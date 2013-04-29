Loading...

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT - XXII GIORNATA

29/04/2013

TITOLO
ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT XXII GIORNATA
SABATO DIRETTA RAI SPORT 2 PER IL MATCH SALVEZZA CROCIATI v L’AQUILA
Roma – Rai Sport ha definito il palinsesto per la ventiduesima ed ultima giornata di stagione regolare del Campionato Italiano d’Eccellenza, in
calendario sabato 4 maggio.
Con i quattro posti per i play-off ormai assegnati a Viadana, Calvisano, Prato e Mogliano le telecamere di Rai Sport 2 proporranno in diretta alle ore
16.00, dal “Nando Capra” di Noceto, lo scontro salvezza tra i Crociati e L’Aquila.
Eccellenza – XXII giornata – 04.05.13 – ore 16.00 – diretta Rai Sport 2
Crociati Rugby v L’Aquila Rugby


