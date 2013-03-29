[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XVII GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI
di Redazione
29/03/2013
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XVII GIORNATA – ULTIME DALLE SEDI
DIRETTA RAI SPORT 1 ORE 13 PER MARCHIOL MOGLIANO v CAMMI CALVISANO
Roma – Mancano sei turni alla conclusione della regular season del Campionato Italiano d’Eccellenza, con la diciassettesima giornata tutta in
programma nella giornata di sabato 30 marzo.
Si comincia presto, alle ore 13.00 al “Quaggia” di Mogliano Veneto, dove il Marchiol padrone di casa riceve i campioni in carica del Cammi
Calvisano: diciassette i punti che separano le due squadre, con i calvini secondi a 67 punti ed i provinciali trevigiani che a quota cinquanta sono in
quinta posizione a due punti dal Petrarca Padova che chiude attualmente la zona play-off. La sfida di Mogliano, importantissima in chiave play-off,
verrà trasmessa in diretta da Rai Sport 1.
Alle 14.30, al “Memo Geremia”, proprio il Petrarca è chiamato a fare risultato ospitando la Mantovani Lazio – settima ma fuori dalla corsa per
la qualificazione alla fase finale – per conservare il quarto posto dagli attacchi del Marchiol Mogliano e della Vea-FemiCZ Rovigo il cui margine di
otto punti dalla quarta piazza può lasciare ancora lasciare spazio alla speranza di un ricongiungimento: per i Bersaglieri di Polla Roux, però, è
obbligatorio andare a fare risultato (calcio d’inizio alle 15.00) sul campo del Rugby Reggio, virtualmente salvo ma sempre insidioso tra le mura del
“Crocetta Canalina”.
Gara interna alle 15.00 per la capolista Rugby Viadana, a sua volta impegnata a difendersi dal tentativo di aggancio da parte del Calvisano per poter
sfruttare il vantaggio del campo nella fase finale: con quindici vittorie all’attivo ed una sola sconfitta, i mantovani partono favoriti nella sfida
contro un M-Three San Donà che, nella stagione del ritorno al vertice, guarda con tranquillità alle zone più pericolose della graduatoria.
Anche gli Estra I Cavalieri Prato, terzi a -6 dal vertice ed a +10 dal Padova, giocano in casa alle 15: in visita al “Chersoni” di Iolo i Crociati
di Stefano Bordon, fanalino di coda ed unica squadra senza vittorie in carniere. Se per Prato la qualificazione alle semifinali appare cosa fatta, per
i ducali ogni partita da qui a fine stagione è fondamentale per tentare di portare a casa punti e riavvicinare L’Aquila, diretta concorrente per la
salvezza.
Gli abruzzesi, con cinque lunghezze di margine su Mandelli&C. ma con un solo successo all’attivo in campionato, fanno visita sempre alle 15.00 alle
Fiamme Oro Roma che navigano senza particolari timori a centro classifica. Anche un solo punto, per gli aquilani, potrebbe servire per mettere
ulteriore distanza tra loro ed i Crociati in vista dello scontro diretto dell’ultima giornata al “XXV Aprile”.
