(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA, PAREGGIO TRA ROVIGO E MOGLIANO

di Redazione
16/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 16.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 16 ottobre 2011 ECCELLENZA, NEL POSTICIPO PAREGGIO TRA ROVIGO E MOGLIANO Â Anche Rovigo e Mogliano raggiungono in vetta Padova, Calvisano, Crociati e Prato a 6 punti. Al Battaglini i rosso blu erano in cerca della prima vittoria stagionale ma Ã¨ arrivato un pareggio 9-9, frutto di tre piazzati per Duca (Rovigo) e Cornwell (Mogliano). La gara Ã¨ stata condizionata dai tanti errori commessi dalle due squadre che hanno portato a giocare tante mischie chiuse, dove il Mogliano Ã¨ apparso piÃ¹ organizzato. Nei minuti finali il Rovigo ha spinto per cercare la meta che tuttavia non Ã¨ venuta. ECCELLENZA â II TURNO â 15/16.10.2011 Femi Cz Vea Rugby Rovigo Delta â Marchiol Mogliano 09 â 09 (2-2) Banca Monte Crociati - San Gregorio Catania 26 â 21 (5-1) Cammi Calvisano â Rugby Reggio 50 â 13 (5-0) Mantovani Lazio â Petrarca Padova 28 â 28 (2-2) LâAquila Rugby â Estra I Cavalieri Prato 17 â 35 (0-5) Classifica: Petrarca Padova, Cammi Calvisano, Banca Monte Crociati, Estra I Cavalieri Prato, Marchiol Mogliano e Femi Cz Vae Rovigo Delta punti 6; LâAquila Rugby, punti 4; Mantovani Lazio punti 2; San Gregorio Catania punti 1; Rugby Reggio punti 0. ^^Estra I Cavalieri Prato 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16 (delega allâunione Prato Sesto). Prossimo turno 22/23 ottobre 2011 Marchiol Mogliano Rugby â Cammi Calvisano; Mantovani Lazio â Banca Monte Crociati; San Gregorio Catania â Femi Cz Vea Rugby Rovigo Delta; Rugby Reggio â LâAquila Rugby 1936; Petrarca Padova â Estra I Cavalieri Prato. IL TABELLINO FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA v MARCHIOL MOGLIANO 9 - 9 (6-6) primo tempo Partenza a razzo del Mogliano che tiene il pallino del gioco creando i presupposti per due calci piazzati, il primo realizzato da Cornwell al 6' ed il secondo sbagliato, dallo stesso giocatore, all'11'. Seguono 10' di gioco a centrocampo che fruttano alla Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta tre calci che non vanno a frutto. Al 27' una punizione viene giocata dal Rovigo in touche sui 5 metri: palla persa. Al 29' Duca mette dentro il primo piazzato per il 3-3. Risponde il Mogliano con una reazione che sposta il pallone da una parte all'altra del campo e che viene fermata per un fallo di Barry su Fuser. Cronwell trasforma (3-6). Il Rovigo si porta nella metÃ campo del Mogliano. Diversi falli della squadra di Casellato portano all'ammonizione di Meggetto e ad un piazzato trasformato da Duca (6-6). secondo tempo Al 44' fallo di Barry che Cornwell sbaglia da facile posizione cosÃ¬ come al 50'. Stessa sorte per Duca al 52'. Rovigo in vantaggio al 61' con un piazzato di Duca. Pareggia al 72' il Mogliano con Cornwell. La partita si trascina per tutto il secondo tempo con il Mogliano che ci mette tanto impegno, ma che crea, soprattutto, tanta confusione e con il Rovigo che gli va dietro senza riuscire a mettere ordine nel suo gioco. Premiato Montauriol come man of the match per la prova in touche e per l'impegno messo nel tentativo di svegliare la squadra. Marcatori: p.t. 6â Cornwell (MM) c.p. (0-3); 29â Duca (RO) c.p. (3-3); 33â Cornwell (MM) c.p. (3-6); 40â Duca (RO) c.p. (6-6) s.t. 61â Duca (RO) c.p. (6-9); 72' Cornwell (MM) c.p. (9-9) Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta: Basson; Pavan, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Duca (63â Bustos), Zanirato Mi. (74â Wilson); Barry, Cristiano, Persico (63â De Marchi); Montauriol (76â Barion), Tumiati; Lombardi, Mahoney (cap.) (74â Giazzon), Marsh (46â Ravalle). n.e. Pedrazzi e Boccalon. all. Roux Marchiol Mogliano: Onori; Perziano, Ceccato E., Patrizio, Sartoretto (19' Candiago V.); Cornwell, Lucchese (46â Endrizzi); Eyre, Candiago E., Swanepoel (46' Orlando); Burman (cap.), Fuser (33â Maso); Pesce (46â Corbanese), Gianesini (46â Ceneda), Meggetto (Ceccato A.). n.e. Simion all. Casellato arb. Mitrea di Udine. g.d.l. Rizzo (Padova) e Valbusa (Treviso) Quarto Uomo: Mariotti (Ferrara) Cartellini: gialli 38â Meggetto (MM) Man of the match: Jean-FranÃ§ois Montauriol (Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta) (Calciatori: Duca D. (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) c.p. 3/6; Basson (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) c.p. 0/2; Cornwell (Marchiol Mogliano) 3/6. Note: giornata soleggiata, temperatura 18Â°, campo in ottime condizioni. 1.200 spettatori (quota abbonati 300). Punti conquistati in classifica: Femi-CZ VEA Rovigo Delta 2; Marchiol Mogliano 2 (in collaborazione con ufficio stampa Rovigo) Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
