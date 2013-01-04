[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, PRESENTAZIONE DECIMA GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI
di Redazione
04/01/2013
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE DECIMA GIORNATA – ULTIME DALLE SEDI
Roma – Penultimo turno d’andata per il Campionato Italiano d’Eccellenza con la decima giornata in programma tra sabato 5 e domenica 6 gennaio e
sei incontri tutti in grado di influenzare in modo importante la classifica della massima divisione nazionale.
Domani alle 15.00 due incontri dal peso specifico importante in chiave play-off.
Al “Memo Geremia” il Rugby Viadana, capolista insieme a Prato, fa visita al Petrarca Padova, scivolato in quarta posizione dopo le sconfitte
interne negli scontri diretti delle ultime settimane contro Calvisano e Prato: la squadra di Moretti, dopo aver inanellato sei vittorie consecutive,
ora deve guardarsi dal ritorno di Rovigo e Mogliano e per tenere a distanza le altre due compagini venete non può permettersi una terza sconfitta
casalinga contro una diretta concorrente per la qualificazione alle semifinali. Viadana, dal canto suo, ha chiuso il 2012 con una vittoria interna
importante sul Calvisano e non può che puntare a consolidare il proprio primato.
Al Peroni Stadium San Michele di Calvisano, i Campioni d’Italia in carica del Cammi trovano sulla propria strada il Rovigo, battuto lo scorso anno
in semifinale: i gialloneri di Cavinato sono terzi a quattro lunghezze dalla vetta, mentre la stessa distanza separa i Bersaglieri allenati da Polla
Roux dalla zona play-off, a cui i rossoblù si sono riavvicinati grazie alle due vittorie consecutive con Fiamme Oro e L’Aquila.
Sempre domani alle 15.00 derby emiliano al “Nando Capra” di Noceto tra i Crociati Rugby recentemente affidati a Stefano Bordon – al ritorno su
una panchina della massima serie dopo l’esperienza a Badia – ed il Rugby Reggio di Sandro Ghini: da un lato il XV di Parma, fanalino di coda con
un solo punto all’attivo e la necessità di muovere finalmente la classifica, dall’altra i Diavoli rossoneri capaci di rialzare la testa dopo un
inizio di campionato da dimenticare e di portare a casa tre delle ultime quattro partite risalendo al decimo posto ma con ben dodici lunghezze di
vantaggio proprio sui Crociati.
A chiudere il programma del sabato la gara del “Pacifici”, anch’essa significativa per la lotta-salvezza: il neopromosso San Donà padrone di
casa, settimo insieme a Lazio e Fiamme Oro con sedici punti, affronta in casa i neroverdi de L’Aquila che, come i Crociati, non hanno ancora
conquistato vittorie in stagione e sono penultimi con tre soli punti in classifica: la squadra di Wright vincendo può portarsi da sola in settima
posizione mentre gli abruzzesi non possono fare altro che inseguire una vittoria in grado di dare respiro alla loro classifica.
Doppio posticipo domenicale, con il derby di Roma alle 14.30 tra la Mantovani Lazio e le Fiamme Oro, settime in classifica insieme al San Donà, e la
diretta televisiva alle 15.15 su Rai Sport 1 tra gl Estra I Cavalieri Prato – primi insieme al Viadana – ed un Marchiol Mogliano che, espugnando
il “Chersoni”, potrebbe reinserirsi in quella corsa alle semifinali da cui, nella prima fase di stagione, i provinciali trevigiani sembravano
anzitempo tagliati fuori.
Eccellenza – X giornata
05.01.13 – ore 15.00
Petrarca Padova v Rugby Viadana
Crociati Rugby v Rugby Reggio
Cammi Calvisano v Vea-FemiCZ Rovigo
M-Three San Donà v L’Aquila Rugby
06.01.13 – ore 14.30
Mantovani Lazio v Fiamme Oro Roma
ore 15.15 – diretta Rai Sport 1
Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano
Classifica: Estra I Cavalieri Prato e Rugby Viadana punti 37; Cammi Calvisano 33; Petrarca Padova 31; Marchiol Mogliano e Vea-FemiCZ Rovigo 27;
Mantovani Lazio, M-Three San Donà e Fiamme Oro Roma 16; Rugby Reggio 13; L’Aquila Rugby 3; Crociati Rugby 1
Classifica marcatori: Basson (Vea-FemiCZ Rovigo) 118 punti; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 112; Benetti (Fiamme Oro Roma) 81; Gerber (Mantovani
Lazio) 74; Marcato (Cammi Calvisano) 72; Gennari (Crociati Rugby) 61; Apperley (Rugby Reggio) 55; Mantovani (Rugby Reggio) 50; Frati M. (Estra I
Cavalieri Prato) 45; Robuschi (M-Three San Donà) 35; Canale A. (Marchiol Mogliano) 33
Classifica metamen: Ansell (Petrarca Padova), Candiago E. (Marchiol Mogliano), Padrò e Pascu (Rugby Viadana), Sepe M., Vunisa (Cammi Calvisano) 5
mete; Albano (Rugby Viadana), Nifo (Estra I Cavalieri Prato) 4; Monfrino (Rugby Viadana), Vezzosi e Bernini (Estra I Cavalieri Prato), Canavosio e
Castello (Cammi Calvisano), Innocenti (Petrarca Padova), Rubini (Mantovani Lazio) e Swanepoel (Marchiol Mogliano), Barion (Fiamme Oro Roma) 3.
