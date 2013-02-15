[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XIII GIORNATA - PROBABILI FORMAZIONI
di Redazione
15/02/2013
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XIII GIORNATA: ULTIME DALLE SEDI
MOGLIANO v L’AQUILA RINVIATA, DOMENICA DIRETTA RAI SPORT 1 PRATO v REGGIO
Roma – Seconda giornata di ritorno, tra domani e domenica, per il Campionato Italiano d’Eccellenza. Il tredicesimo turno offre, curiosamente, sei
incontri che oppongono le prime sei squadre in graduatoria al secondo gruppo di una classifica ormai spaccata a metà.
Tutti alle ore 15 gli incontri di sabato, a cominciare dal derby del Po che, al “XXV Aprile” di Parma, oppone il Rugby Viadana – capolista a
quota cinquanta – ai Crociati padroni di casa, unica squadra del torneo a non aver ancora raccolto un successo stagionale. Gli ospiti non possono
che avere i favori del pronostico, mentre per la squadra affidata a Stefano Bordon provare a sorprendere i leoni mantovani nel derby può
rappresentare il viatico per rilanciare la stagione e recuperare terreno su L’Aquila, diretta concorrente per la salvezza, portatasi a sei punti di
lunghezza sui ducali.
Sfida interna da non sottovalutare per i Campioni d’Italia del Cammi Calvisano, che insieme al Prato inseguono Viadana a due punti di distanza e che
ricevono al Peroni Stadium San Michele la neopromossa M-Three San Donà, ottava in classifica con un margine di quasi venti punti sulla zona
retrocessione e che, all’andata, avevano dato più di un grattacapo ai provinciali bresciani di Andrea Cavinato.
Quarto in classifica a trentotto punti ed inseguito da vicino dalle altre pretendenti ad un posto nei play-off, il Petrarca Padova ospita al “Memo
Geremia” le Fiamme Oro Roma dell’ex coach patavino Pasquale Presutti, che non ha promesso sconti al club che due stagioni fa era stato capace di
guidare ad un inatteso scudetto.
Pronti ad approfittare di un passo falso dei nerocrociati per scavalcarli o raggiungerli in quarta posizione ci sono i cugini della Vea-FemiCZ Rovigo,
impegnati sul campo sempre pericoloso della Mantovani Lazio.
Rinviata per impraticabilità di campo la sfida tra Marchiol Mogliano e L’Aquila, nel posticipo domenicale, in diretta alle ore 15 su Rai Sport 1,
gli Estra I Cavalieri Prato reduci dalla sconfitta di Roma e dalla non entusiasmante vittoria esterna a San Donà provano a ritrovare smalto e punti
pesanti per riagguantare il primo posto in classifica ricevendo al “Chersoni” un Reggio Emilia che, decimo a venti punti, può amministrare un
buon margine di vantaggio sul fondo della classifica.
Eccellenza – XIII giornata – 16.02.13 – ore 15.00
Marchiol Mogliano v L’Aquila Rugby 1936 – rinviata per impraticabilità di campo
Crociati Rugby v Rugby Viadana
Mantovani Lazio v Vea-FemiCZ Rovigo
Petrarca Padova v Fiamme Oro Roma
Cammi Calvisano v M-Three San Donà
