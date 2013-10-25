ECCELLENZA, PRESENTAZIONE IV GIORNATA
di Redazione
25/10/2013
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE IV GIORNATA – ULTIME DALLE SEDI
DOMENICA ORE 16 DIRETTA RAI SPORT 1 CAMMI CALVISANO v VEA-FEMICZ ROVIGO
Roma – Quarto turno, dopo la doppia sosta europea, per il Campionato Italiano d’Eccellenza che comincia a delineare equilibri ed ambizioni delle
undici squadre in corsa per l’ottantaquattresimo tricolore.
Tre gli incontri in programma alle ore 16 di sabato, a partire dal derby capitolino che alla Caserma Gelsomini mette di fronte i poliziotti delle
Fiamme Oro e la Lazio, con il XV di casa che, dopo aver messo a segno due successi di fila nel Trofeo Eccellenza – uno dei quali proprio contro i
biancocelesti – deve ripetersi per scrollarsi di dosso uno “zero” che, al momento, vede gli uomini di Presutti ultimi in classifica in
campionato.
Situazione analoga al “Pacifici” di San Donà, dove i padroni di casa dell’M-Three, dopo aver tenuto in scacco il Viadana per un’ora
nell’ultimo turno prima della sosta ma ad oggi con un solo successo all’attivo in campionato ricevono i diavoli rossoneri del Rugby Reggio che, al
momento, dividono il fondo della classifica con le Fiamme Oro: i veneti possono ambire a risalire la graduatoria per proporsi come outsider in chiave
play-off, gli emiliani non possono permettersi di perdere ulteriore terreno nei confronti della zona salvezza.
In chiave play-off, classifica alla mano, è però la sfida della “Guizza” ad avere la rilevanza maggiore, con il Petrarca Padova – attualmente
terzo insieme ai cugini di Rovigo – che ospita il Viadana, secondo in classifica: chi vince, approfittando del turno di sosta dei Campioni
d’Italia del Marchiol Mogliano, attualmente al comando della classifica, può portarsi in vetta.
Domenica alle 15, in diretta su Rai Sport 1, da non perdere il posticipo tra il Cammi Calvisano e la Vea-FemiCZ Rovigo, con i lombardi che vogliono
tornare nelle prime quattro posizioni dopo la sconfitta di Mogliano ed i Bersaglieri che puntano alla prima posizione ed a mantenere
l’imbattibilità stagionale.
Sempre domenica alle 15.30, infine, l’Unione Capitolina e gli Estra I Cavalieri Prato testano le rispettive ambizioni sul prato del Campo
dell’Unione: i rossoblù romani di Cococcetta, con una nuova vittoria, possono creare un gap importante con la zona retrocessione mentre i tuttineri
di Pratichetti, dopo aver sfiorato l’impresa con lo Stade Francais, possono confermarsi tra le pretendenti ad uno dei primi quattro posti che
valgono l’accesso alle semifinali.
Eccellenza – IV giornata – 26.10.13 – ore 16.00
M-Three San Donà v Rugby Reggio
Petrarca Padova v Rugby Viadana
Fiamme Oro Roma v Lazio Rugby
27.10.13 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1
Cammi Calvisano v Vea-FemiCZ Rovigo
27.10.13 – ore 15.30
UR Capitolina v Estra I Cavalieri Prato
Riposa: Marchiol Mogliano
Classifica: Marchiol Mogliano 13 punti; Rugby Viadana 11; Vea-FemiCZ Rovigo* e Petrarca Padova 9; Estra I Cavalieri Prato 8; Cammi Calvisano* 6; Lazio
Rugby* e M-Three San Donà 5; UR Capitolina 4; Rugby Reggio e Fiamme Oro 0
*una partita in meno
Classifica marcatori: Fenner (Rugby Viadana) 43 punti; Cornwell (Marchiol Mogliano) 38; Browne (Estra I Cavalieri Prato) 33; Bergamasco Mi.
(Vea-FemiCZ Rovigo) 28; Bocchino (UR Capitolina) 25; Farolini (Rugby Reggio) 23; Canna (Fiamme Oro Roma), Menniti-Ippolito (Petrarca Padova), Taumata
(M-Three San Donà) 21: Haimona (Cammi Calvisano) 1
Classifica metamen: Guarducci (Marchiol Mogliano) e Steyn (Cammi Calvisano) 3 mete; Fenner e Pelizzari (Rugby Viadana), Ceccato A. e Costa-Repetto
(Marchiol Mogliano), Flynn e Pilla (M-Three San Donà), Billot e Middleton (Petrarca Padova), 2; 33 giocatori 1 meta
ULTIME DALLE SEDI
San Donà di Piave (VE), Stadio “Pacifici” – sabato 26 ottobre, ore 16.00
Eccellenza, IV giornata
M-Three San Donà v Rugby Reggio
M-Three San Donà: Secco; Bona, Flynn, Seno, Damo; aumata, Mucelli; Vian Gianm., Birchall, Di Maggio (cap); Erasmus, Sala; Pesce, Kudin, Zanusso L.
