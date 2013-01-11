[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT MESE DI FEBBRAIO

ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT MESE DI FEBBRAIO

Roma – Rai Sport ha ufficializzato il palinsesto del Campionato Italiano d’Eccellenza per il mese di febbraio. Le telecamere dell’emittente di

stato saranno puntate domenica 10 febbraio sul “Fattori” per il derby del Centro Sud tra L’Aquila Rugby e la Mantovani Lazio (ore 15, diretta

Rai Sport 1) mentre una settimana più tardi, alla stessa ora al “Chersoni” di Iolo, gli Estra I Cavalieri Prato attuali capolisti sfideranno il

Rugby Reggio sempre in diretta su Rai Sport 1.

Questo il palinsesto in dettaglio:

Eccellenza – XII giornata – domenica 10.02.13 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1

L’Aquila Rugby v Mantovani Lazio

Eccellenza – XIII giornata – domenica 17.02.13 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1

Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio



