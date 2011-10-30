(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA, POSTICIPO 4^ GIORNATA
di Redazione
30/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 30.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 30 ottobre 2011 ECCELLENZA, AL MOGLIANO IL POSTICIPO DELLA QUARTA GIORNATA Il Marchiol Mogliano centra la seconda vittoria stagionale e passa a Parma con il punteggio di 16-12. La gara Ã¨ stata molto bella ed equilibrata con le due formazioni a contendersi la supremazia soprattutto nella zona centrale del campo. Nella prima frazione di gioco i due calciatori hanno raggiunto la perfezioni centrando i pali nelle occasioni avute. Il mediano Zucconi (Crociati) faceva 6 punti con due piazzati al 6â e 25â, mentre il tre quarti ala Fadalti (Mogliano) otteneva dal suo piede 9 punti (al 5â,32â e 40â). La svolta della partita al 54â quando la perfetta difesa dei Crociati si faceva infilare in prima fase da Cornwell per una meta in mezzo ai pali. La trasformazione di Fadalti portava il Mogliano sul 16-9. I Crociati nel finale hanno tentato di scardinare la difesa del Mogilano ma lâattento gioco al piede di Cornwell ha saputo tenere lontani i parmigiani dalla zona punti, fino al fischio finale del direttore di gara Mancini. Eccellenza, IV giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Eccellenza â IV giornata - sabato 29.10.11 Femi-CZ Vea Rovigo v Mantovani Lazio 38 â 10 (5-0) Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio 42 â 10 (5-0) Cammi Calvisano v San Gregorio Catania 36 â 03 (5-0) LâAquila Rugby v Petrarca Padova 15 â 26 (0-4) BancaMonteParma Crociati v Marchiol Mogliano 12 â 16 (1-4) Classifica: Cammi Calvisano e Estra I Cavalieri Prato punti 15; Femi-CZ Vea Rovigo Delta punti 12; Petrarca Padova punti 11; Marchiol Mogliano punti 10; Mantovani Lazio e Banca Monte Parma Crociati punti 7; San Gregorio Catania e LâAquila Rugby punti 5; Rugby Reggio punti 4. ^^Estra I Cavalieri Prato 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16 (delega allâunione Prato Sesto). Classifica marcatori: Hilkie (Padova) 48 punti (6 tr, 12 cp) e Wakarua (Prato) 48 punti (18 tr, 4 cp); Griffen (calvisano) 47 punti (13 tr, 7 cp.); Bustos (Rovigo) 41 punti (4 tr, 11 cp); Zucconi (Crociati) 36 punti (3 tr, 10 cp); De Kock (Lazio) 33 punti (1mt, 5 tr, 6 cp.); Cornwell (Mogliano) 29 punti (1 mt, 7 cp, 1 drop); Calabrese (san Gregorio) 26 punti (1 mt, 3 tr, 5 cp.); Classifica metamen: Ngawini (Prato) 4 mete; Mannucci (Lazio) 3 mete; Von Grumbkow (Prato) 3 mete; Appiani (Calvisano) 2 mete; Canavosio (Calvisano) 2 mete; Chiesa (Prato) 2 mete; Di Massino (LâAquila) 2 mete; Majstorovich (Prato) 2 mete; Nitoglia M. (Lazio) 2 mete; Pavin (Calvisano) 2 mete; Repetto (Padova) 2 mete; Santavicchia (LâAquila) 2 mete; Siddons (Lazio) 2 mete; Spragg (Padova) 2 mete; Visentin (Calvisano) 2 mete. I TABELLINO BANCA MONTE CROCIATI-MARCHIOL MOGLIANO 12-16 (06-09) BANCA MONTE CROCIATI: Rubini (41' Damiani), En Naour (59' Gennari), Vengoa, McCann (41' Farolini), Enodeh, Morisi, Zucconi, Cicchinelli (52' Contini), Delnevo, Caffini, Fletcher, Mandelli, Tripodi (47' Coletti), Festuccia (56' Manici), Milani (cap.). All. Mazzariol. MARCHIOL MOGLIANO: Candiago V., Ceccato E., Patrizio, Sartoretto, Fadalti, Cornwell, Lucchese, Eyre, Burman (cap.) (79' Simion), Candiago E., Fuser (65' Ceccato A.), Bocchi (65' Orlando), Pesce, Gianesini, Meggetto (73' Ceneda). All. Cesellato. MARCATORI: 5' cp Fadalti (MM), 6' cp Zucconi (BM), 25' cp Zucconi (BM), 32' cp Fadalti (MM), 40' cp Fadalti (MM), 45' cp Zucconi (BM), 54' meta Cornwell tr Fadalti (MM), 62' cp Zucconi (BM). ARBITRO: Mancini di Frascati GUARDALINEE: Traversi di Rovigo e Laurenti di Bologna QUARTO UOMO: Armanini di Parma CARTELLINI: 40' giallo a Fletcher (BM) MAN OF THE MATCH: Festuccia (BM) SPETTATORI: 300 circa Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