17.02.13 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1
Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio
Classifica: Rugby Viadana 50 punti; Estra I Cavalieri Prato e Cammi Calvisano 48; Petrarca Padova 38; Vea-FemiCZ Rovigo 35; Marchiol Mogliano 32;
Fiamme Oro 24; M-Three San Donà 22; Mantovani Lazio 21; Rugby Reggio 20; L’Aquila Rugby 9; Crociati Rugby 3
Classifica marcatori: Basson (Vea-FemiCZ Rovigo) 157 punti; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 136; Benetti (Fiamme Oro Roma) 127; Gennari (Crociati)
90; Marcato (Cammi Calvisano) 87; Gerber (Mantovani Lazio) 80; Mantovani (Rugby Reggio) 64; Apperley (Viadana) 55; Frati M. (Estra I Cavalieri Prato)
54; Onori (Marchiol Mogliano) 49
Classifica metamen: Pascu (Rugby Viadana), Sepe M. (Estra I Cavalieri Prato) 7 mete; Vunisa (Cammi Calvisano) 6; Ansell (Petrarca Padova), Candiago
E. (Marchiol Mogliano), Padrò (Rugby Viadana) 5; Albano (Rugby Viadana), Barion (Fiamme Oro), Castello e Vilk (Cammi Calvisano), Nifo, Ragusi e
Vezzosi (Estra I Cavalieri Prato), Van Jarsveeld (Rugby Viadana) e Rubini (Mantovani Lazio) 4
ULTIME DALLE SEDI – PROBABILI FORMAZIONI
Mogliano Veneto (TV), Stadio “Maurizio Quaggia”
Eccellenza, XIII giornata
Marchiol Mogliano v L’Aquila Rugby 1936
Rinviata per impraticabilità di campo
Parma, Stadio “XXV Aprile” – sabato 16 febbraio, ore 15.00
Eccellenza, XIII giornata
Crociati Rugby v Rugby Viadana
Crociati Rugby: Ferrini; Gennari, Castle, Alberghini, Carritiello; Zucconi, Michel; Mandelli (cap), Dell’Acqua, Sciacca; Pedrazzani, Amenta;
Negrotto, Manghi, Grassotti
a disposizione: Goegan, Silvestri, Bongiorni, Giovanelli, Farolini, En Naour, Casalini, Singh
all. Bordon
Rugby Viadana: Fenner; Robertson, Tizzi, Pizarro, Sintich; Apperley, Cowan; Padrò, Barbieri, Pascu; Monfrino, Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria
(cap), Cenedese
a disposizione: Denti, Marchini, Cagna, Moreschi, Pelizzari, Bronzini, Cipriani, Albano
all. Phillips
arb. Bertelli (Azzano Mella, BS)
g.d.l. Russo (Milano), Borsetto (Castellanza, VA)
quarto uomo: Filizzola (Trezzano Sul Naviglio, MI)
Roma, CPO “Giulio Onesti” – sabato 16 febbraio, ore 15.00
Eccellenza, XIII giornata
Mantovani Lazio v Vea-FemiCZ Rovigo
Mantovani Lazio (convocati): Avanti: Nicolò Cannone; Saverio Colabianchi; Edoardo Dionisi; Oliviero Fabiani; Nelius Keogh; Simone Lorenzini; Lorenzo
Nardi; Michele Maria Nitoglia; Matteo Pietrosanti; Francesco Pepoli; Vincenzo Ventricelli; Dave Young; Guglielmo Zanini. Trequarti: Giulio Bisegni;
Davide Bonavolontà; Stefano Canale; Edoardo Gargiullo; Jacopo Giangrande; Valerio Lo Sasso; Carl Manu; Giulio Rubini; Fabrizio Sepe; Alessandro
Tartaglia; Diego Varani
all. Jimenez/De Santis
Vea-FemiCZ Rovigo: Basson; Bacchetti, Menon, Pedrazzi, Wilson; Lenarduzzi, Calabrese; Ferro, De Stefani, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie,
Mahoney, Quaglio.
a disposizione: Anouer, Lombardi, De Robertis, Ciochina, Folla, Zanirato, Duca, Lubian L.
