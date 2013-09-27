Home Senza categoria ECCELLENZA, PRESENTAZIONE II GIORNATA: VIADANA v VEA-FEMICZ ROVIGO IL BIG MATCH DI DOMANI

ECCELLENZA, PRESENTAZIONE II GIORNATA: VIADANA v VEA-FEMICZ ROVIGO IL BIG MATCH DI DOMANI

di Redazione 27/09/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ECCELLENZA, PRESENTAZIONE II GIORNATA

VIADANA v VEA-FEMICZ ROVIGO IL BIG MATCH DEL SECONDO TURNO

Roma – I Campioni d’Italia del Marchiol Mogliano inaugurano il secondo turno dell’Eccellenza scendendo in campo nell’anticipo delle 15.30 sul

sintetico della “Caserma Gelsomini”, casa delle Fiamme Oro Roma. Dopo il brusco stop del turno inaugurale contro Rovigo, i poliziotti romani

trovano sulla propria strada i trevigiani allenati da Mazzariol, protagonisti di uno spumeggiante debutto con il tricolore sul petto a spese della

neopromossa capitolina. Da un lato dunque un Mogliano che, da campione in carica, punterà ad una nuova prestazione di livello, dall’altro il XV di

Pasquale Presutti, deciso a far valere il fattore campo, spesso decisivo per i cremisi nella passata stagione.

Tutte in programma alle ore 16 le altre sfide di giornata, a cominciare dal big-match di questo secondo turno che allo “Zaffanella” mette di

fronte due squadre che non fanno mistero delle proprie ambizioni di alta classifica. Entrambe vittoriose con ampi successi nei primi ottanta minuti di

stagione, Rugby Viadana e Vea-FemiCZ Rovigo si mettono subito alla prova in una sfida tra la scuola gallese di coach Phillips e quella italiana del

duo Frati-De Rossi.

Dopo la vittoria interna dell’esordio contro il Petrarca, gli Estra I Cavalieri Prato cercano conferme sul campo dell’M-Three San Donà, reduce

dalla pesante sconfitta di Calvisano ed a caccia dei primi punti di stagione: ottanta minuti importanti, sia per i veneti che per i toscani, per

iniziare a comprendere i reali obiettivi del 2013/2014.

Alla “Guizza”, casa del Petrarca Padova, i tuttineri di Andrea Moretti, partiti con l’obiettivo di tornare ai play-off mancati nel finale di

stagione l’anno passato, ospitano la Lazio Rugby, al debutto dopo essere rimasta a riposo la scorsa settimana. Il XV di Moretti, battuto a Prato,

cerca di ripartire dopo uno stop forse non preventivato, la Lazio può provare ad approfittare della difficile partenza padovana per cercare

l’impresa fuori dalle mura amiche.

L’Eccellenza debutta infine al Campo dell’Unione, casa dell’UR Capitolina, che riceve il Rugby Reggio: sia i romani che gli emiliani hanno

subito pesanti sconfitte nel turno inaugurale e, per entrambe, iniziare a mettere fieno in cascina già dalla seconda giornata può risultare

fondamentale nell’economia della stagione.

Eccellenza – II giornata – 28.09.13 – ore 16.00

UR Capitolina v Rugby Reggio

Rugby Viadana v Vea-FemiCZ Rovigo

Fiamme Oro Roma v Marchiol Mogliano – ore 15.30

M-Three San Donà v Estra I Cavalieri Prato

Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927

Riposa: Cammi Calvisano

Classifica: Marchiol Mogliano, Vea-FemiCZ Rovigo, Cammi Calvisano e Rugby Viadana punti 5; Estra I Cavalieri Prato 4; Lazio Rugby*, Petrarca Padova,

Rugby Reggio, M-Three San Donà, Fiamme Oro Roma e UR Capitolina 0

*una partita in meno

Classifica marcatori: Bergamasco Mi. (Vea-FemiCZ Rovigo) e Browne (Estra I Cavalieri Prato) punti 17; Steyn (Cammi Calvisano) 15; Farolini (Rugby

Reggio) 14; Fenner (Rugby Viadana) 11; Ceccato A., Cornwell e Guarducci (Marchiol Mogliano) 10

Classifica metaman: Steyn (Cammi Calvisano) 3 mete; Ceccato A. e Guarducci (Marchiol Mogliano) 2; 20 giocatori 1 meta

Ultime dalle sedi

Roma, Caserma “Gelsomini” – sabato 28 settembre, ore 15.30

Eccellenza, II giornata

Fiamme Oro Roma v Marchiol Mogliano

Fiamme Oro Roma: Sepe; Valcastelli, Massaro, Forcucci (cap.), Bacchetti; Canna, Benetti; Amenta, Zitelli, Balsemin; Perrone, Cazzola; Pettinari,

Vicerè (v. cap.), Gentili

a disposizione: Naka, Lombardo, Duca (Di Stefano), Mammana, Rosa, Marinaro, Boarato, Sapuppo

all. Presutti

Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Ceccato E., Bacchin, Benvenuti G.; Padovani, Endrizzi; Halvorsen, Candiago E. (cap), Lazzaroni; Swanepoel, Maso;

