia del pack e con veloci azioni dei tre quarti. Poi tutto si ribaltava. Dal 60 il Rugby Reggio sembrava un'altra squadra. Supremazia in mischia e azioni al largo. Da questo strapotere il Reggio si è creato i presupposti per l’assegnazione di una meta tecnica ed ha segnato la meta del pareggio con Castagnoli. Solo il palo centrato da Mantovani lasciava il risultato sul 15-15. Ma allo scadere era il giovane mediano di apertura a centrare i pali dai 40 metri, per il 18-15 finale. Le Fiamme Oro Roma strapazzano i Crociati Rfc. e passano con il risultato di 40-7. La partita è stata sempre in mano ai romani che dopo 8 muniti erano già sul 14-00 per le mete di Mariani e Cerqua. Gioco preciso ed ordinato e predominio in mischia sono state le armi con le quali la Fiamme Oro hanno dominato il match. Le tre segnature sono venute da Barion, Forcucci e Favaro. Per i Crociati la meta del momentaneo 28-7 è stata segnata da Sing. L’Aquila tiene testa al Rovigo, ma il piede di Basson regala la vittoria ai rosso blu. Cinque calci di punizione ed un drop, tutti dal piede del man of the match Basson, permettono al Rovigo di centrare la sesta vittoria stagionale. Due invece i calci di punizione realizzati, nel primo tempo, dall’apertura aquilana Luca Falsaperla che fanno da apripista alla meta realizzata dalla seconda linea Wilson, bravo a ricevere l’ovale dopo un buon avanzamento degli avanti e, soprattutto, a schiacciarlo in meta nonostante la pressione avversaria. Al fischio finale sono quattro i punti in classifica per il Rovigo ed uno per i padroni di casa. Eccellenza - IX giornata - 22.12.2012 Rugby Reggio v M-Three San Donà 18 – 15 (4-1) Fiamme Oro Roma v Crociati Rugby 40 – 07 (5-0) Marchiol Mogliano v Mantovani Lazio 20 – 03 (4-0) L’Aquila Rugby v Vea-FemiCZ Rovigo Delta 11 – 18 (1-4) Petrarca Padova v Estra I Cavalieri Prato 13 – 25 (0-4) 23.12.12 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1 Rugby Viadana v Cammi Calvisano Classifica: Estra I Cavalieri Prato punti 37; Rugby Viadana punti 33; Cammi Calvisano punti 32; Petrarca Padova punti 31; Vea Femi Cz Rovigo Delta e Marchiol Mogliano punti 27; Mantovani Lazio, M-Three San Donà e Fiamme Oro Roma punti 16; Rugby Reggio punti 13; L’Aquila Rugby punti 3; Crociati Rfc punti 1. Prossimo turno 5/6 Gennaio 2013 Estra I Cavalieri Prato – Marchiol Mogliano; Petrarca Padova – Rugby Viadana; Crociati Rfc. – Rugby Reggio; Mantovani Lazio – Fiamme Oro Roma; Cammi Calvisano – Vea Femi Cz Rovigo Delta; M-Three San Donà – L’Aquila Rugby 1936. I TABELLINI Padova, Impianti Sportivi “Memo Geremia” – Domenica 22 Dicembre 2012 Eccellenza 9° giornata PETRARCA PADOVA vs I CAVALIERI ESTRA PRATO 13-25(13-22) Marcatori: p.t. : 1’ cp Menniti-Ippolito (3-0); 5’ m. Ragusi (3-5); 9’ m. Sepe tr. Ragusi (3-12); 12’ m. Sepe tr. Ragusi (3-19); 25’ cp Ragusi (3-22); 33’ m. Ansell tr. Menniti-Ippolito (10-22); 41’ cp Menniti-Ippolito (13-22); s.t.: 42’ cp Ragusi (13-25) PETRARCA PADOVA: Ziegler (26’ s.t. Bellini); Bortolussi, Bertetti (v.cap), Sanchez (8’ s.t. Chillon), Innocenti; Menniti-Ippolito, Billot (1’ s.t- Travagli); Ansell, Conforti (8’ s.t. Sarto), Targa (cap), Mathers, Giusti (35’ s.t. Tveraga); D’Agostino (1’ s.t. Leso), Gega, Caporello (1’ s.t. Mercanti). All. Moretti/Salvan I CAVALIERI ESTRA PRATO: Sepe; Ragusi (38’ s.t. Tempestini), Majstorovic, McCann, Ngawini ; Vezzosi, Patelli (22’ s.t Frati); Bernini, Petillo (27’ s.t. Saccardo), Ruffolo, Boggiani (12’ s.t. Pelizzari; 18’ Balboni; 28’ Pelizzari), Cavalieri; Garfagnoli (1’ s.t. Pozzi; 8’ s.t. Garfagnoli; 17’ s.t. Pozzi), Giovannelli, Cannone (22’ s.t. Borsi). All. De Rossi/Frati Arbitro: Blessano (Treviso) g.d.l. Boaretto (Frassinelle) e Favero (Montebelluna) quarto uomo: Laurenti (Bologna) Cartellini: 38’ p.t. giallo Garfagnoli (I Cavalieri Estra); 18’ s.t. giallo Giovanchelli Man of the match: Michele Sepe (I Cavalieri Estra Prato) Calciatori: Menniti – Ippolito (Petrarca Padova) 2/4; Ragusi (I Cavalieri estra Prato) 2/3 Note: giornata fredda e nebbiosa, campo leggermente allentato, 800 spettatori Punti conquistati in classifica: Petrarca Padova 0; I Cavalieri Estra Prato 4 Mogliano, Stadio "Maurizio Quaggia" Domenica 22 dicembre 2012 ore 15,00 Campionato Nazionale di Eccellenza 2012/2013 Nona Giornata MARCHIOL MOGLIANO Vs LAZIO RUGBY 20 - 3 (20 - 3) Marcatori: p.t.: 5' Gerber cp Lazio (0-3) , 8' Onori cp Mogliano (3-3), 15' Onori cp Mogliano (6-3), 33' Ceccato E. meta Mogliano (11-3) Onori trasf Mogliano (13-3), 40 Costa Mogliano meta Onori trasf (20 - 3) s.t.:--- Marchiol Mogliano: Ezio Galon, Vittorio Candiago, Enrico Ceccato, Tommaso Boni (9' St Cerioni), Alessandro Onori (25' St Gazzola), Edoardo Padovani, Alberto Lucchese, Abraham Jurgens Steyn , Edoardo Candiago (C), Marco Barbini, Enrico Pavanello, Federico Maso, Massimiliano Ravalle (34' St Naka), Augustin Costa Repetto (21 St Corbanese), Andrea Ceccato (34' St Ceneda) A Disp.: Nicola Corbanese, Laert Naka, Gianluca Ceneda, Jacopo Bocchi, Marco Gazzola, Enrico Endrizzi, Cristian Cerioni, Amedeo Di Pietro All.: Casellato, Properzi Lazio Rugby: Durandt Gerber (22 St Lo Sasso), Fabrizio Sepe (9' St Bruni), Giulio Bisegni, Carl Manu, Diego Varani, Giulio Rubini, Stefano Canale, Guglielmo Zanini, Vincenzo Ventricelli(13' St Nitoglia), Ruben Riccioli (12' P.T Pepoli Momentaneo), Nelius Keogh(22' St Nardi), Saverio Colabianchi (C), Dave Young (21' st Pepoli), Oliviero FABIANI(9' St Lorenzini), Sami PANICO (32' St Pietrosanti) a disp.: Francesco Pepoli, Simone Lorenzini, Lorenzo Nardi, Michele Maria Nitoglia, Gabriele Gentile, Valerio Lo Sasso, Saverio Bruni, Matteo Pietrosanti All.: De Angelis/Jimenez arb.: Damasco (Napoli) g.d.l.: Spadoni (Padova), Lento (Tricesimo, UD) quarto uomo: Masetti (Arezzo) Cartellini: Giallo Pavanello (Mogliano), Young (Lazio), Colabianchi (Lazio) Man of the match: Lucchese (Mogliano Rugby) Calciatori: Gerber 1/3 (Lazio) Rubini 0/1 (Lazio) Onori 3/3 (mogliano) Note: giornata umida e nebbiosa con timido sole iniziale, clima freddo, temperatura 2°, campo appesantito ma in discrete condizioni. 323 spettatori. Punti conquistati: Marchiol Mogliano 4; Lazio Rugby 0 Reggio Emilia “Impianto sportivo Crocetta Canalina” – sabato 22 dicembre 2012 Campionato Nazionale di Eccellenza 2012-2013 IX giornata REGGIO RUGBY – M-THREE AMATORI RUGBY SAN DONA’( 3 - 8 ) 18 - 15 Marcatori :p.t. 2’ cp Robuschi ( San Donà ) ( 0-3 ) , 5’ cp Mantovani ( Reggio ) ( 3-3 ) , 13’ meta Zecchin ( San Donà ) ( 3- 8) ; s.t. 44’ meta Iovu ( San Donà ) trasf. Robuschi ( 3 – 15 ) , 58’ meta tecnica Reggio trasf. Mantovani ( 10 – 15 ) , 67’ meta Castagnoli ( Reggio ) ( 15 – 15 ) , 79’ c.p. Mantovani ( Reggio ) ( 18 – 15 ) Reggio Rugby :Malneek , Giannotti , Daupi, Mantovani, Castagnoli ; Bricoli , Cigarini; Mannato (cap.) , Vaki , Scalvi F. ; Delendati ( 59’ Pulli ) , De Bruin ; Lanfredi ( 41’ Rizzelli ) , Bigi ( 47’ Scalvi G .) , Lanzano ( 41’ Goti ) . a disposizione : Scalvi G. , Rizzelli , Goti , Torlai , Torri , Pulli , Silva , Bezzi Allenatore : Alessandro Ghini M-Three Amatori Rugby San Dona’: Robuschi ( 55’ Florian ) , Secco , Iovu , Flynn, Iovu, Damo ; Bacchin , Rorato ; Molitika, Birchall , Di Maggio ( 