all. Roux
arb. Passacantando (L’Aquila)
g.d.l. Mancini (Frascati, RM), Ranalli (Sulmona, AQ)
quarto uomo: Romani (Colleferro, RM)
Padova, Stadio Plebiscito – sabato 16 febbraio, ore 15.00
Eccellenza, XIII giornata
Petrarca Padova v Fiamme Oro Roma
Petrarca Padova: Bortolussi, Innocenti, Favaro, Bertetti,
Morsellino, Menniti-Ippolito, Travagli, Sarto, Conforti, Holmes, Mathers,
Tveraga, Leso, Gega (capitano), Furia
a disposizione: Novak, Damiano, Mercanti, Targa, Bezzati, Billot, Sanchez, Bellini
all. Moretti
Fiamme Oro Roma: Barion, Mariani, Forcucci, Massaro, Valcastelli, Canna, Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Galluppi, Duca, Vicerè, Gentili
a disposizione: Suaria, Cerqua, Di Stefano, Cazzola, Pellegrinelli, Vassallo, Boarato, De Gaspari
all. Presutti
arb. Mitrea (Postioma di Paese, TV)
g.d.l. Rossi (Piacenza), Armanini (Noceto, PR)
quarto uomo: Valbusa (Montebelluna, TV)
Calvisano (BS), Peroni Stadium “San Michele” – sabato 16 febbraio, ore 15.00
Eccellenza, XIII giornata
Cammi Calvisano v M-Three San Donà
Cammi Calvisano: Berne; Bergamo, Vilk, Castello, Canavosio; Marcato, Griffen (cap); Vunisa, Scanferla, Zdrilich; Hehea, Beccaris; Costanzo, Morelli,
Lovotti
a disposizione: Gavazzi, Gerosa, Violi, Cicchinelli, Palazzani, Frapporti, De Jager, Coletti
all. Cavinato
M-Three San Donà: Secco; Sartoretto, Iovu, Flynn, Florian; Bacchin E., Rorato; Molitika, Birchall, Di Maggio (cap); Lobberts, Montani; Filippetto,
Kudin, Zanusso L
a disposizione: Zecchin, Zanusso M., Gerini, Mucelli, Zanet, Brussolo, Pilla, Robuschi, Zamparo
all. Wright
arb. Falzone (Montemerlo, PD)
g.d.l. Roscini (Legnano, MI), Franzoi (Santa Maria di Sala, VE)
quarto uomo: Pulpo (Torbole Casaglia, BS)
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – domenica 17 febbraio, ore 15.00
Eccellenza, XIII giornata – diretta Rai Sport 1
Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio
Estra I Cavalieri Prato: Ngawini, Tempestini, Majstorovic, Siale, Matzeu, Ragusi, Patelli (k), Bernini, Saccardo, Ruffolo, Boggiani, Nifo, Pozzi,
Giovanchelli, Roan.
a disposizione: Balboni, Lupetti, Boscolo, Damiani, Della Ratta, Frati, Lunardi, Borsi
all. De Rossi/Frati
Rugby Reggio: aggiornamenti su www.federugby.it
all. Ghini
arb. Marrama (Padova)
g.d.l. Castagnoli (Livorno), Cusano (Costa Bissara, VI)
quarto uomo: Righini (Carmignano, PO)
MOGLIANO v L’AQUILA RINVIATA, DOMENICA DIRETTA RAI SPORT 1 PRATO v REGGIO
Roma – Seconda giornata di ritorno, tra domani e domenica, per il Campionato Italiano d’Eccellenza. Il tredicesimo turno offre, curiosamente, sei
incontri che oppongono le prime sei squadre in graduatoria al secondo gruppo di una classifica ormai spaccata a metà.
Tutti alle ore 15 gli incontri di sabato, a cominciare dal derby del Po che, al “XXV Aprile” di Parma, oppone il Rugby Viadana – capolista a
quota cinquanta – ai Crociati padroni di casa, unica squadra del torneo a non aver ancora raccolto un successo stagionale. Gli ospiti non possono
che avere i favori del pronostico, mentre per la squadra affidata a Stefano Bordon provare a sorprendere i leoni mantovani nel derby può
rappresentare il viatico per rilanciare la stagione e recuperare terreno su L’Aquila, diretta concorrente per la salvezza, portatasi a sei punti di
lunghezza sui ducali.
Sfida interna da non sottovalutare per i Campioni d’Italia del Cammi Calvisano, che insieme al Prato inseguono Viadana a due punti di distanza e che
ricevono al Peroni Stadium San Michele la neopromossa M-Three San Donà, ottava in classifica con un margine di quasi venti punti sulla zona
retrocessione e che, all’andata, avevano dato più di un grattacapo ai provinciali bresciani di Andrea Cavinato.
Quarto in classifica a trentotto punti ed inseguito da vicino dalle altre pretendenti ad un posto nei play-off, il Petrarca Padova ospita al “Memo
Geremia” le Fiamme Oro Roma dell’ex coach patavino Pasquale Presutti, che non ha promesso sconti al club che due stagioni fa era stato capace di
guidare ad un inatteso scudetto.
Pronti ad approfittare di un passo falso dei nerocrociati per scavalcarli o raggiungerli in quarta posizione ci sono i cugini della Vea-FemiCZ Rovigo,
impegnati sul campo sempre pericoloso della Mantovani Lazio.
