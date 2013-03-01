[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XIV GIORNATA
di Redazione
01/03/2013
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XIV GIORNATA
DOMENICA IL 150° DERBY ROVIGO v PADOVA – DIFFERITA RAI SPORT 1 ORE 22.30
Roma – La quattordicesima giornata del Campionato d’Eccellenza inaugura la lunga volata per il quarto posto e lo fa, manco si trattasse di un
copione studiato a tavolino, con il centocinquantesimo derby tra Vea-FemiCZ Rovigo e Petrarca Padova.
Inevitabile il posticipo domenicale alle ore 15 (differita Rai Sport 1 alle 22.30) per quella che è una grande classica del rugby di casa nostra,
resa ancor più preziosa ed interessante per le importanti implicazioni di classifica che porta con sé.
Perché se - nonostante la stagione regolare sia ancora lunga - Viadana, Calvisano e Prato sembrano aver ormai saldamente ipotecato un posto nelle
semifinali di maggio potendo contare su un ampio margine nei confronti delle inseguitrici, la lotta per l’ultima piazza disponibile è quanto mai
aperta ed accesa e coinvolge tre formazioni venete: oltre a Padova e Rovigo, infatti, anche il Marchiol Mogliano – impegnato sabato a Reggio Emilia,
in casa di un XV che, con la salvezza pressochè certa, non sembra avere più molto da chiedere alla stagione – pronto ad approfittare di una
eventuale vittoria rodigina per rientrare a sua volta in piena corsa.
Il centocinquantesimo derby d’Italia, insomma, non è solo fascino e tradizione ma anche un incontro fondamentale sia per il prosieguo del
campionato che in chiave qualificazione all’Amlin Challenge Cup 2013/14 e, per la prima volta, mette in palio l’Adige Cup.
Tutti in calendario domani, con calci d’inizio spalmati tra le 14 e le 15, gli altri incontri della terza di ritorno: alle 14.00 il Viadana
capolista fa visita alle Fiamme Oro Roma sul sintetico della Caserma Gelsomini con il chiaro intento di proseguire nella serie vincente e confermarsi
capolista solitaria. Alla stessa ora, pronta a capitalizzare un eventuale scivolone dei mantovani, i Campioni d’Italia del Cammi Calvisano ricevono
la Mantovani Lazio.
Un’ora dopo, gli Estra I Cavalieri Prato – appaiati al Calvisano a due punti di distanza dalla capolista – fanno visita a L’Aquila al
“Tommaso Fattori” e partono inevitabilmente con i favori del pronostico mentre gli abruzzesi, dopo essere stati travolti da Mogliano nel recupero
della tredicesima giornata, guardano con attenzione al “Pacifici” di San Donà dove i Crociati Rugby, loro diretti concorrenti nella lotta per la
salvezza ed ultimi in classifica, inseguono quella prima vittoria di stagione vitale per riavvicinarsi ai neroverdi.
Eccellenza - XIV giornata – 02.03.2013
ore 14.00
Fiamme Oro Roma v Rugby Viadana
Cammi Calvisano v Mantovani Lazio
ore 15.00
Rugby Reggio v Marchiol Mogliano
M-Three San Donà v Crociati Rugby
L’Aquila v Estra I Cavalieri Prato
03.03.13 – ore 15.00 – differita ore 22.30 Rai Sport 1
Vea-FemiCZ Rovigo v Petrarca Padova
Classifica: Rugby Viadana punti 55; Estra I Cavalieri Prato e Cammi Calvisano 53; Petrarca Padova 42; Vea-FemiCZ Rovigo 39; Marchiol Mogliano 36;
Fiamme Oro Roma punti 25; M-Three San Donà e Mantovani Lazio punti 22; Rugby Reggio 20; L’Aquila Rugby 9; Crociati Rugby 3
Classifica marcatori: Basson (Vea-FemiCZ Rovigo) 172 punti; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 143; Benetti (Fiamme Oro Roma) 138; Marcato (Cammi
Calvisano) 99; Gennari (Crociati) 90; Gerber (Mantovani Lazio) 80; Mantovani (Rugby Reggio) 66; Onori (Marchiol Mogliano) 58; Apperley (Viadana) e
Ragusi (Estra I Cavalieri Prato) 55; Frati M. (Estra I Cavalieri Prato) e Rubini (Mantovani Lazio) 54
Classifica metamen: Pascu (Rugby Viadana), Sepe M. (Estra I Cavalieri Prato), Vunisa (Cammi Calvisano) 7 mete; Ansell (Petrarca Padova) e Padrò
(Rugby Viadana) 6; Candiago E. (Marchiol Mogliano), Ragusi (Estra I Cavalieri Prato), Vilk (Cammi Calvisano) 5; Albano (Rugby Viadana), Barion (Fiamme
Oro), Bergamo, Canavosio, Castello (Cammi Calvisano), Nifo e Vezzosi (Estra I Cavalieri Prato), Van Jarsveeld (Rugby Viadana), Tartaglia e Rubini
(Mantovani Lazio) 4
ULTIME DALLE SEDI – PROBABILI FORMAZIONI
Roma, Caserma Gelsomini – sabato 2 marzo, ore 14.00
Eccellenza, XIV giornata
Fiamme Oro Roma v Rugby Viadana
Fiamme Oro Roma: Barion, de Gaspari, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna, Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Vicerè,
Cocivera
a disposizione: Gentili, Moscarda, Di Stefano, Galluppi, Maestri, Marinaro, Calandro, Andreucci
all. Presutti
Rugby Viadana: Fenner; Robertson, G. Pavan, Pizarro, Albano; Apperley, Cowan; Pelizzari, Barbieri, Santi; Fondse, Padrò; Gilding, Santamaria (cap),
Cenedese.
