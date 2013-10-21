Loading...

ECCELLENZA, PALINSESTO IV GIORNATA

21/10/2013

ECCELLENZA, PALINSESTO IV GIORNATA
DOMENICA 27 VEA-FEMICZ ROVIGO v CAMMI CALVISANO DIRETTA RAISPORT 1

Roma – Dopo due settimane di sosta per lasciare spazio alle Coppe Europee torna nel fine settimana il Campionato Italiano d’Eccellenza con in
calendario il quarto turno d’andata.

Il palinsesto dell’emittente di stato propone la diretta su Rai Sport 1, domenica alle ore 15.00 dal Peroni Stadium “San Michele”, della sfida
tra Cammi Calvisano e Vea-FemiCZ Rovigo.