Rinviata per impraticabilità di campo la sfida tra Marchiol Mogliano e L’Aquila, nel posticipo domenicale, in diretta alle ore 15 su Rai Sport 1,
gli Estra I Cavalieri Prato reduci dalla sconfitta di Roma e dalla non entusiasmante vittoria esterna a San Donà provano a ritrovare smalto e punti
pesanti per riagguantare il primo posto in classifica ricevendo al “Chersoni” un Reggio Emilia che, decimo a venti punti, può amministrare un
buon margine di vantaggio sul fondo della classifica.
Eccellenza – XIII giornata – 16.02.13 – ore 15.00
Marchiol Mogliano v L’Aquila Rugby 1936 – rinviata per impraticabilità di campo
Crociati Rugby v Rugby Viadana
Mantovani Lazio v Vea-FemiCZ Rovigo
Petrarca Padova v Fiamme Oro Roma
Cammi Calvisano v M-Three San Donà
17.02.13 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1
Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio
Classifica: Rugby Viadana 50 punti; Estra I Cavalieri Prato e Cammi Calvisano 48; Petrarca Padova 38; Vea-FemiCZ Rovigo 35; Marchiol Mogliano 32;
Fiamme Oro 24; M-Three San Donà 22; Mantovani Lazio 21; Rugby Reggio 20; L’Aquila Rugby 9; Crociati Rugby 3
Classifica marcatori: Basson (Vea-FemiCZ Rovigo) 157 punti; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 136; Benetti (Fiamme Oro Roma) 127; Gennari (Crociati)
90; Marcato (Cammi Calvisano) 87; Gerber (Mantovani Lazio) 80; Mantovani (Rugby Reggio) 64; Apperley (Viadana) 55; Frati M. (Estra I Cavalieri Prato)
54; Onori (Marchiol Mogliano) 49
Classifica metamen: Pascu (Rugby Viadana), Sepe M. (Estra I Cavalieri Prato) 7 mete; Vunisa (Cammi Calvisano) 6; Ansell (Petrarca Padova), Candiago
E. (Marchiol Mogliano), Padrò (Rugby Viadana) 5; Albano (Rugby Viadana), Barion (Fiamme Oro), Castello e Vilk (Cammi Calvisano), Nifo, Ragusi e
Vezzosi (Estra I Cavalieri Prato), Van Jarsveeld (Rugby Viadana) e Rubini (Mantovani Lazio) 4
ULTIME DALLE SEDI – PROBABILI FORMAZIONI
Mogliano Veneto (TV), Stadio “Maurizio Quaggia”
Eccellenza, XIII giornata
Marchiol Mogliano v L’Aquila Rugby 1936
Rinviata per impraticabilità di campo
Parma, Stadio “XXV Aprile” – sabato 16 febbraio, ore 15.00
Eccellenza, XIII giornata
Crociati Rugby v Rugby Viadana
Crociati Rugby: Ferrini; Gennari, Castle, Alberghini, Carritiello; Zucconi, Michel; Mandelli (cap), Dell’Acqua, Sciacca; Pedrazzani, Amenta;
Negrotto, Manghi, Grassotti
a disposizione: Goegan, Silvestri, Bongiorni, Giovanelli, Farolini, En Naour, Casalini, Singh
all. Bordon
Rugby Viadana: Fenner; Robertson, Tizzi, Pizarro, Sintich; Apperley, Cowan; Padrò, Barbieri, Pascu; Monfrino, Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria
(cap), Cenedese
a disposizione: Denti, Marchini, Cagna, Moreschi, Pelizzari, Bronzini, Cipriani, Albano
all. Phillips
arb. Bertelli (Azzano Mella, BS)
g.d.l. Russo (Milano), Borsetto (Castellanza, VA)
quarto uomo: Filizzola (Trezzano Sul Naviglio, MI)
Roma, CPO “Giulio Onesti” – sabato 16 febbraio, ore 15.00
Eccellenza, XIII giornata
Mantovani Lazio v Vea-FemiCZ Rovigo
Mantovani Lazio (convocati): Avanti: Nicolò Cannone; Saverio Colabianchi; Edoardo Dionisi; Oliviero Fabiani; Nelius Keogh; Simone Lorenzini; Lorenzo
Nardi; Michele Maria Nitoglia; Matteo Pietrosanti; Francesco Pepoli; Vincenzo Ventricelli; Dave Young; Guglielmo Zanini. Trequarti: Giulio Bisegni;
Davide Bonavolontà; Stefano Canale; Edoardo Gargiullo; Jacopo Giangrande; Valerio Lo Sasso; Carl Manu; Giulio Rubini; Fabrizio Sepe; Alessandro
Tartaglia; Diego Varani
all. Jimenez/De Santis
Vea-FemiCZ Rovigo: Basson; Bacchetti, Menon, Pedrazzi, Wilson; Lenarduzzi, Calabrese; Ferro, De Stefani, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie,
Mahoney, Quaglio.
