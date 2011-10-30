Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA, POSTICIPO 4^ GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

30/10/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 30.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 30 ottobre 2011 ECCELLENZA, AL MOGLIANO IL POSTICIPO DELLA QUARTA GIORNATA  Il Marchiol Mogliano centra la seconda vittoria stagionale e passa a Parma con il punteggio di 16-12. La gara Ã¨ stata molto bella ed equilibrata con le due formazioni a contendersi la supremazia soprattutto nella zona centrale del campo. Nella prima frazione di gioco i due calciatori hanno raggiunto la perfezioni centrando i pali nelle occasioni avute. Il mediano Zucconi (Crociati) faceva 6 punti con due piazzati al 6â e 25â, mentre il tre quarti ala  Fadalti (Mogliano) otteneva dal suo piede 9 punti (al 5â,32â e 40â). La svolta della partita al 54â quando la perfetta difesa dei Crociati si faceva infilare in prima fase da Cornwell per una meta in mezzo ai pali.  La trasformazione di Fadalti portava il Mogliano sul 16-9. I Crociati nel finale hanno tentato di scardinare la difesa del Mogilano ma lâattento gioco al piede di Cornwell ha saputo tenere lontani i parmigiani dalla zona punti, fino al fischio finale del direttore di gara Mancini. Eccellenza, IV giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Eccellenza â IV giornata - sabato 29.10.11 Femi-CZ Vea Rovigo v Mantovani Lazio  38 â 10  (5-0) Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio  42 â 10  (5-0) Cammi Calvisano v San Gregorio Catania  36 â 03  (5-0) LâAquila Rugby v Petrarca Padova 15 â 26  (0-4)  BancaMonteParma Crociati v Marchiol Mogliano  12 â 16  (1-4)   Classifica: Cammi Calvisano e Estra I Cavalieri Prato punti 15; Femi-CZ Vea Rovigo Delta punti 12;  Petrarca Padova punti 11; Marchiol Mogliano punti 10; Mantovani Lazio e Banca Monte Parma Crociati punti 7; San Gregorio Catania e LâAquila Rugby punti 5; Rugby Reggio punti 4. ^^Estra I Cavalieri Prato 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato obbligatorio Under 16 (delega allâunione Prato Sesto). Classifica marcatori: Hilkie (Padova) 48 punti (6 tr, 12 cp) e Wakarua (Prato) 48 punti (18 tr, 4 cp);  Griffen (calvisano) 47 punti (13 tr, 7 cp.);  Bustos (Rovigo) 41 punti (4 tr, 11 cp);  Zucconi (Crociati) 36 punti (3 tr, 10 cp);  De Kock (Lazio) 33 punti (1mt, 5 tr, 6 cp.);  Cornwell (Mogliano) 29 punti (1 mt, 7 cp, 1 drop);  Calabrese (san Gregorio) 26 punti (1 mt, 3 tr, 5 cp.);  Classifica metamen: Ngawini (Prato) 4 mete;  Mannucci (Lazio) 3  mete;  Von Grumbkow (Prato) 3 mete;  Appiani (Calvisano) 2 mete;  Canavosio (Calvisano) 2 mete;  Chiesa (Prato) 2 mete;  Di Massino (LâAquila) 2 mete;  Majstorovich (Prato) 2 mete;  Nitoglia M. (Lazio) 2 mete;  Pavin (Calvisano) 2 mete;  Repetto (Padova) 2 mete; Santavicchia (LâAquila) 2 mete; Siddons (Lazio) 2 mete;  Spragg (Padova) 2 mete;  Visentin (Calvisano) 2 mete. I TABELLINO BANCA MONTE CROCIATI-MARCHIOL MOGLIANO 12-16  (06-09) BANCA MONTE CROCIATI: Rubini (41' Damiani), En Naour (59' Gennari), Vengoa, McCann (41' Farolini), Enodeh, Morisi, Zucconi, Cicchinelli (52' Contini), Delnevo, Caffini, Fletcher, Mandelli, Tripodi (47' Coletti), Festuccia (56' Manici), Milani (cap.). All. Mazzariol. MARCHIOL MOGLIANO: Candiago V., Ceccato E., Patrizio, Sartoretto, Fadalti, Cornwell, Lucchese, Eyre, Burman (cap.) (79' Simion), Candiago E., Fuser (65' Ceccato A.), Bocchi (65' Orlando), Pesce, Gianesini, Meggetto (73' Ceneda). All. Cesellato. MARCATORI: 5' cp Fadalti (MM), 6' cp Zucconi (BM), 25' cp Zucconi (BM), 32' cp Fadalti (MM), 40' cp Fadalti (MM), 45' cp Zucconi (BM), 54' meta Cornwell tr Fadalti (MM), 62' cp Zucconi (BM). ARBITRO: Mancini di Frascati GUARDALINEE: Traversi di Rovigo e Laurenti di Bologna QUARTO UOMO: Armanini di Parma CARTELLINI: 40' giallo a Fletcher (BM) MAN OF THE MATCH: Festuccia (BM) SPETTATORI: 300 circa   Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. I TABELLINI DELLA 5^ GIORNATA

Articolo Successivo

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A RISULTATI 5^ GIORNATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019