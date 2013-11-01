Loading...

ECCELLENZA, PRESENTAZIONE QUINTA GIORNATA - LE ULTIME DALLE SEDI

Redazione Avatar

di Redazione

01/11/2013

Cari colleghi,

il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi ha il piacere di invitarVi alla presentazione nazionale dei Cariparma Test Match 2013 che si terrà presso il
Foyer del Teatro Regio di Torino mercoledì 6 novembre a partire dalle ore 11.00.

Unitamente al Presidente federale ed alle autorità sarà presente la Squadra Nazionale al completo, radunata a Torino in preparazione al Cariparma
Test Match di sabato 9 novembre contro l'Australia.

Vi preghiamo di confermare la presenza all'Ufficio Stampa FIR ([email protected]).

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


