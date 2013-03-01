Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XIV GIORNATA

[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XIV GIORNATA

di Redazione 01/03/2013

ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XIV GIORNATA

DOMENICA IL 150° DERBY ROVIGO v PADOVA – DIFFERITA RAI SPORT 1 ORE 22.30

Roma – La quattordicesima giornata del Campionato d’Eccellenza inaugura la lunga volata per il quarto posto e lo fa, manco si trattasse di un

copione studiato a tavolino, con il centocinquantesimo derby tra Vea-FemiCZ Rovigo e Petrarca Padova.

Inevitabile il posticipo domenicale alle ore 15 (differita Rai Sport 1 alle 22.30) per quella che è una grande classica del rugby di casa nostra,

resa ancor più preziosa ed interessante per le importanti implicazioni di classifica che porta con sé.

Perché se - nonostante la stagione regolare sia ancora lunga - Viadana, Calvisano e Prato sembrano aver ormai saldamente ipotecato un posto nelle

semifinali di maggio potendo contare su un ampio margine nei confronti delle inseguitrici, la lotta per l’ultima piazza disponibile è quanto mai

aperta ed accesa e coinvolge tre formazioni venete: oltre a Padova e Rovigo, infatti, anche il Marchiol Mogliano – impegnato sabato a Reggio Emilia,

in casa di un XV che, con la salvezza pressochè certa, non sembra avere più molto da chiedere alla stagione – pronto ad approfittare di una

eventuale vittoria rodigina per rientrare a sua volta in piena corsa.

Il centocinquantesimo derby d’Italia, insomma, non è solo fascino e tradizione ma anche un incontro fondamentale sia per il prosieguo del

campionato che in chiave qualificazione all’Amlin Challenge Cup 2013/14 e, per la prima volta, mette in palio l’Adige Cup.

Tutti in calendario domani, con calci d’inizio spalmati tra le 14 e le 15, gli altri incontri della terza di ritorno: alle 14.00 il Viadana

capolista fa visita alle Fiamme Oro Roma sul sintetico della Caserma Gelsomini con il chiaro intento di proseguire nella serie vincente e confermarsi

capolista solitaria. Alla stessa ora, pronta a capitalizzare un eventuale scivolone dei mantovani, i Campioni d’Italia del Cammi Calvisano ricevono

la Mantovani Lazio.

Un’ora dopo, gli Estra I Cavalieri Prato – appaiati al Calvisano a due punti di distanza dalla capolista – fanno visita a L’Aquila al

“Tommaso Fattori” e partono inevitabilmente con i favori del pronostico mentre gli abruzzesi, dopo essere stati travolti da Mogliano nel recupero

della tredicesima giornata, guardano con attenzione al “Pacifici” di San Donà dove i Crociati Rugby, loro diretti concorrenti nella lotta per la

salvezza ed ultimi in classifica, inseguono quella prima vittoria di stagione vitale per riavvicinarsi ai neroverdi.

Eccellenza - XIV giornata – 02.03.2013

ore 14.00

Fiamme Oro Roma v Rugby Viadana

Cammi Calvisano v Mantovani Lazio

ore 15.00

Rugby Reggio v Marchiol Mogliano

M-Three San Donà v Crociati Rugby

L’Aquila v Estra I Cavalieri Prato

03.03.13 – ore 15.00 – differita ore 22.30 Rai Sport 1

Vea-FemiCZ Rovigo v Petrarca Padova

Classifica: Rugby Viadana punti 55; Estra I Cavalieri Prato e Cammi Calvisano 53; Petrarca Padova 42; Vea-FemiCZ Rovigo 39; Marchiol Mogliano 36;

Fiamme Oro Roma punti 25; M-Three San Donà e Mantovani Lazio punti 22; Rugby Reggio 20; L’Aquila Rugby 9; Crociati Rugby 3

Classifica marcatori: Basson (Vea-FemiCZ Rovigo) 172 punti; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 143; Benetti (Fiamme Oro Roma) 138; Marcato (Cammi

Calvisano) 99; Gennari (Crociati) 90; Gerber (Mantovani Lazio) 80; Mantovani (Rugby Reggio) 66; Onori (Marchiol Mogliano) 58; Apperley (Viadana) e

Ragusi (Estra I Cavalieri Prato) 55; Frati M. (Estra I Cavalieri Prato) e Rubini (Mantovani Lazio) 54

Classifica metamen: Pascu (Rugby Viadana), Sepe M. (Estra I Cavalieri Prato), Vunisa (Cammi Calvisano) 7 mete; Ansell (Petrarca Padova) e Padrò

(Rugby Viadana) 6; Candiago E. (Marchiol Mogliano), Ragusi (Estra I Cavalieri Prato), Vilk (Cammi Calvisano) 5; Albano (Rugby Viadana), Barion (Fiamme

Oro), Bergamo, Canavosio, Castello (Cammi Calvisano), Nifo e Vezzosi (Estra I Cavalieri Prato), Van Jarsveeld (Rugby Viadana), Tartaglia e Rubini

(Mantovani Lazio) 4

ULTIME DALLE SEDI – PROBABILI FORMAZIONI

Roma, Caserma Gelsomini – sabato 2 marzo, ore 14.00

Eccellenza, XIV giornata

Fiamme Oro Roma v Rugby Viadana

Fiamme Oro Roma: Barion, de Gaspari, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna, Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Vicerè,

Cocivera

a disposizione: Gentili, Moscarda, Di Stefano, Galluppi, Maestri, Marinaro, Calandro, Andreucci

all. Presutti

Rugby Viadana: Fenner; Robertson, G. Pavan, Pizarro, Albano; Apperley, Cowan; Pelizzari, Barbieri, Santi; Fondse, Padrò; Gilding, Santamaria (cap),