a disposizione: Anouer, Lombardi, De Robertis, Ciochina, Folla, Zanirato, Duca, Lubian L.
all. Roux
arb. Passacantando (L’Aquila)
g.d.l. Mancini (Frascati, RM), Ranalli (Sulmona, AQ)
quarto uomo: Romani (Colleferro, RM)
Padova, Stadio Plebiscito – sabato 16 febbraio, ore 15.00
Eccellenza, XIII giornata
Petrarca Padova v Fiamme Oro Roma
Petrarca Padova: Bortolussi, Innocenti, Favaro, Bertetti,
Morsellino, Menniti-Ippolito, Travagli, Sarto, Conforti, Holmes, Mathers,
Tveraga, Leso, Gega (capitano), Furia
a disposizione: Novak, Damiano, Mercanti, Targa, Bezzati, Billot, Sanchez, Bellini
all. Moretti
Fiamme Oro Roma: Barion, Mariani, Forcucci, Massaro, Valcastelli, Canna, Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Galluppi, Duca, Vicerè, Gentili
a disposizione: Suaria, Cerqua, Di Stefano, Cazzola, Pellegrinelli, Vassallo, Boarato, De Gaspari
all. Presutti
arb. Mitrea (Postioma di Paese, TV)
g.d.l. Rossi (Piacenza), Armanini (Noceto, PR)
quarto uomo: Valbusa (Montebelluna, TV)
Calvisano (BS), Peroni Stadium “San Michele” – sabato 16 febbraio, ore 15.00
Eccellenza, XIII giornata
Cammi Calvisano v M-Three San Donà
Cammi Calvisano: Berne; Bergamo, Vilk, Castello, Canavosio; Marcato, Griffen (cap); Vunisa, Scanferla, Zdrilich; Hehea, Beccaris; Costanzo, Morelli,
Lovotti
a disposizione: Gavazzi, Gerosa, Violi, Cicchinelli, Palazzani, Frapporti, De Jager, Coletti
all. Cavinato
M-Three San Donà: Secco; Sartoretto, Iovu, Flynn, Florian; Bacchin E., Rorato; Molitika, Birchall, Di Maggio (cap); Lobberts, Montani; Filippetto,
Kudin, Zanusso L
a disposizione: Zecchin, Zanusso M., Gerini, Mucelli, Zanet, Brussolo, Pilla, Robuschi, Zamparo
all. Wright
arb. Falzone (Montemerlo, PD)
g.d.l. Roscini (Legnano, MI), Franzoi (Santa Maria di Sala, VE)
quarto uomo: Pulpo (Torbole Casaglia, BS)
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – domenica 17 febbraio, ore 15.00
Eccellenza, XIII giornata – diretta Rai Sport 1
Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio
Estra I Cavalieri Prato: Ngawini, Tempestini, Majstorovic, Siale, Matzeu, Ragusi, Patelli (k), Bernini, Saccardo, Ruffolo, Boggiani, Nifo, Pozzi,
Giovanchelli, Roan.
a disposizione: Balboni, Lupetti, Boscolo, Damiani, Della Ratta, Frati, Lunardi, Borsi
all. De Rossi/Frati
Rugby Reggio: aggiornamenti su www.federugby.it
all. Ghini
arb. Marrama (Padova)
g.d.l. Castagnoli (Livorno), Cusano (Costa Bissara, VI)
quarto uomo: Righini (Carmignano, PO)
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: ANNUNCIATI I QUINDICI PER LA PARTITA DI ROMA
Articolo Successivo
VIADANA, LA FORMAZIONE PER IL DERBY COI CROCIATI
Redazione