Ceglie, Gianesini, Costa-Repetto

a disposizione: Gega, Meggetto, Ravalle, Pavanello E., Ceccato A., Lucchese, Cornwell, Guarducci

all. Mazzariol

arb. Passacantando (L’Aquila)

g.d.l. Salvi (L’Aquila), Pier’Antoni (Roma)

quarto uomo: Valeri (L’Aquila)

Roma, Campo dell’Unione – sabato 28 settembre, ore 16.00

Eccellenza, II giornata

UR Capitolina v Rugby Reggio

UR Capitolina: Rebecchini G.; Molaioli, Marrucci, Buscema, Iacolucci; Bocchino, Leonardi N.; Leonardi E., DeMichelis (cap), Bitetti; Martire,

Scoccini; Orabona, Rampa, Moriconi

a disposizione: Bitonte, Marsella, Polioni, Lupi, Conti, Vannini, Del Monaco, Cesari

all. Cococcetta

Rugby Reggio: Torlai A.; Castagnoli, Giannotti, Torri, Robb; Farolini, Bricoli; Mannato (cap), Scalvi F., Bergonzini; Mandelli, Dell’Acqua;

Rizzelli, Scalvi G., Goti

a disposizione: Manghi, Lanzano, Lanfredi, Dellendati, Rimpelli, Torlai Andrea, Daupi, Taddei.

all. Ghini

arb. Vivarini (Padova)

g.d.l. De Martino (Napoli), Commone (Napoli)

quarto uomo: Radetich (Napoli)



Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 28 settembre, ore 16.00

Eccellenza, II giornata

Rugby Viadana v Vea-FemiCZ Rovigo

Rugby Viadana: Sintich; Robertson, Pavan G., Pizarro (cap), Fenner; Apperley Ke., Bronzini; Padrò, Denti And., Pascu; Horn, Van Jaarsveld; Cagna,

Denti Ant., Cenedese

a disposizione: Bigi, Greco, Coletti, Du Plessis, Pelizzari, Travagli, Gennari, Sanchez.

all. Phillips

Vea-FemiCZ Rovigo: Basson; Ngawini, Bergamasco Mi., Van Niekerk, Bortolussi S.; Rodriguez, Frati; Ferro, Ruffolo, Lubian E.; Montauriol, Boggiani;

Roan, Mahoney Quaglio

a disposizione: Pozzi, Gatto, Borsi, Maran, De Marchi, Calabrese, McCann, Ragusi.

all. De Rossi A./Frati F.

arb. Falzone (Padova)

g.d.l. Bertelli (Brescia), Marchesin (Venezia)

quarto uomo: Tavelli (Piacenza)



San Donà di Piave (VE), Stadio “Romolo Pacifici” – sabato 28 settembre, ore 16.00

Eccellenza, II giornata

M-Three San Donà v Estra I Cavalieri Prato

M-Three San Donà: Flynn; Furlan, Seno, Iovu, Bona; Taumata, Mucelli; Birchall, Dartora, Di Maggio (cap); Erasmus, Sala; Pesce, Kudin, Zanusso L.

a disposizione: Vian Gianl., Zanusso M., Vian Gianm., Rorato, Dotta, Cincotto, Pilla, Filippetto/Zamparo

all. Wright

Estra I Cavalieri Prato: Browne; Tempestini, Majstorovic, EnNaour, Souare; Zucconi, Patelli (cap); Saccardo, Damiani, Cicchinelli; Nifo, Boscolo;

Biancotti, Giovanchelli, De Gregori

a disposizione: Traorè, Lupetti, Del Nevo, Gerosa, Devodier, Manganiello, Falsaperla, Tenga

all. Pratichetti C.

arb. Traversi (Rovigo)

g.d.l. Boaretto (Rovigo), Cusano (Vicenza)

quarto uomo: Lorenzetto (Treviso)



Padova, Centro Sportivo “Memo Geremia” – sabato 28 settembre, ore 16.00

Eccellenza, II giornata

Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927

Petrarca Padova (convocati): Caporello, Furia, Novak, Mercanti, Delfino, Staibano, Leso,

Tveraga, Mainardi, Middleton, Sarto, Conforti, Giusti, Targa, Francescato, Billot, Marcato, Menniti-Ippolito, Morsellino, Innocenti, Bellini, Chillon,

Bettin, Cerioni, Jordaan

all. Moretti

Lazio Rugby 1927: Rubini Gi.; Tartaglia, Lo Sasso, Nathan, Sepe F.; Bruni S., Giangrande; Dionisi, Ventricelli, Riccioli; Colabianchi (cap), Civetta;

Pepoli, Fabiani, Pietrosanti

a disposizione: Datola, Cannone, Vannozzi, Nitoglia M., Filippucci C., Mannucci/Bruno, Gentile, Giancarlini.

all. De Angelis/Mazzi

arb. Liperini (Livorno)

g.d.l. Navarra (Udine), Brescacin (Treviso)

quarto uomo: Masetti (Arezzo)







Condividi Facebook Twitter Whatsapp