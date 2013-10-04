ECCELLENZA, PRESENTAZIONE III GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI
04/10/2013
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE III GIORNATA
DOMENICA MOGLIANO v CALVISANO ALLE 17.30 DIFFERITA RAI SPORT 1
Roma – La terza giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza porta con sé il primo derby romano di stagione: sabato alle 16.00 al “Giulio
Onesti” la Lazio Rugby, dopo la sconfitta esterna di Padova della scorsa settimana, riceve i neopromossi cugini dell’UR Capitolina capaci nel
passato week-end di centrare il primo successo del 2013/2014 a spese del Rugby Reggio. Prima di una lunga serie di stracittadine, quella di sabato
pomeriggio può rappresentare per entrambe le formazioni romane un’occasione importante per mettere fieno in cascina in chiave salvezza o per
iniziare a coltivare ambizioni in vista della lunga regular season.
Alla stessa ora, allo “Zaffanella”, il Rugby Viadana prova subito a ripartire dopo la sconfitta nel big-match con Rovigo – i Bersaglieri restano
a riposo questa settimana – ospitando l’M-Three San Donà protagonista la scorsa settimana di una splendida rimonta contro Prato che ha dato ai
provinciali veneziani vittoria e punti importanti portandoli al quarto posto insieme al Cammi Calvisano, mentre gli Estra I Cavalieri Prato tornano in
casa, sul campo amico del “Chersoni”, ospitando le Fiamme Oro. Per i toscani l’occasione per comprendere la propria reale consistenza, per i
poliziotti in cremisi la chance di smuovere la classifica che li vede all’ultimo posto, insieme a Reggio Emilia, ancora a quota zero.
Gara dai contenuti non dissimili quella del “Crocetta Canalina”, dove il Reggio di Ghini, ancora a caccia dei primi punti stagionali, ospita il
Petrarca che dopo la sconfitta di Prato nel primo turno ha vinto, non senza fatica, contro la Lazio.
Il posticipo domenicale coincide, infine, con il primo appuntamento stagionale su Rai Sport 1: calcio d’inizio alle 16.00, e differita alle 17.30
sul primo canale sportivo dell’emittente di Stato, per il big-match di giornata tra i Campioni d’Italia del Marchiol Mogliano, attualmente al
comando della classifica, ed il Cammi Calvisano che, dopo il turno di riposo, prova ad espugnare il “Quaggia”, inviolato dal 3 novembre 2012
quando il Rovigo, nel quinto turno d’andata, superò 15-29 i Leoni biancoblù.
Questo il programma della terza giornata:
Eccellenza – III giornata – 05.10.13 – ore 16.00
Rugby Reggio v Petrarca Padova
Rugby Viadana v M-Three San Donà
Estra I Cavalieri Prato v Fiamme Oro Roma
Lazio Rugby 1927 v UR Capitolina
06.10.13 – ore 16.00 (differita Rai Sport 1 ore 17.30)
Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano
Riposa: Vea-FemiCZ Rovigo
Classifica: Marchiol Mogliano e Vea-FemiCZ Rovigo punti 9; Rugby Viadana 6; Cammi Calvisano* e M-Three San Donà 5; Estra I Cavalieri Prato, UR
Capitolina e Petrarca Padova 4; Lazio Rugby* 1; Rugby Reggio e Fiamme Oro Roma 0
*una partita in meno
Classifica marcatori: Cornwell (Marchiol Mogliano) punti 29; Bergamasco Mi. (Vea-FemiCZ Rovigo) 28; Fenner (Rugby Viadana) e Browne (Estra I Cavalieri
Prato) 22; Canna (Fiamme Oro Roma) 21; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 17: Guarducci (Marchiol Mogliano) e Steyn (Cammi Calvisano) 15; Farolini
(Rugby Reggio) 14
Classifica metamen: Guarducci (Marchiol Mogliano) e Steyn (Cammi Calvisano) 3 mete; Ceccato A., Costa-Repetto (Marchiol Mogliano) e Pilla (M-Three San
Donà) 2; 33 giocatori 1 meta
Ultime dalle sedi
Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina” – sabato 5 ottobre, ore 16.00
Eccellenza, III giornata
Rugby Reggio v Petrarca Padova
Rugby Reggio: Torlai A.; Castagnoli, Giannotti, Torri, Robb; Farolini, Bricoli; Scalvi F., Mannato (cap), Bergonzini; Mandelli, Dell’Acqua; Fontana,
Scalvi G., Rizzelli
a disposizione: Goti, Fiume, Manghi, Dellendati, Torlai Andrea, Rimpelli, Daupi, Bernini, Canali.
