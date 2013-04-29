[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, OLTRE 5000 VOTI PER L'MVP DEL MASSIMO CAMPIONATO
di Redazione
29/04/2013
RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XXII GIORNATA
Roma – La ventiduesima giornata chiude la stagione regolare del RaboDirect PRO12 e SportItalia 2 propone, nella serata di venerdì 3 maggio,
entrambi i match che vedono impegnate le due franchigie italiane.
Alle 19.45 diretta dal “XXV Aprile” di Parma per la sfida tra le Zebre, all’ultima possibilità di centrare la prima vittoria ufficiale
dell’anno, e gli irlandesi del Munster, reduci dall’eliminazione in semifinale in Heineken Cup; alle 21.45, sempre su SportItalia 2, differita dal
Parc y Scarlets di Llanelli dove la Benetton Treviso fa visita agli Scarlets gallesi, quarti ed obbligati a fare risultato per garantirsi l’accesso
ai play-off evitando il recupero degli Ospreys campioni uscenti.
Questo il palinsesto in dettaglio:
RaboDirect PRO12 – XXII giornata – 03.05.13 – ore 19.45 – diretta SportItalia 2
Zebre v Munster
RaboDirect PRO12 – XXII giornata – 03.05.13 – ore 21.45 – differita SportItalia 2
Scarlets v Benetton Treviso
Roma – La ventiduesima giornata chiude la stagione regolare del RaboDirect PRO12 e SportItalia 2 propone, nella serata di venerdì 3 maggio,
entrambi i match che vedono impegnate le due franchigie italiane.
Alle 19.45 diretta dal “XXV Aprile” di Parma per la sfida tra le Zebre, all’ultima possibilità di centrare la prima vittoria ufficiale
dell’anno, e gli irlandesi del Munster, reduci dall’eliminazione in semifinale in Heineken Cup; alle 21.45, sempre su SportItalia 2, differita dal
Parc y Scarlets di Llanelli dove la Benetton Treviso fa visita agli Scarlets gallesi, quarti ed obbligati a fare risultato per garantirsi l’accesso
ai play-off evitando il recupero degli Ospreys campioni uscenti.
Questo il palinsesto in dettaglio:
RaboDirect PRO12 – XXII giornata – 03.05.13 – ore 19.45 – diretta SportItalia 2
Zebre v Munster
RaboDirect PRO12 – XXII giornata – 03.05.13 – ore 21.45 – differita SportItalia 2
Scarlets v Benetton Treviso
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: SABATO ULTIMO TURNO A SAN DONA'
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] RABODIRECT PRO12, PALINSESTO SPORTITALIA XXII GIORNATA
Redazione