a disposizione: Denti, Marchini, Cagna, Moreschi, Manuini, Bronzini, Sintich, Tizzi
arb. Falzone (Montemerlo, PD)
g.d.l. Carrera (Roma), Commone (Arzano, NA)
quarto uomo: Radetich (San Cipriano Picentino, SA)
Calvisano (BS), Peroni Stadium San Michele – sabato 2 marzo, ore 14.00
Eccellenza, XIV giornata
Cammi Calvisano v Mantovani Lazio
Cammi Calvisano: Appiani, Visentin, Vilk, Picone, De Jager, Marcato, Griffen (cap), Cicchinelli, Scanferla, Brancoli, Hehea, Erasmus, Costanzo,
Morelli, Lovotti
a disposizione: Gavazzi, Beccaris, Violi, Vunisa, Canavosio, Frapporti, Berne, Coletti.
all. Cavinato
Mantovani Lazio: Rubini Gi.; Tartaglia, Gerber, Bisegni, Varani; Gargiullo, Canale S.; Dionisi, Nitoglia M., Ventricelli; Keogh, Colabianchi (cap);
Pepoli, Fabiani, Cannone.
a disposizione: Lorenzini, Ricci, Pietrosanti, Nardi, Filippucci, Bonavolontà D., Sepe, Manu
all. De Angelis/Jimenez
arb. Spadoni (Padova)
g.d.l. Boaretto (Frassinelle, RO), Franzoi (S. Maria di Sala, VE)
quarto uomo: Mezzetti (Noceto, PR)
Reggio Emilia, Stadio Crocetta Canalina – sabato 2 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XV giornata
Rugby Reggio v Marchiol Mogliano
Rugby Reggio: Malneek, Castagnoli, Mantovani, Silva, Giannotti, Bricoli, Daupi, Vaki, De Bruin, Scalvi Filippo, Delendati, Pulli, Rizzelli, Scalvi
Giovanni, Lanzano. a disposizione: Orabona, Bigi, Lanfredi, Perrone, Bezzi, Fontanesi, Cigarini, Russotto
all. Ghini
Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Ceccato E., Nathan, Fadalti; Rodriguez, Endrizzi; Steyn, Orlando (cap), Candiago E.; Bocchi, Maso; Ravalle,
Gianesini, Ceccato A.
a disposizione: Costa-Repetto, Ceneda, Corbanese, Swanepoel, Barbini Mar., Lucchese, Gazzola, Cerioni
all. Casellato
arb. Rizzo (Ferrara)
g.d.l. Rossi (Piacenza), Sorrentino (Milano)
quarto uomo: Filizzola (Trezzano sul Naviglio, MI)
San Donà di Piave (VE), Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – sabato 2 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XIV giornata
M-Three Rugby San Donà v Crociati Rugby
M-Three San Donà: Secco; Robuschi, Iovu, Flynn, Sartoretto; Bacchin E., Mucelli; Molitika, Birchall, Di Maggio (cap); Sala, Lobberts; Filippetto,
Kudin, Zanusso M.
a disposizione: Vian, Zanusso L., Montani, Rorato, Brussolo, Pilla, Cibin/Florian, Cendron
all. Wright
Crociati Rugby: Ferrini; Carritiello, Castle, En Naour, Gennari; Zucconi, Violi; Marazzi, Sciacca, Dell’Acqua; Mandelli (cap), Amenta; Ferrari,
Manghi, Grassotti
a disposizione: Goegan, Negrotto, Alberghini, Michel, Farolini, Pedrazzani, Rimpelli, Silvestri
all. Bordon
arb. Pennè (Casalpusterlengo, LO)
g.d.l. Blessano (Frassinelle, RO), Borsetto (Castellanza, VA)
quarto uomo: Sibillin (Casella d’Asolo, TV)
L’Aquila, Stadio “Tommaso Fattori” – sabato 2 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XIV giornata
L’Aquila Rugby v Estra I Cavalieri Prato
L’Aquila Rugby: Del Pinto; Di Massimo (cap), Falsaperla, Cocagi, Robinson; Lorenzetti, Callori di Vignale; Turner, Zaffiri, Cialone; Vaggi, Wilson;
Milani, Cocchiaro, Cafaro
all. Lorenzetti
Estra I Cavalieri Prato: Ngawini, Sepe, Majstorovic, McCann, Tempestini, Ragusi, Patelli (k), Bernini, Petillo, Ruffolo, Boggiani, Nifo, Roan,
Giovanchelli, Borsi.
a disposizione: De Gregori, Lupetti, Boscolo, saccardo, Della Ratta, Matzeu, Lunardi, Balboni
all. De Rossi A./Frati F.
arb. Sironi (Colleferro, RM)
g.d.l. Colantonio (Roma), Romani (Colleferro, RM)
quarto uomo: Paluzzi (Segni, RM)
Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 3 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XIV giornata – differita Rai Sport 1 ore 22.30
Vea Femi-Cz Rovigo v Petrarca Padova
Vea-FemiCZ Rovigo: aggiornamenti su federugby.it
Petrarca Padova: aggiornamenti su federugby.it
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Bertelli (Azzano Mella, BS), Laurenti (Bologna)
quarto uomo: Zucchi (Livorno)
