ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VII GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI
di Redazione
29/11/2013
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VII GIORNATA – ULTIME DALLE SEDI
Roma – Torna nel fine settimana il massimo campionato nazionale, con il settimo turno spalmato tra sabato e domenica.
Alle 14.30 di domani i Campioni d’Italia del Marchiol Mogliano, dopo due sconfitte di fila che li hanno fatti scivolare in settima posizione, fanno
visita all’IMA Lazio, decima in graduatoria, con l’obiettivo di non perdere – sul pericoloso prato del Giulio Onesti – ulteriore terreno sulle
prime della classe.
Alle 15, a Prato, la sfida d’alta classifica della giornata tra gli Estra I Cavalieri padroni di casa, terzi in classifica, ed il Cammi Calvisano
che, secondo, sopravanza i toscani di un punto: vincere, sia per il XV di Pratichetti che per i gialloneri di Guidi, è fondamentale per mantenersi
nelle zone più nobili della graduatoria.
Alla stessa ora, allo “Zaffanella”, il Rugby Viadana prova a riportarsi in zona play-off ma deve vedersela contro le Fiamme Oro, in serie positiva
da due turni e capaci prima della sosta di fermare il Petrarca Padova.
Domenica posticipo televisivo al “Memo Geremia” di Padova, dove un Petrarca in cerca di riscatto dopo lo stop contro le Fiamme Oro ospita, in
diretta alle ore 15 su Rai Sport 1, l’UR Capitolina.
Alla stessa ora, al “Crocetta Canalina”, sfida testa-coda tra il Rugby Reggio ultimo in classifica e la Vea-FemiCZ Rovigo capolista.
Eccellenza – VII giornata
30.11.13 – ore 14.30
IMA Lazio v Marchiol Mogliano
30.11.13 – ore 15.00
Rugby Viadana v Fiamme Oro Roma
Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano
01.12.13 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1
Petrarca Padova v UR Capitolina
01.12.13 – ore 15.00
Rugby Reggio v Vea-FemiCZ Rovigo
Classifica: Vea-FemiCZ Rovigo* punti 20; Cammi Calvisano* 18; Estra I Cavalieri Prato* e Petrarca Padova 17; Rugby Viadana* e M-Three San Donà 16;
Marchiol Mogliano* 13; Fiamme Oro Roma 12; IMA Lazio* 6; UR Capitolina 4; Rugby Reggio 1
* una partita in meno
ULTIME DALLE SEDI
Roma, CPO “Giulio Onesti” – sabato 30 novembre, ore 14.30
Eccellenza, VII giornata
IMA Lazio v Marchiol Mogliano
IMA Lazio: Sepe; Bruno, Tartaglia, Gerber, Lo Sasso; Nathan, Gentile; Baeck, Riccioli, Filippucci; Civetta, Grassotti; Pepoli, Fabiani (cap), Cannone
a disposizione: Datola, Pietrosanti, Vannozzi, Romagnoli/Dionisi, Ventricelli, Giangrande, Bruni, Di Giulio.
all. De Angelis/Mazzi
Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Boni, Bacchin, Benvenuti G.; Cornwell, Endrizzi; Halvorsen, Candiago E. (cap), Corazzi/Lazzaroni; Maso/Swanepoel,
Bocchi; Ravalle, Gega, Ceccato A.
a disposizione: da definire
arb. Passancantando (L’Aquila)
g.d.l. Salvi (L’Aquila), Carrera (Roma)
quarto uomo: Meschini (L’Aquila)
Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 30 novembre, ore 15.00
Eccellenza, VII giornata
Rugby Viadana v Fiamme Oro Roma
Rugby Viadana: Robertson; Fenner, Pavan G., Pizarro (cap), Pavan R.; Apperley Ke., Travagli; Padrò, Du Plessis, Pascu; Horn, Van Jaarsveld; Coletti,
Bigi, Cenedese
a disposizione: Gatti, Cagna, Greco, Moreschi, Pelizzari, Apperley Kh., Sanchez, Sintich
all. Phillips
Fiamme Oro Roma:Barion, Bacchetti, Sapuppo (Massaro), Forcucci (Di Massimo) Sepe, Canna, Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Mammana, Di
Stefano, Vicerè, Cocivera
a disposizione: Duca, Gentili, Cerqua, Cazzola, Amenta, Massaro (Sapuppo), Di Massimo (Forcucci), Marinaro, Gasparini
all. Presutti
arb. Rizzo (Ferrara)
g.d.l. Rossi (Piacenza), Bertelli (Ferrara)
quarto uomo: Mezzetti (Parma)
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 30 novembre, ore 15.00
Eccellenza, VII giornata
Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano
Estra I Cavalieri Prato:Browne, Falsaperla, Majstorovic, Manganiello, Souare/Lunardi, Vezzosi, Patelli (cap), Cicchinelli, Delnevo, Saccardo,
Nifo/Gerosa, Boscolo, Coria Marchetti, Giovanchelli, De Gregori/Lombardi
a disposizione: De Gregori/Lombardi, Lupetti, Biancotti, Nifo/Gerosa, Damiani, Devodier, Zucconi, Lunardi/Abou
all. Pratichetti
Cammi Calvisano:De Jager, Canavosio, Vilk, Castello, Visentin, Haimona, Griffen (capt), Steyn, Belardo, Zdrilich, Cavalieri, Beccaris, Costanzo,
Panico, Lovotti
a disposizione: Gavazzi, Hehea, Ferraro, Andreotti, Salvetti, Violi, Chiesa, Romano
all. Guidi
arb. Falzone (Padova)
g.d.l. Liperini (Padova), Bonacci (Roma)
quarto uomo: Righini (Prato)
Padova, Centro Sportivo “Memo Geremia” – domenica 1 dicembre, ore 15.00
Eccellenza, VII giornata – diretta Rai Sport 1
Petrarca Padova v UR Capitolina
Petrarca Padova: aggiornamenti su Federugby.it
all. Moretti
UR Capitolina:Bocchino; Del Monaco, Iacolucci, Marrucci, Molaioli; Buscema, Vannini; Conti, De Michelis (cap), Bitetti; Scoccini, Frezza; Forgini,
Polioni, Moriconi
a disposizione: Rampa, Orabona, Bianchi, Manozzi, Iachizzi, Rebecchini B., Cesari, Rota
all. Cococcetta
arb. Damasco (Napoli)
g.d.l. Boaretto (Rovigo), Sgardiolo (Treviso)
quarto uomo: Favero (Treviso)
Reggio Emilia, Campo “Crocetta Canalina” – domenica 1 dicembre, ore 15.00
Eccellenza, VII giornata
Rugby Reggio v Vea-FemiCZ Rovigo
Rugby Reggio: aggiornamenti su Federugby.it
Vea-FemiCZ Rovigo: aggiornamenti su Federugby.it
arb. Vivarini (Padova)
g.d.l. Russo (Piacenza), Armanini (Parma)
quarto uomo: Pulpo (Brescia)
