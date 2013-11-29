Home Senza categoria ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VII GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI

ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VII GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI

di Redazione 29/11/2013

Roma – Torna nel fine settimana il massimo campionato nazionale, con il settimo turno spalmato tra sabato e domenica.



Alle 14.30 di domani i Campioni d’Italia del Marchiol Mogliano, dopo due sconfitte di fila che li hanno fatti scivolare in settima posizione, fanno

visita all’IMA Lazio, decima in graduatoria, con l’obiettivo di non perdere – sul pericoloso prato del Giulio Onesti – ulteriore terreno sulle

prime della classe.



Alle 15, a Prato, la sfida d’alta classifica della giornata tra gli Estra I Cavalieri padroni di casa, terzi in classifica, ed il Cammi Calvisano

che, secondo, sopravanza i toscani di un punto: vincere, sia per il XV di Pratichetti che per i gialloneri di Guidi, è fondamentale per mantenersi

nelle zone più nobili della graduatoria.



Alla stessa ora, allo “Zaffanella”, il Rugby Viadana prova a riportarsi in zona play-off ma deve vedersela contro le Fiamme Oro, in serie positiva

da due turni e capaci prima della sosta di fermare il Petrarca Padova.



Domenica posticipo televisivo al “Memo Geremia” di Padova, dove un Petrarca in cerca di riscatto dopo lo stop contro le Fiamme Oro ospita, in

diretta alle ore 15 su Rai Sport 1, l’UR Capitolina.



Alla stessa ora, al “Crocetta Canalina”, sfida testa-coda tra il Rugby Reggio ultimo in classifica e la Vea-FemiCZ Rovigo capolista.



Eccellenza – VII giornata



30.11.13 – ore 14.30



IMA Lazio v Marchiol Mogliano



30.11.13 – ore 15.00



Rugby Viadana v Fiamme Oro Roma



Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano



01.12.13 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1



Petrarca Padova v UR Capitolina



01.12.13 – ore 15.00



Rugby Reggio v Vea-FemiCZ Rovigo



Classifica: Vea-FemiCZ Rovigo* punti 20; Cammi Calvisano* 18; Estra I Cavalieri Prato* e Petrarca Padova 17; Rugby Viadana* e M-Three San Donà 16;

Marchiol Mogliano* 13; Fiamme Oro Roma 12; IMA Lazio* 6; UR Capitolina 4; Rugby Reggio 1



* una partita in meno



ULTIME DALLE SEDI



Roma, CPO “Giulio Onesti” – sabato 30 novembre, ore 14.30



Eccellenza, VII giornata



IMA Lazio v Marchiol Mogliano



IMA Lazio: Sepe; Bruno, Tartaglia, Gerber, Lo Sasso; Nathan, Gentile; Baeck, Riccioli, Filippucci; Civetta, Grassotti; Pepoli, Fabiani (cap), Cannone

a disposizione: Datola, Pietrosanti, Vannozzi, Romagnoli/Dionisi, Ventricelli, Giangrande, Bruni, Di Giulio.



all. De Angelis/Mazzi



Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Boni, Bacchin, Benvenuti G.; Cornwell, Endrizzi; Halvorsen, Candiago E. (cap), Corazzi/Lazzaroni; Maso/Swanepoel,

Bocchi; Ravalle, Gega, Ceccato A.



a disposizione: da definire



arb. Passancantando (L’Aquila)



g.d.l. Salvi (L’Aquila), Carrera (Roma)



quarto uomo: Meschini (L’Aquila)



Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 30 novembre, ore 15.00



Eccellenza, VII giornata



Rugby Viadana v Fiamme Oro Roma



Rugby Viadana: Robertson; Fenner, Pavan G., Pizarro (cap), Pavan R.; Apperley Ke., Travagli; Padrò, Du Plessis, Pascu; Horn, Van Jaarsveld; Coletti,

Bigi, Cenedese



a disposizione: Gatti, Cagna, Greco, Moreschi, Pelizzari, Apperley Kh., Sanchez, Sintich



all. Phillips



Fiamme Oro Roma:Barion, Bacchetti, Sapuppo (Massaro), Forcucci (Di Massimo) Sepe, Canna, Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Mammana, Di

Stefano, Vicerè, Cocivera



a disposizione: Duca, Gentili, Cerqua, Cazzola, Amenta, Massaro (Sapuppo), Di Massimo (Forcucci), Marinaro, Gasparini



all. Presutti



arb. Rizzo (Ferrara)



g.d.l. Rossi (Piacenza), Bertelli (Ferrara)



quarto uomo: Mezzetti (Parma)





Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 30 novembre, ore 15.00



Eccellenza, VII giornata



Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano



Estra I Cavalieri Prato:Browne, Falsaperla, Majstorovic, Manganiello, Souare/Lunardi, Vezzosi, Patelli (cap), Cicchinelli, Delnevo, Saccardo,

Nifo/Gerosa, Boscolo, Coria Marchetti, Giovanchelli, De Gregori/Lombardi



a disposizione: De Gregori/Lombardi, Lupetti, Biancotti, Nifo/Gerosa, Damiani, Devodier, Zucconi, Lunardi/Abou



all. Pratichetti



Cammi Calvisano:De Jager, Canavosio, Vilk, Castello, Visentin, Haimona, Griffen (capt), Steyn, Belardo, Zdrilich, Cavalieri, Beccaris, Costanzo,

Panico, Lovotti



a disposizione: Gavazzi, Hehea, Ferraro, Andreotti, Salvetti, Violi, Chiesa, Romano



all. Guidi



arb. Falzone (Padova)



g.d.l. Liperini (Padova), Bonacci (Roma)



quarto uomo: Righini (Prato)



Padova, Centro Sportivo “Memo Geremia” – domenica 1 dicembre, ore 15.00



Eccellenza, VII giornata – diretta Rai Sport 1



Petrarca Padova v UR Capitolina



Petrarca Padova: aggiornamenti su Federugby.it



all. Moretti



UR Capitolina:Bocchino; Del Monaco, Iacolucci, Marrucci, Molaioli; Buscema, Vannini; Conti, De Michelis (cap), Bitetti; Scoccini, Frezza; Forgini,

Polioni, Moriconi



a disposizione: Rampa, Orabona, Bianchi, Manozzi, Iachizzi, Rebecchini B., Cesari, Rota



all. Cococcetta



arb. Damasco (Napoli)



g.d.l. Boaretto (Rovigo), Sgardiolo (Treviso)



quarto uomo: Favero (Treviso)



Reggio Emilia, Campo “Crocetta Canalina” – domenica 1 dicembre, ore 15.00



Eccellenza, VII giornata



Rugby Reggio v Vea-FemiCZ Rovigo



Rugby Reggio: aggiornamenti su Federugby.it



Vea-FemiCZ Rovigo: aggiornamenti su Federugby.it



arb. Vivarini (Padova)



g.d.l. Russo (Piacenza), Armanini (Parma)





quarto uomo: Pulpo (Brescia)







