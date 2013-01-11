[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT MESE DI FEBBRAIO
di Redazione
11/01/2013
Roma – Rai Sport ha ufficializzato il palinsesto del Campionato Italiano d’Eccellenza per il mese di febbraio. Le telecamere dell’emittente di
stato saranno puntate domenica 10 febbraio sul “Fattori” per il derby del Centro Sud tra L’Aquila Rugby e la Mantovani Lazio (ore 15, diretta
Rai Sport 1) mentre una settimana più tardi, alla stessa ora al “Chersoni” di Iolo, gli Estra I Cavalieri Prato attuali capolisti sfideranno il
Rugby Reggio sempre in diretta su Rai Sport 1.
Questo il palinsesto in dettaglio:
Eccellenza – XII giornata – domenica 10.02.13 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1
L’Aquila Rugby v Mantovani Lazio
Eccellenza – XIII giornata – domenica 17.02.13 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1
Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio
Redazione