ULTIME DALLE SEDI – PROBABILI FORMAZIONI
Padova, Campo “Memo Geremia” – sabato 5 gennaio, ore 15.00
Eccellenza, X giornata
Petrarca Padova v Rugby Viadana
Petrarca Padova: Bortolussi, Morsellino, Chillon Ale., Bertetti, Innocenti, Menniti-Ippolito, Travagli, Ansell, Sarto, Targa, Mathers, Giusti, Leso,
Gega, Novak
a disposizione: Caporello, Mercanti, D’Agostino, Tveraga, Conforti, Billot, Sanchez, Bellini/Bettin
all. Moretti
Rugby Viadana: Fenner; Robertson, G. Pavan, Pizarro, Sintich; Cipriani, Cowan; Padrò, Barbieri, Pascu; Monfrino, Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria
(cap), Cenedese.
a disposizione: Denti, Marchini, Bigoni, Moreschi, Santi, Bronzini, Apperley, Tizzi
all. Phillips
arb. Passacantando (L’Aquila)
g.d.l. Navarra (Udine), Lento (Udine)
quarto uomo: Crivellini (Udine)
Noceto (PR), Stadio “Nando Capra” - sabato 5 gennaio, ore 15.00
Eccellenza, X giornata
Crociati Rugby v Rugby Reggio
Crociati Rugby: Ferrini; Carritiello, Castle, Alberghini, Gennari; Zucconi, Violi; Mandelli (cap), Sciacca, Rimpelli; Lemkus, Contini; Negrotto,
Goegan, Grassotti
a disposizione: Manghi, Singh, Dell’Acqua, Giovanelli, Farolini, En Naour, Casalini; Ferrari
all. Bordon
Rugby Reggio: Malneek, Giannotti, Castagnoli, Daupi, Mantovani, Bricoli, Cigarini, Vaky, Mannato, Scalvi Filippo, Pulli, De Bruyn, Lanfredi, Scalvi
Giovanni, Goti
a disposizione: Rizzelli, Bigi, Lanzano, Bezzi, Perrone, Delendati, Torri, Silva
all. Ghini
arb. Mancini (Frascati)
g.d.l. Roscini (Milano), Borsetto (Varese)
quarto uomo: Filizzola (Milano)
Calvisano (BS), Peroni Stadium “San Michele” – sabato 5 gennaio, ore 15.00
Eccellenza, X giornata
Cammi Calvisano v Vea-FemiCZ Rovigo
Cammi Calvisano: Berne; Canavosio, Vilk, Castello, De Jager; Griffen (cap), Palazzani; Vunisa, Scanferla, Brancoli; Hehea, Erasmus; Costanzo, Ferraro,
Lovotti
a disposizione: Gavazzi, Andreotti/Gerosa, Morelli, Cicchinelli/Salvetti, Picone, Appiani, Bergamo/Frapporti, Violi
all. Cavinato
Vea-FemiCZ Rovigo: Basson; Pedrazzi, Sevealii, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Wilson; Ferro, De Marchi, Persico; Montauriol, Reato (cap.); Ceglie,
Mahoney, Quaglio
a disposizione: Anouer, Lombardi, Gatto, Ciochina, Zorzi, Zanirato, Menon, Tumiati
all. Roux
arb. Damasco (Napoli)
g.d.l. Pennè (Milano), Sorrentino (Milano)
quarto uomo: Masetti (Arezzo)
San Donà di Piave (VE), Stadio “Romolo Pacifici” – sabato 5 gennaio, ore 15.00
Eccellenza, X giornata
M-Three San Donà v L’Aquila Rugby
M-Three San Donà: Secco, Florian, Iovu, Flynn, Sartoretto, Bacchin E., Zanet, Molitika, Di Maggio, Birchall, Gerini, Sala, Filippetto, Zecchin,
Zanusso M.
a disposizione: Zanusso L., Montani, Pilla/Venturato, Zamparo, Mucelli, Dotta, Damo
all. Wright
L’Aquila Rugby: Falsaperla M., Robinson, Del Pinto, Lorenzetti, Di Massimo (c); Falsaperla L., Santavicca; Turner, Zaffiri, Cialone; Vaggi, Wilson;
Brandolini, Subrizi, Milani
a disposizione: Cafaro, Cocchiaro, Conti, Di Cicco, Fiore, Fidanza, Sebastiani G., Paolucci
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Zucchi (Livorno)
quarto uomo: Brescacin (Treviso)
Roma, CPO “Giulio Onesti” – domenica 6 gennaio, ore 14.30
Eccellenza, X giornata
Mantovani Lazio v Fiamme Oro Roma
Mantovani Lazio: aggiornamenti su www.federugby.it
all. Jimenez/De Angelis
Fiamme Oro Roma: aggiornamenti su www.federugby.it
all. Presutti
arb. Falzone (Padova)
g.d.l. Boaretto (Rovigo), Cusano (Vercelli)
quarto uomo: Romani (Colleferro)
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – domenica 6 gennaio, ore 15.00
Eccellenza, X giornata
Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano
Estra I Cavalieri Prato: Ngawini; Ragusi, Majstorovic, McCann, Sepe M.; Vezzosi, Frati M.; Pelizzari, Ruffolo, Bernini; Nifo, Cavalieri; Roan,
Giovanchelli (cap), Borsi
a disposizione: Cannone, Balboni, Boscolo, Petillo, Patelli, Tempestini, Lunardi, Garfagnoli.
all. De Rossi/Frati
Marchiol Mogliano: Candiago V.; Onori, Ceccato E., Cerioni, Galon; Padovani, Lucchese; Steyn (cap), Barbini Mar., Candiago V.; Pavanello E.,
Swanepoel; Ravalle, Costa Repetto, Ceccato A.
a disposizione: Ceneda, Gianesini, Naka, Maso, Bocchi, Endrizzi, Benvenuti G., Giabardo/Guarducci
all. Casellato
arb. Mitrea (Treviso)
g.d.l. Spadoni (Padova), Marchesin (Venezia)
quarto uomo: Favero (Treviso)
