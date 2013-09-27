ECCELLENZA, PRESENTAZIONE II GIORNATA: VIADANA v VEA-FEMICZ ROVIGO IL BIG MATCH DI DOMANI
di Redazione
27/09/2013
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE II GIORNATA
VIADANA v VEA-FEMICZ ROVIGO IL BIG MATCH DEL SECONDO TURNO
Roma – I Campioni d’Italia del Marchiol Mogliano inaugurano il secondo turno dell’Eccellenza scendendo in campo nell’anticipo delle 15.30 sul
sintetico della “Caserma Gelsomini”, casa delle Fiamme Oro Roma. Dopo il brusco stop del turno inaugurale contro Rovigo, i poliziotti romani
trovano sulla propria strada i trevigiani allenati da Mazzariol, protagonisti di uno spumeggiante debutto con il tricolore sul petto a spese della
neopromossa capitolina. Da un lato dunque un Mogliano che, da campione in carica, punterà ad una nuova prestazione di livello, dall’altro il XV di
Pasquale Presutti, deciso a far valere il fattore campo, spesso decisivo per i cremisi nella passata stagione.
Tutte in programma alle ore 16 le altre sfide di giornata, a cominciare dal big-match di questo secondo turno che allo “Zaffanella” mette di
fronte due squadre che non fanno mistero delle proprie ambizioni di alta classifica. Entrambe vittoriose con ampi successi nei primi ottanta minuti di
stagione, Rugby Viadana e Vea-FemiCZ Rovigo si mettono subito alla prova in una sfida tra la scuola gallese di coach Phillips e quella italiana del
duo Frati-De Rossi.
Dopo la vittoria interna dell’esordio contro il Petrarca, gli Estra I Cavalieri Prato cercano conferme sul campo dell’M-Three San Donà, reduce
dalla pesante sconfitta di Calvisano ed a caccia dei primi punti di stagione: ottanta minuti importanti, sia per i veneti che per i toscani, per
iniziare a comprendere i reali obiettivi del 2013/2014.
Alla “Guizza”, casa del Petrarca Padova, i tuttineri di Andrea Moretti, partiti con l’obiettivo di tornare ai play-off mancati nel finale di
stagione l’anno passato, ospitano la Lazio Rugby, al debutto dopo essere rimasta a riposo la scorsa settimana. Il XV di Moretti, battuto a Prato,
cerca di ripartire dopo uno stop forse non preventivato, la Lazio può provare ad approfittare della difficile partenza padovana per cercare
l’impresa fuori dalle mura amiche.
L’Eccellenza debutta infine al Campo dell’Unione, casa dell’UR Capitolina, che riceve il Rugby Reggio: sia i romani che gli emiliani hanno
subito pesanti sconfitte nel turno inaugurale e, per entrambe, iniziare a mettere fieno in cascina già dalla seconda giornata può risultare
fondamentale nell’economia della stagione.
Eccellenza – II giornata – 28.09.13 – ore 16.00
UR Capitolina v Rugby Reggio
Rugby Viadana v Vea-FemiCZ Rovigo
Fiamme Oro Roma v Marchiol Mogliano – ore 15.30
M-Three San Donà v Estra I Cavalieri Prato
Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927
Riposa: Cammi Calvisano
Classifica: Marchiol Mogliano, Vea-FemiCZ Rovigo, Cammi Calvisano e Rugby Viadana punti 5; Estra I Cavalieri Prato 4; Lazio Rugby*, Petrarca Padova,
Rugby Reggio, M-Three San Donà, Fiamme Oro Roma e UR Capitolina 0
*una partita in meno
Classifica marcatori: Bergamasco Mi. (Vea-FemiCZ Rovigo) e Browne (Estra I Cavalieri Prato) punti 17; Steyn (Cammi Calvisano) 15; Farolini (Rugby
Reggio) 14; Fenner (Rugby Viadana) 11; Ceccato A., Cornwell e Guarducci (Marchiol Mogliano) 10
Classifica metaman: Steyn (Cammi Calvisano) 3 mete; Ceccato A. e Guarducci (Marchiol Mogliano) 2; 20 giocatori 1 meta
Ultime dalle sedi
Roma, Caserma “Gelsomini” – sabato 28 settembre, ore 15.30
Eccellenza, II giornata
Fiamme Oro Roma v Marchiol Mogliano
Fiamme Oro Roma: Sepe; Valcastelli, Massaro, Forcucci (cap.), Bacchetti; Canna, Benetti; Amenta, Zitelli, Balsemin; Perrone, Cazzola; Pettinari,
Vicerè (v. cap.), Gentili
a disposizione: Naka, Lombardo, Duca (Di Stefano), Mammana, Rosa, Marinaro, Boarato, Sapuppo
all. Presutti
Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Ceccato E., Bacchin, Benvenuti G.; Padovani, Endrizzi; Halvorsen, Candiago E. (cap), Lazzaroni; Swanepoel, Maso;
Ceglie, Gianesini, Costa-Repetto
a disposizione: Gega, Meggetto, Ravalle, Pavanello E., Ceccato A., Lucchese, Cornwell, Guarducci
all. Mazzariol
arb. Passacantando (L’Aquila)
g.d.l. Salvi (L’Aquila), Pier’Antoni (Roma)
quarto uomo: Valeri (L’Aquila)
Roma, Campo dell’Unione – sabato 28 settembre, ore 16.00
Eccellenza, II giornata
UR Capitolina v Rugby Reggio
UR Capitolina: Rebecchini G.; Molaioli, Marrucci, Buscema, Iacolucci; Bocchino, Leonardi N.; Leonardi E., DeMichelis (cap), Bitetti; Martire,
Scoccini; Orabona, Rampa, Moriconi
a disposizione: Bitonte, Marsella, Polioni, Lupi, Conti, Vannini, Del Monaco, Cesari
all. Cococcetta
Rugby Reggio: Torlai A.; Castagnoli, Giannotti, Torri, Robb; Farolini, Bricoli; Mannato (cap), Scalvi F., Bergonzini; Mandelli, Dell’Acqua;
Rizzelli, Scalvi G., Goti
a disposizione: Manghi, Lanzano, Lanfredi, Dellendati, Rimpelli, Torlai Andrea, Daupi, Taddei.
