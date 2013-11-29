Loading...

ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VII GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI

Redazione Avatar

di Redazione

29/11/2013

Roma – Torna nel fine settimana il massimo campionato nazionale, con il settimo turno spalmato tra sabato e domenica.

Alle 14.30 di domani i Campioni d’Italia del Marchiol Mogliano, dopo due sconfitte di fila che li hanno fatti scivolare in settima posizione, fanno
visita all’IMA Lazio, decima in graduatoria, con l’obiettivo di non perdere – sul pericoloso prato del Giulio Onesti – ulteriore terreno sulle
prime della classe.

Alle 15, a Prato, la sfida d’alta classifica della giornata tra gli Estra I Cavalieri padroni di casa, terzi in classifica, ed il Cammi Calvisano
che, secondo, sopravanza i toscani di un punto: vincere, sia per il XV di Pratichetti che per i gialloneri di Guidi, è fondamentale per mantenersi
nelle zone più nobili della graduatoria.

Alla stessa ora, allo “Zaffanella”, il Rugby Viadana prova a riportarsi in zona play-off ma deve vedersela contro le Fiamme Oro, in serie positiva
da due turni e capaci prima della sosta di fermare il Petrarca Padova.

Domenica posticipo televisivo al “Memo Geremia” di Padova, dove un Petrarca in cerca di riscatto dopo lo stop contro le Fiamme Oro ospita, in
diretta alle ore 15 su Rai Sport 1, l’UR Capitolina.

Alla stessa ora, al “Crocetta Canalina”, sfida testa-coda tra il Rugby Reggio ultimo in classifica e la Vea-FemiCZ Rovigo capolista.

Eccellenza – VII giornata

30.11.13 – ore 14.30

IMA Lazio v Marchiol Mogliano

30.11.13 – ore 15.00

Rugby Viadana v Fiamme Oro Roma

Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano

01.12.13 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1

Petrarca Padova v UR Capitolina

01.12.13 – ore 15.00

Rugby Reggio v Vea-FemiCZ Rovigo

Classifica: Vea-FemiCZ Rovigo* punti 20; Cammi Calvisano* 18; Estra I Cavalieri Prato* e Petrarca Padova 17; Rugby Viadana* e M-Three San Donà 16;
Marchiol Mogliano* 13; Fiamme Oro Roma 12; IMA Lazio* 6; UR Capitolina 4; Rugby Reggio 1

* una partita in meno

ULTIME DALLE SEDI

Roma, CPO “Giulio Onesti” – sabato 30 novembre, ore 14.30

Eccellenza, VII giornata

IMA Lazio v Marchiol Mogliano

IMA Lazio: Sepe; Bruno, Tartaglia, Gerber, Lo Sasso; Nathan, Gentile; Baeck, Riccioli, Filippucci; Civetta, Grassotti; Pepoli, Fabiani (cap), Cannone
a disposizione: Datola, Pietrosanti, Vannozzi, Romagnoli/Dionisi, Ventricelli, Giangrande, Bruni, Di Giulio.

all. De Angelis/Mazzi

Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Boni, Bacchin, Benvenuti G.; Cornwell, Endrizzi; Halvorsen, Candiago E. (cap), Corazzi/Lazzaroni; Maso/Swanepoel,
Bocchi; Ravalle, Gega, Ceccato A.

a disposizione: da definire

arb. Passancantando (L’Aquila)

g.d.l. Salvi (L’Aquila), Carrera (Roma)

quarto uomo: Meschini (L’Aquila)

Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 30 novembre, ore 15.00

Eccellenza, VII giornata

Rugby Viadana v Fiamme Oro Roma

Rugby Viadana: Robertson; Fenner, Pavan G., Pizarro (cap), Pavan R.; Apperley Ke., Travagli; Padrò, Du Plessis, Pascu; Horn, Van Jaarsveld; Coletti,
Bigi, Cenedese

a disposizione: Gatti, Cagna, Greco, Moreschi, Pelizzari, Apperley Kh., Sanchez, Sintich

all. Phillips

Fiamme Oro Roma:Barion, Bacchetti, Sapuppo (Massaro), Forcucci (Di Massimo) Sepe, Canna, Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Mammana, Di
Stefano, Vicerè, Cocivera

a disposizione: Duca, Gentili, Cerqua, Cazzola, Amenta, Massaro (Sapuppo), Di Massimo (Forcucci), Marinaro, Gasparini

all. Presutti

arb. Rizzo (Ferrara)

g.d.l. Rossi (Piacenza), Bertelli (Ferrara)

quarto uomo: Mezzetti (Parma)


Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 30 novembre, ore 15.00

Eccellenza, VII giornata

Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano

Estra I Cavalieri Prato:Browne, Falsaperla, Majstorovic, Manganiello, Souare/Lunardi, Vezzosi, Patelli (cap), Cicchinelli, Delnevo, Saccardo,
Nifo/Gerosa, Boscolo, Coria Marchetti, Giovanchelli, De Gregori/Lombardi

a disposizione: De Gregori/Lombardi, Lupetti, Biancotti, Nifo/Gerosa, Damiani, Devodier, Zucconi, Lunardi/Abou

all. Pratichetti

Cammi Calvisano:De Jager, Canavosio, Vilk, Castello, Visentin, Haimona, Griffen (capt), Steyn, Belardo, Zdrilich, Cavalieri, Beccaris, Costanzo,
Panico, Lovotti

a disposizione: Gavazzi, Hehea, Ferraro, Andreotti, Salvetti, Violi, Chiesa, Romano

all. Guidi

arb. Falzone (Padova)

g.d.l. Liperini (Padova), Bonacci (Roma)

quarto uomo: Righini (Prato)

Padova, Centro Sportivo “Memo Geremia” – domenica 1 dicembre, ore 15.00

Eccellenza, VII giornata – diretta Rai Sport 1

Petrarca Padova v UR Capitolina

Petrarca Padova: aggiornamenti su Federugby.it

all. Moretti

UR Capitolina:Bocchino; Del Monaco, Iacolucci, Marrucci, Molaioli; Buscema, Vannini; Conti, De Michelis (cap), Bitetti; Scoccini, Frezza; Forgini,
Polioni, Moriconi

a disposizione: Rampa, Orabona, Bianchi, Manozzi, Iachizzi, Rebecchini B., Cesari, Rota

all. Cococcetta

arb. Damasco (Napoli)

g.d.l. Boaretto (Rovigo), Sgardiolo (Treviso)

quarto uomo: Favero (Treviso)

Reggio Emilia, Campo “Crocetta Canalina” – domenica 1 dicembre, ore 15.00

Eccellenza, VII giornata

Rugby Reggio v Vea-FemiCZ Rovigo

Rugby Reggio: aggiornamenti su Federugby.it

Vea-FemiCZ Rovigo: aggiornamenti su Federugby.it

arb. Vivarini (Padova)

g.d.l. Russo (Piacenza), Armanini (Parma)


quarto uomo: Pulpo (Brescia)