Questo il programma della diciassettesima giornata:
Eccellenza – XVII giornata – 30.03.13
ore 13.00 – diretta Rai Sport 1
Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano
ore 14.30
Petrarca Padova v Mantovani Lazio
ore 15.00
Rugby Viadana v M-Three San Donà
Estra I Cavalieri Prato v Crociati Rugby
Rugby Reggio v Vea FemiCz Rovigo
Fiamme Oro Roma v L’Aquila Rugby
Classifica: Rugby Viadana punti 68; Cammi Calvisano 67; Estra I Cavalieri Prato 62; Petrarca Padova 52; Marchiol Mogliano 50; Vea-FemiCZ Rovigo 44;
Mantovani Lazio 31; Fiamme Oro Roma 29; M-Three San Donà 27; Rugby Reggio 21; L’Aquila Rugby 9; Crociati Rugby 4
Classifica marcatori: Basson (Vea-FemiCZ Rovigo) 201 punti; Benetti (Fiamme Oro Roma) 171; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 164; Marcato (Cammi
Calvisano) 136; Gennari (Crociati) 118; Gerber (Mantovani Lazio) 102; Ragusi (Estra I Cavalieri Prato) 84; Mantovani (Rugby Reggio) 79; Fadalti
(Marchiol Mogliano) 73; Rubini (Mantovani Lazio) 67; Apperley (Viadana) 65; Fenner (Rugby Viadana) 63; Onori (Marchiol Mogliano) 58
Classifica metamen: Padrò (Rugby Viadana) 10 mete; Vunisa (Cammi Calvisano) 8; Pascu (Rugby Viadana), Sepe M. (Estra I Cavalieri Prato) 7; Ansell
(Petrarca Padova), Canavosio e Vilk (Cammi Calvisano) 6; Candiago E. (Marchiol Mogliano), Ragusi e Majstorovic (Estra I Cavalieri Prato), Rubini e
Tartaglia (Mantovani Lazio), Albano (Rugby Viadana), Castagnoli e Bigi (Rugby Reggio) 5; Barion (Fiamme Oro), Castello e Bergamo (Cammi Calvisano),
Innocenti e Gega (Petrarca Padova), Bernini, Nifo, Ngawini e Vezzosi (Estra I Cavalieri Prato), Van Jarsveeld, Sintich (Rugby Viadana), Flynn (M-Three
San Donà), Steyn, Fadalti e Costa Repetto (Marchiol Mogliano) 4
ULTIME DALLE SEDI
Mogliano, Stadio “Maurilio Quaggia” – sabato 30 marzo, ore 13.00
Eccellenza, XVII giornata – diretta Rai Sport 1
Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano
Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Ceccato E., Nathan, Fadalti; Rodriguez, Lucchese; Steyn, Candiago E. (cap), Barbini Mar.; Bocchi, Swanepoel; Ravalle,
Gianesini, Costa-Repetto
a disposizione: Meggetto, Ceccato A., Ceneda/Naka, Pavanello E., Orlando, Endrizzi, Padovani, Cerioni
all. Casellato
Cammi Calvisano: Berne, Canavosio, Vilk, Castello, De Jager, Marcato, Griffen (capt), Vunisa, Scanferla, Cicchinelli, Hehea, Erasmus, Costanzo,
Ferraro, Lovotti
a disposizione: Scarsini, Beccaris, Gavazzi, Zdrilich, Palazzani, Picone, Visentin. Coletti
all. Cavinato
arb. Vivarini (Piove di Sacco, PD)
g.d.l. Boaretto (Frassinelle, RO), Lento (Tricesimo, UD)
quarto uomo: Sibillin (Casella d’Asolo, TV)
Padova, Stadio “Memo Geremia” – sabato 30 marzo, ore 14.30
Eccellenza, XVII giornata
Petrarca Padova v Mantovani Lazio
Petrarca Padova: Bortolussi, Innocenti, Favaro, Sanchez, Morsellino, Menniti-Ippolito, Billot, Targa, Holmes, Conforti, Mathers, Tveraga, Leso, Gega,
Furia
a disposizione: Caporello, Damiano, D'Agostino, Giusti, Sarto, Francescato, Bettin, Bellini
all. Moretti
Mantovani Lazio: Lo Sasso; Varani, Gerber, Bisegni, Tartaglia; Rubini Gi., Bonavolontà D.; Zanini, Ventricelli, Nitoglia M.; Keogh, Colabianchi
(cap); Pepoli, Fabiani, Cannone.