68’ Montani ) ; Sala , Gerini ; Filippetto ( 55’ Zamparo ) , Zecchin , Zanusso M. ( 55’ Zanusso ) a disposizione :Vian , Zanusso L. , Montani , Zanet , Dotta , Venturato , Florian , Zamparo Allenatore : Jason Wright Arbitro :arb. Falzone (Montemerlo, PD) G.d.l : Sironi (Colleferro, Roma), Armanini (Noceto, PR) Quarto uomo :Mezzetti (Noceto, PR) Man of the match :Castagnoli ( Reggio ) Calciatori : Mantovani ( Reggio ) c.p. 2/3 , tr. ½ , Robuschi ( San Donà ) c.p. ½ , tr. ½ , Bacchin ( San Donà ) c.p. 0/1 Note : giornata molto fredda , pubblico presente 500 persone Punti conquistati in classifica: Reggio 4 , San Donà 1 Roma “Caserma S. Gelsomini” – sabato 22 dicembre 2012 Campionato Nazionale di Eccellenza 2012-2013 IX giornata FIAMME ORO RUGBY V CROCIATI PARMA RUGBY – 40-7 (28-7) Marcatori : p.t3’ m Mariani tr. Benetti (7-0); 8’ m Cerqua tr Benetti (14-0); 25’ m Barion tr Benetti (21-0); 33’ m Mariani tr Benetti (28-0); 44’ m Singh tr Zucconi (28-7) s.t.: 12’ m Forcucci (33-7); 21’ m Favaro tr Benetti (40-7) Fiamme Oro Rugby : Barion, Valcastelli, Sapuppo (24’ st Rosa), Forcucci, Mariani, Boarato (31’ st Calandro), Benetti (V. Cap.) (31’ st Marinaro), Balsemin, Zitelli (28’ pt Cazzola), Favaro, Galluppi (20’ st Moscarda), Sutto, Duca (24’ st Di Stefano), Cerqua (Cap.) (24’ st Suaria), Cocivera (24’ st Vicerè)Allenatore : Pasquale Presutti Crociati Parma : Ferrini (23’ st Casalini), Carritiello (6’ st Gennari), Castel, En Naour, Alberghini, Zucconi, Violi, Mandelli (Cap.), Sciacca (42’ st Rimpelli), Dell'Acqua, Lemkus, Contini, Negrotto (28’ st Ferrari), Goegan (8’ st Manghi), Singh. a disp: Giovanelli, Farolini, Grassotti Allenatore: Francesco Mazzariol Arbitro : Pennè (Casalpusterlengo - LO) g.d.l.: Ranalli (Sulmona AQ) e Carrera (Roma) quarto uomo: Valeri (Sulmona AQ) Cartellini: giallo Forcucci (44’ st) Man of the match : Lorenzo Favaro Calciatori : Benetti (5/6 tr) (0/1 cp); Zucconi (1/1 tr) Gennari (0/1 cp) Note : 800 spettatori, temp 12°, terreno in perfette condizioni, cielo sereno Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 – Crociati Parma 0 L’Aquila, Stadio Tommaso Fattori Campionato nazionale eccellenza 2012/2013, IX giornata, sabato 22 dicembre 2012 L’AQUILA RUGBY V RUGBY ROVIGO 11 – 18 (8 – 9) Marcatori: Pt 7’ Basson cp (0 – 3), 10’ cp Basson (0 – 6), 20’ cp Falsaperla L. (3 – 6), 28 mt Wilson (8 – 6), 32 cp Basson (8 – 9); St 3’ cp Falsaperla L. (11 – 9), 7’ drop Basson (11 – 12), 15’ cp Basson (11 – 15), 32 cp Basson (11 – 18) L’Aquila Rugby 1936: Falsaperla M., Robinson, Cocagi, Lorenzetti, Di Massimo, Falsaperla L., Santavicca (28’ st Callori), Turner, Zaffiri, Cialone (26’ st Di Cicco), Vaggi, Wilson, Brandolini, Cocchiaro, Cafaro. A disposizione: Conti, Di Roberto, Di Cicco, Fiore, Callori, Del Pinto, Paolucci, Rotilio. All: Lorenzetti Rugby Rovigo: Basson, Lubian (26’ Duca), Sveali’i, Van Niekerk, Pedrazzi (39’ st Menon), Wilson, Zanirato (37’ st Merlo), Montauril, Jones (32’ st Maran) , Persico, Tumiati (18’ st Ciochina), Reato (8’st Anouer ), Ceglie (11’ st Gatto), Mahoney, Lombardi (16’ st Quaglio) A disposizione: Anouer, Quaglio, Gatto, Maran, Duca, Merlo, Menon, Ciochina All: Roux Arbitro Mancini (Frascati) Cartellini: 38’ pt giallo Vaggi e Lombardi; 15’ st giallo per Brandolini Man of the match: Basson (Rugby Rovigo) Calciatori: L’Aquila: Falsaperla L. cp (2/3); tr (0/1). Rovigo: Basson cp (5/7), drop (1/1) Punti in classifica: L’Aquila Rugby 1 Rugby Rovigo 4 Note: giornata fredda e serena, terreno in buone condizioni, spettatori 850 Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