all. Ghini
arb. Vivarini (Padova)
g.d.l. De Martino (Napoli), Commone (Napoli)
quarto uomo: Radetich (Napoli)
Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 28 settembre, ore 16.00
Eccellenza, II giornata
Rugby Viadana v Vea-FemiCZ Rovigo
Rugby Viadana: Sintich; Robertson, Pavan G., Pizarro (cap), Fenner; Apperley Ke., Bronzini; Padrò, Denti And., Pascu; Horn, Van Jaarsveld; Cagna,
Denti Ant., Cenedese
a disposizione: Bigi, Greco, Coletti, Du Plessis, Pelizzari, Travagli, Gennari, Sanchez.
all. Phillips
Vea-FemiCZ Rovigo: Basson; Ngawini, Bergamasco Mi., Van Niekerk, Bortolussi S.; Rodriguez, Frati; Ferro, Ruffolo, Lubian E.; Montauriol, Boggiani;
Roan, Mahoney Quaglio
a disposizione: Pozzi, Gatto, Borsi, Maran, De Marchi, Calabrese, McCann, Ragusi.
all. De Rossi A./Frati F.
arb. Falzone (Padova)
g.d.l. Bertelli (Brescia), Marchesin (Venezia)
quarto uomo: Tavelli (Piacenza)
San Donà di Piave (VE), Stadio “Romolo Pacifici” – sabato 28 settembre, ore 16.00
Eccellenza, II giornata
M-Three San Donà v Estra I Cavalieri Prato
M-Three San Donà: Flynn; Furlan, Seno, Iovu, Bona; Taumata, Mucelli; Birchall, Dartora, Di Maggio (cap); Erasmus, Sala; Pesce, Kudin, Zanusso L.
a disposizione: Vian Gianl., Zanusso M., Vian Gianm., Rorato, Dotta, Cincotto, Pilla, Filippetto/Zamparo
all. Wright
Estra I Cavalieri Prato: Browne; Tempestini, Majstorovic, EnNaour, Souare; Zucconi, Patelli (cap); Saccardo, Damiani, Cicchinelli; Nifo, Boscolo;
Biancotti, Giovanchelli, De Gregori
a disposizione: Traorè, Lupetti, Del Nevo, Gerosa, Devodier, Manganiello, Falsaperla, Tenga
all. Pratichetti C.
arb. Traversi (Rovigo)
g.d.l. Boaretto (Rovigo), Cusano (Vicenza)
quarto uomo: Lorenzetto (Treviso)
Padova, Centro Sportivo “Memo Geremia” – sabato 28 settembre, ore 16.00
Eccellenza, II giornata
Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927
Petrarca Padova (convocati): Caporello, Furia, Novak, Mercanti, Delfino, Staibano, Leso,
Tveraga, Mainardi, Middleton, Sarto, Conforti, Giusti, Targa, Francescato, Billot, Marcato, Menniti-Ippolito, Morsellino, Innocenti, Bellini, Chillon,
Bettin, Cerioni, Jordaan
all. Moretti
Lazio Rugby 1927: Rubini Gi.; Tartaglia, Lo Sasso, Nathan, Sepe F.; Bruni S., Giangrande; Dionisi, Ventricelli, Riccioli; Colabianchi (cap), Civetta;
Pepoli, Fabiani, Pietrosanti
a disposizione: Datola, Cannone, Vannozzi, Nitoglia M., Filippucci C., Mannucci/Bruno, Gentile, Giancarlini.
all. De Angelis/Mazzi
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Navarra (Udine), Brescacin (Treviso)
quarto uomo: Masetti (Arezzo)
