ECCELLENZA, POSTICIPO DELLA 20^ GIORNATA. IL RUGBY VIADANA BATTE IL CALVISANO PER 18-15
di Redazione
21/04/2013
Il Cammi Calvisano perde lo scontro diretto della ventesima giornata e lascia via libera al Rugby Viadana che la passa a quota 81 in classifica. Ora i Campioni d’Italia rincorrono a 79 punti. Il posticipo televisivo ha regalato emozioni forti. Il Rugby Viadana centra la vittoria numero 18 in campionato passando a Calvisano per 18-15 dopo un match emozionante nel punteggio e giocato con lealtà dalle due formazioni lombarde. Nel più classico dei derby. Vince il Rugby Viadana grazie al piede di Fenner che dalla piazzola risulta infallibile nei momenti cruciali, mentre il Calvisano paga caro alcune imprecisioni soprattutto nella parte finale del match, quando anche a causa della pioggia il pallone è passato troppo facilmente nelle mani del Viadana che ha saputo gestirlo nei concitati minuti finali. Eccellenza – XX giornata Cammi Calvisano v Rugby Viadana 15 – 18 (1-4) Mantovani Lazio v Marchiol Mogliano 24 – 32 (1-5) Vea-FemiCZ Rovigo v L’Aquila Rugby 67 – 03 (5-0) Crociati Rugby v Fiamme Oro Roma 27 – 13 (4-0) Estra I Cavalieri Prato v Petrarca Padova 33 – 11 (5-0) M-Three San Donà v Rugby Reggio 41 – 17 (5-0) Classifica: Rugby Viadana punti 81; Cammi Calvisano punti 79; Estra I Cavalieri Prato punti 77; Marchiol Mogliano punti 67; Petrarca Padova punti 63; Vea-Femi CZ Rovigo Delta punti 57; Fiamme Oro Roma punti 41; Mantovani Lazio punti 33; M-Three San Donà punti 32; Rugby Reggio punti 31; L’Aquila Rugby punti 10; Crociati Rugby punti 8. Prossimo turno 27/28 aprile 2013 (ventunesima giornata) Marchiol Mogliano – Estra I Cavalieri Prato; Rugby Viadana – Petrarca Padova; Rugby Reggio – Crociati Rfc; Fiamme Oro Roma – Mantovani Lazio; Vea Femi Cz Rovigo Delta – Cammi Calvisano; L’Aquila Rugby – M-Three San Donà I TABELLINI “Peroni Stadium” di Calvisano, domenica 21 aprile ore 17.30 Campionato Eccellenza 2012-13 XX giornata Cammi Rugby Calvisano v Viadana Rugby 15- 18 (9-6) Marcatori: 13 cp Griffen (3-0), 16 cp Griffen (6-0), 36 cp Fenner (6-3), 39 cp Griffen (9-3), 42 cp Fenner (9-6), 45’ cp Griffen (12-6), 61’ cp Fenner (12-9), 63 cp Fenner (12-12), 66 cp Griffen (15-12), 73 cp Fenner (15-15), 76 cp Fenner (15-18). Cammi Rugby Calvisano: Berne, Visentin, Vilk, Castello, De Jager, Griffen (capt.), Palazzani (74’Picone), Vunisa, Scanferla, Erasmus, Hehea, Beccaris (62’Andreotti), Costanzo (71’Coletti), Ferraro, Lovotti (66’Scarsini). A disp.:Gavazzi, Cicchinelli,Frapporti, Bergamo. All.: Cavinato Viadana Rugby: Fenner, Robertson, G. Pavan (54’Sintich), Pizarro, R. Pavan, Cipriani, Cowan, Pelizzari, Moreschi, Pascu, Fondse (27’Monfrino), Minari (62’Santi), Cagna (53’Cenedese), Denti (58’Santamaria), Gilding. A disp.:Marchini,Bronzini, Albano. All. Zanichelli arb. Damasco (Napoli) g.d.l. Marrama (Padova), Lento (Udine) quarto uomo: Bellinato(Treviso) Cartellini: 66’ rosso Zanichelli (allenatore Viadana) Man of the match: Fenner (Viadana) Calciatori: Griffen (Calvisano) 5/6, Fenner 6/7 (Viadana) Punti conquistati: Calvisano 1; Viadana 4 Note: giornata nuvolosa, clima tiepido, campo in discrete condizioni. Circa 2500 spettatori. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] ITALDONNE, DOMANI CONTRO LA SCOZIA IL MATCH CHE PUO' VALERE IL MONDIALE
Articolo Successivo
ERRATA CORRIGE. SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA 19^ GIORNATA
Redazione