all. Ghini
Petrarca Padova (convocati): Caporello, Furia, Novak, Mercanti, Delfino, Staibano, Leso, Tveraga, Mainardi, Middleton, Sarto, Conforti, Giusti, Targa,
Francescato, Billot, Marcato, Menniti-Ippolito, Morsellino, Innocenti, Bellini, Chillon, Bettin, Cerioni, Jordaan.
all. Moretti
arb. Bertelli (Ferrara)
g.d.l. Rossi (Piacenza), Gobbi (Parma)
quarto uomo: Mezzetti (Parma)
Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 5 ottobre, ore 16.00
Eccellenza, III giornata
Rugby Viadana v M-Three San Donà
Rugby Viadana: Gennari; Robertson, Yakopo, Sanchez, Sintich; Fenner, Travagli; Pelizzari, Barbieri, Du Plessis; Horn, Minari; Gilding (cap), Bigi,
Coletti
a disposizione: Cenedese, Ant. Denti, Cagna, Padrò, Manuini, Kh. Apperley, Ke. Apperley, G. Pavan
all. Phillips
M-Three San Donà: Cincotto; Bona, Flynn, Seno, Damo; Taumata, Rorato; Birchall, Dartora, Di Maggio (cap); Erasmus, Sala; Pesce, Kudin, Filippetto
a disposizione: Zecchin, Vian Gianl., Vian Gianm., Mucelli, Dotta, Pilla/Chalonec, Florian, Zamparo
all. Wright
arb. Roscini (Milano)
g.d.l. Trentin (Lecco), Smiraldi (Torino)
quarto uomo: Platania (Novi Ligure)
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 5 ottobre, ore 16.00
Eccellenza, III giornata
Estra I Cavalieri Prato v Fiamme Oro Roma
Estra I Cavalieri Prato: Browne; Lunardi, Majstorovic, EnNaour, Falsaperla; Zucconi, Patelli (cap); Bernini, Saccardo, Del Nevo; Nifo, Boscolo;
Biancotti, Giovanchelli, Tenga
a disposizione: Traorè, Lupetti, Gerosa, Devodier, Damiani/Cicchinelli, Della Ratta, Tempestini, De Gregori
all. Pratichetti C.
Fiamme Oro Roma: Sepe M.; Valcastelli, Sapuppo, Forcucci (cap), Bacchetti; Canna, Benetti; Amenta, Zitelli, Vedrani; Sutto, Cazzola; Pettinari,
Vicerè, Naka
a disposizione: Gentili, Moscarda, Duca, Perrone, Balsemin, Marinaro, Massaro, Gasparini
all. Presutti
arb. Damasco (Napoli)
g.d.l. Castagnoli (Livorno), Masetti (Arezzo)
quarto uomo: Iavarone (Perugia)
Roma, CPO “Giulio Onesti” – sabato 5 ottobre, ore 16.00
Eccellenza, III giornata
Lazio Rugby 1927 v UR Capitolina
Lazio Rugby 1927: Lo Sasso; Sepe F., Tartaglia, Nathan, Bruno; Bruni S., Gentile; Dionisi, Ventricelli, Filippucci C.; Civetta, Colabianchi (cap);
Pepoli, Datola, Cannone.
a disposizione: Fabiani, Grassotti, Vannozzi, Nitoglia M., Riccioli, Mannucci, Giangrande, Di Giulio/Giancarlini
all. De Angelis/Mazzi
UR Capitolina: Rebecchini, Molaioli, Marrucci, Buscema, Recchi, Bocchino, Leonardi N., Conti, De Michelis (C), Bitetti, Lupi, Martire, Orabona, Rampa,
Moriconi.
a disposizione: Bitonte, Polioni, Marsella, Flammini, Budini, Vannini, Iacolucci, Del Monaco
all. Cococcetta
arb. Traversi (Rovigo)
g.d.l. Schilirò (Casamilia), Rosamilia (Colleferro)
quarto uomo: Proietti (Roma)
Mogliano Veneto (TV), Stadio “Maurizio Quaggia” – domenica 6 ottobre, ore 16.00
Eccellenza, III giornata – differita Rai Sport 1, ore 17.30
Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano
Marchiol Mogliano: www.federugby.it
all. Mazzariol
Cammi Calvisano: www.federugby.it
all. Guidi
arb. Pennè (Milano)
g.d.l. Navarra (Udine), Cusano (Vicenza)
quarto uomo: Valbusa (Treviso)
Redazione