Cenedese.

a disposizione: Denti, Marchini, Cagna, Moreschi, Manuini, Bronzini, Sintich, Tizzi

arb. Falzone (Montemerlo, PD)

g.d.l. Carrera (Roma), Commone (Arzano, NA)

quarto uomo: Radetich (San Cipriano Picentino, SA)

Calvisano (BS), Peroni Stadium San Michele – sabato 2 marzo, ore 14.00

Eccellenza, XIV giornata

Cammi Calvisano v Mantovani Lazio

Cammi Calvisano: Appiani, Visentin, Vilk, Picone, De Jager, Marcato, Griffen (cap), Cicchinelli, Scanferla, Brancoli, Hehea, Erasmus, Costanzo,

Morelli, Lovotti

a disposizione: Gavazzi, Beccaris, Violi, Vunisa, Canavosio, Frapporti, Berne, Coletti.

all. Cavinato

Mantovani Lazio: Rubini Gi.; Tartaglia, Gerber, Bisegni, Varani; Gargiullo, Canale S.; Dionisi, Nitoglia M., Ventricelli; Keogh, Colabianchi (cap);

Pepoli, Fabiani, Cannone.

a disposizione: Lorenzini, Ricci, Pietrosanti, Nardi, Filippucci, Bonavolontà D., Sepe, Manu

all. De Angelis/Jimenez

arb. Spadoni (Padova)

g.d.l. Boaretto (Frassinelle, RO), Franzoi (S. Maria di Sala, VE)

quarto uomo: Mezzetti (Noceto, PR)



Reggio Emilia, Stadio Crocetta Canalina – sabato 2 marzo, ore 15.00

Eccellenza, XV giornata

Rugby Reggio v Marchiol Mogliano

Rugby Reggio: Malneek, Castagnoli, Mantovani, Silva, Giannotti, Bricoli, Daupi, Vaki, De Bruin, Scalvi Filippo, Delendati, Pulli, Rizzelli, Scalvi

Giovanni, Lanzano. a disposizione: Orabona, Bigi, Lanfredi, Perrone, Bezzi, Fontanesi, Cigarini, Russotto

all. Ghini

Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Ceccato E., Nathan, Fadalti; Rodriguez, Endrizzi; Steyn, Orlando (cap), Candiago E.; Bocchi, Maso; Ravalle,

Gianesini, Ceccato A.

a disposizione: Costa-Repetto, Ceneda, Corbanese, Swanepoel, Barbini Mar., Lucchese, Gazzola, Cerioni

all. Casellato

arb. Rizzo (Ferrara)

g.d.l. Rossi (Piacenza), Sorrentino (Milano)

quarto uomo: Filizzola (Trezzano sul Naviglio, MI)

San Donà di Piave (VE), Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – sabato 2 marzo, ore 15.00

Eccellenza, XIV giornata

M-Three Rugby San Donà v Crociati Rugby

M-Three San Donà: Secco; Robuschi, Iovu, Flynn, Sartoretto; Bacchin E., Mucelli; Molitika, Birchall, Di Maggio (cap); Sala, Lobberts; Filippetto,

Kudin, Zanusso M.

a disposizione: Vian, Zanusso L., Montani, Rorato, Brussolo, Pilla, Cibin/Florian, Cendron

all. Wright

Crociati Rugby: Ferrini; Carritiello, Castle, En Naour, Gennari; Zucconi, Violi; Marazzi, Sciacca, Dell’Acqua; Mandelli (cap), Amenta; Ferrari,

Manghi, Grassotti

a disposizione: Goegan, Negrotto, Alberghini, Michel, Farolini, Pedrazzani, Rimpelli, Silvestri

all. Bordon

arb. Pennè (Casalpusterlengo, LO)

g.d.l. Blessano (Frassinelle, RO), Borsetto (Castellanza, VA)

quarto uomo: Sibillin (Casella d’Asolo, TV)

L’Aquila, Stadio “Tommaso Fattori” – sabato 2 marzo, ore 15.00

Eccellenza, XIV giornata

L’Aquila Rugby v Estra I Cavalieri Prato

L’Aquila Rugby: Del Pinto; Di Massimo (cap), Falsaperla, Cocagi, Robinson; Lorenzetti, Callori di Vignale; Turner, Zaffiri, Cialone; Vaggi, Wilson;

Milani, Cocchiaro, Cafaro

all. Lorenzetti

Estra I Cavalieri Prato: Ngawini, Sepe, Majstorovic, McCann, Tempestini, Ragusi, Patelli (k), Bernini, Petillo, Ruffolo, Boggiani, Nifo, Roan,

Giovanchelli, Borsi.

a disposizione: De Gregori, Lupetti, Boscolo, saccardo, Della Ratta, Matzeu, Lunardi, Balboni

all. De Rossi A./Frati F.

arb. Sironi (Colleferro, RM)

g.d.l. Colantonio (Roma), Romani (Colleferro, RM)

quarto uomo: Paluzzi (Segni, RM)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 3 marzo, ore 15.00

Eccellenza, XIV giornata – differita Rai Sport 1 ore 22.30

Vea Femi-Cz Rovigo v Petrarca Padova

Vea-FemiCZ Rovigo: aggiornamenti su federugby.it

Petrarca Padova: aggiornamenti su federugby.it

arb. Liperini (Livorno)

g.d.l. Bertelli (Azzano Mella, BS), Laurenti (Bologna)

quarto uomo: Zucchi (Livorno)