a disposizione: Vian Gianl., Zanusso M., Zamparo, Rorato, Florian, Cincotto, Pilla, Filippetto
all. Wright
Rugby Reggio: Farolini, Giannotti, Russotto, Castagnoli, Canali, Taddei, Bricoli, Scalvi Filippo, Mannato (CAP), Bergonzini, Mandelli, Dell’Acqua,
Rizzelli, Scalvi Giovanni, Fontana.
a disposizione: Lanzano, Manghi, Lanfredi, Delendati, Torlai Andrea, Rimpelli, Daupi, Torri
all. Ghini
arb. Passacantando (L’Aquila)
g.d.l. Boaretto (Rovigo), Piran (Padova)
quarto uomo: Crivellini (Udine)
Padova, Centro “Memo Geremia” – sabato 26 ottobre, ore 16.00
Eccellenza, IV giornata
Petrarca Padova v Rugby Viadana
Petrarca Padova: Cerioni; Casalini, Favaro, Bertetti, Rossi; Menniti-Ippolito, Francescato; Sarto, Nostran, Conforti; Mainardi, Berton; Leso, Delfino,
Furia
a disposizione: Jordaan, Bellini, Billot, Targa, Caporello, Mercanti, Novak
all. Moretti
Rugby Viadana: Robertson; Sintich, Pavan G., Pavan R., Fenner; Apperley Ke., Bronzini; Padrò, Moreschi, Du Plessis; Horn, Van Jaarsveld; Coletti,
Denti Ant. (cap), Cenedese
a disposizione: Gatti, Marchini, Cagna, Minari, Pascu, Travagli, Sanchez, Gennari
all. Phillips
arb. Blessano (Treviso)
g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Favero (Rovigo)
quarto uomo: Brescacin (Treviso)
Roma, Caserma “Gelsomini” – sabato 26 ottobre, ore 16.00
Eccellenza, IV giornata
Fiamme Oro Roma v Lazio Rugby
Fiamme Oro Roma: Barion, Sepe, Di Massimo, Forcucci, Valcastelli, Boarato, Benetti, Amenta, Balsemin, Zitelli, Sutto, Mammana, Di Stefano, Vicerè,
Cocivera
a disposizione: Pettinari, Naka, Moscarda, Marazzi, Perrone, Sapuppo, Marinaro, Calandro
all. Presutti
Lazio Rugby: Sepe F.; Di Giulio D. / Giancarlini, Lo Sasso, Nathan, Bruno; Bruni, Gentile; Ventricelli, Filippucci C., Riccioli; Nitoglia M., Civetta;
Pepoli, Fabiani, Grassotti.
a disposizione: Datola, Cannone, Vannozzi, Romagnoli / Pietrosanti, Dionisi, Condemi, Giancarlini / Di Giulio D., Giangrande.
all De Angelis/Mazzi
arb. Spadoni (Padova)
g.d.l. Meconi (Roma), Pier’Antoni (Roma)
quarto uomo: Rosamilia (Colleferro)
Calvisano (BS), Peroni Stadium “San Michele” – domenica 27 ottobre, ore 15.00
Eccellenza, IV giornata – diretta Rai Sport 1
Cammi Calvisano v Vea-FemiCZ Rovigo
Cammi Calvisano: aggiornamenti su www.federugby.it
all. Guidi
Vea-FemiCZ Rovigo: aggiornamenti su www.federugby.it
all. De Rossi/Frati
arb. Mitrea (Treviso)
g.d.l. Roscini (Milano), Laurenti (Bologna)
quarto uomo: Filizzola (Milano)
Roma, Campo dell’Unione – domenica 27 ottobre, ore 15.30
Eccellenza, IV giornata
UR Capitolina v Estra I Cavalieri Prato
UR Capitolina: Rebecchini Gr., Molaioli, Marrucci,Buscema, Iacolucci, Bocchino, Leonardi N., Leonardi E., De Michelis (C), Bitetti, Martire, Scoccini,
Orabona, Rampa, Moriconi
a disposizione: Marsella, Polioni, Forgini, Frezza, Conti, Vannini, Rota, Del Monaco
all. Cococcetta
Estra I Cavalieri Prato: aggiornamenti su www.federugby.it
all. Pratichetti
arb. Rizzo (Ferrara)
g.d.l. Di Blasio (Napoli), Commone (Napoli)
quarto uomo: Fioretti (Napoli)
