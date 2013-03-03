(RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA. POSTICIPO DELLA QUATTORDICESIMA GIORNATA. VINCE IL ROVIGO
di Redazione
03/03/2013
Roma, 3 Marzo 2013
ECCELLENZA. POSTICIPO DELLA QUATTORDICESIMA GIORNATA. IL ROVIGO BATTE IL PADOVA E LA RAGGIUNGE IN QUARTA POSIZIONE.
Nel posticipo della quattordicesima giornata del Campionato d’Eccellenza, il Vea Femi Cz Rovigo Delta fa suo il derby contro il Petrarca Padova
(20-14 il finale) e l’aggancia in classifica a quota 43 punti.
Partita che ha visto un ricco pre match con l’ingresso in campo degli ex azzurri che hanno vestito la maglia delle due squadre ricordando poi Vasco
Nicolao ex giocatore del Petrarca Padova, scomparso nei giorni scorsi.
Derby che ha lasciato gli spettatori nell’incertezza fino al drop finale di Basson che ha chiuso il match sul 20-14.
Nel primo tempo era tuttavia il Padova a segnare la meta del vantaggio con Innocenti che era abile a sfruttare un’ errore difensivo dei rosso blu
rodigini. Ci pensava Basson dapprima al 34 e successivamente al 40 a centrare i pali per il momentaneo 6-7.
Nella ripresa la gara cambiava ritmo. Le due squadre volevano vincere e il Rovigo non ha più concesso spazi al Padova. Anzi da un fallo della mischia
petrarchina è venuto il piazzato del 9-7 sempre realizzato da Basson. Al 60 da un preciso calcio passaggio di Duca è venuta la meta di Lubian che
prendeva al volo l’assist del compagno e schiacciava in meta. Basson questa volta da posizione defilata falliva la trasformazione. Sul 14-7 la
reazione del Padova non tardava. Era la mischia che metteva in condizione Gega di passare la difesa e portare il Petrarca sul 14-14. Il Rovigo a
questo punto ci ha creduto e si è riversato nella metà campo del Padova. Da un ennesimo fischio arbitrale è venuto al 75 il piazzato di Basson del
sorpasso. La gara è stata in equilibrio fino al 87 quando Basson , appunto, centrava i pali con un Drop. Finiva 20-14 per il Femi cz.
Eccellenza - XIV giornata – 2-3 Marzo 2013.
Fiamme Oro Roma v Rugby Viadana 12 – 21 (0-4)
Cammi Rugby Calvisano v Mantovani Lazio 42 – 25 (5-0)
Rugby Reggio v Marchiol Mogliano Rugby 15 – 32 (0-4)
M-Three Rugby San Donà v Crociati Rugby 18 – 12 (4-1)
L’Aquila Rugby v Estra I Cavalieri Prato 06 – 26 (0-4)
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta v Petrarca Padova 20 – 14 (4-1)
Classifica:
Rugby Viadana punti 59; Cammi Calvisano punti 58; Estra I Cavalieri Prato punti 57; Petrarca Padova e Vea-Femi Cz Rovigo Delta punti 43; Marchiol
Mogliano punti 41; M-Three San Donà punti 26; Fiamme Oro Roma punti 25; Mantovani Lazio punti 22; Rugby Reggio punti 20; L’Aquila Rugby punti 9;
Crociati Rugby punti 4.
Prossimo Turno 9-10 Marzo 2013
Marchiol Mogliano – Fiamme Oro Roma; Rugby Viadana – Rugby Reggio; Corciati Rfc – Cammi Calvisano; Mantovani Lazio – M-Three San Donà; Estra
I Cavalieri Prato – Vea Femi Cz Rovigo Delta; Petrarca Padova – L’Aquila Rugby.
I TABELLINI
Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 3 marzo 2013
Eccellenza, XIV giornata
VEA FEMI-CZ ROVIGO DELTA v PETRARCA PADOVA 20 - 14 (6 - 7)
Marcatori: p.t. 23’ meta Innocenti tr. Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) (0-7); 33’ cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (3-7); 40’ cp Basson (Vea
Femi Cz Rovigo) (6-7).
s.t. . 43’ cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (9-7); 61’ Lubian L. (Vea Femi Cz Rovigo) (14-7); 71’ Gega meta tr. Sanchez (Petrarca Padova) (14-14);
75’ cp Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (17-14); 80’ drop Basson (Vea Femi Cz Rovigo) (20-14).
Vea-FemiCZ Rovigo Delta: Wilson(74’ Calabrese); Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca (76’ Lenarduzzi), Basson; Ferro (74 ‘ Anouer), De
Marchi (64’ Folla), Persico; Montauriol, Tumiati (74 ‘ Maran); Ceglie (54 ’ Lombardi), Mahoney (cap.), (72’ Gatto) Quaglio (62’ De
Robertis).
all. Roux
Petrarca Padova: Bortolussi; Morsellino, Chillon, Bertetti, Innocenti ( Sanchez); Ansell ( Conforti), Holmes, Targa (cap.); Mathers, Tveraga (Giusti);
Leso, Gega, Furia ( Mercanti).
A disposizione: Damiano, Caporello, Billot e Favaro.
All: Moretti e Salvan
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Bertelli (Azzano Mella, BS) e Laurenti (Bologna)
quarto uomo: Zucchi (Livorno)
Man of the match: Matteo Ferro (Vea Femi-CZ)
Calciatori: Basson (Vea Femi-CZ Rovigo) c.p. 4/6, tr. 0/1 ; Menniti Ippolito (Petrarca) c.p. 0/4, tr. 1/1, Sanchez tr. 1/1.
Note: giornata primaverile, campo in buone condizioni. Spettatori 4.000 circa.
Punti conquistati in classifica: Vea Femi-CZ Rovigo Delta 4 – Petrarca Padova 1
Redazione