a disposizione: Ricci, Panico, Young, Nardi, Filippucci, Canale S., Gargiullo, Manu
all. Jimenez/De Angelis
arb. Rizzo (Ferrara)
g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Laurenti (Bologna)
quarto uomo: Brescacin (Silea, TV)
Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 30 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XVII giornata
Rugby Viadana v M-Three San Donà
Rugby Viadana: Robertson; Sintich, G. Pavan, Pizarro; R. Pavan; Apperley, Bronzini; Padrò, Barbieri, Pelizzari; Fondse, Van Jaarsveld; Cagna,
Santamaria (cap), Cenedese
a disposizione: Denti, Marchini, Bigoni, Pascu, Moreschi, Cowan, Cipriani, Fenner
all. Phillips
M-Three San Donà: Secco; Sartoretto/Florian, Iovu, Flynn, Damo; Brussolo, Rorato; Molitika, Birchall, Di Maggio (cap); la, Lobberts; Filippetto,
Kudin, Zanusso
a disposizione: Vian., Zanusso, Montani, Zanet/Mucelli, Bacchin E., Bacchin G. Cincotto, Zamparo
all. Wright
arb. Falzone (Montemerlo, PD)
g.d.l. Pennè (Casalpusterlengo, LO), Franzoi (Santa Maria di Sala, VE)
quarto uomo: Armanini (Noceto, PR)
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 30 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XVII giornata
Estra I Cavalieri Prato v Crociati Rugby
Estra I Cavalieri Prato: Ngawini; Lunardi, Siale, McCann, Sepe M.; Ragusi, Frati M.; Saccardo, Del Nevo, Damiani; Boscolo, Boggiani; Garfagnoli,
Giovanchelli (cap), De Gregori
a disposizione: Borsi, Lupetti, Nifo, Ruffolo, Della Ratta, Crestini, Tempestini, Balboni
all. De Rossi/Frati
Crociati Rugby: Farolini; Carritiello, Alberghini, Castle, Gennari; Zucconi, Violi; Marazzi, Sciacca, Dell’Acqua; Mandelli (cap), Amenta; Negrotto,
Manghi, Singh
a disposizione: Silvestri, Ferrari, Pedrazzani, Rimpelli, Casalini, En Naour, Ferrini, Goegan
all. Bordon
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Castagnoli (Livorno), Zucchi (Livorno)
quarto uomo: Righini (Carmignano, PO)
Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina” – sabato 30 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XVII giornata
Rugby Reggio v Vea-FemiCZ Rovigo
Rugby Reggio: aggiornamenti su www.federugby.it
all. Ghini
Vea-FemiCZ Rovigo: Wilson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Basson; De Marchi, Folla, Persico; Ferro, Maran; Ceglie, Mahoney (cap.),
Quaglio
a disposizione: Gatto, Lombardi, De Robertis, Tumiati, Jones, Calabrese, Pedrazzi, Zorzi
all. Roux
arb. Mancini (Frascati, RM)
g.d.l. Rossi (Piacenza), Gobbi (San Giorgio Piacentino, PC)
quarto uomo: Tavelli (Piacenza)
Roma, Caserma Gelsomini – sabato 30 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XVII giornata
Fiamme Oro Roma v L’Aquila Rugby
Fiamme Oro Roma: Barion, Andreucci, Massaro, Valcastelli, De Gaspari, Canna, Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Cerqua,
Cocivera.
A disposizione: Gentili, Vicerè, Di Stefano, Mammana, Cerasoli, Boarato, Marinaro, Calandro
all. Presutti
L’Aquila Rugby: Palmisano; Sebastiani G., Cocagi, Antonelli, Paolucci; Falsaperla L., Santavicca; Turner, Zaffiri, Cialone; Vaggi, Wilson; Cafaro,
Cocchiaro, Milan
all. Lorenzetti
arb. Damasco (Napoli)
g.d.l. De Martino (Pomigliano d’Arco, Na), Commone (Arzano, NA)
quarto uomo: Casciello (Benevento)
DIRETTA RAI SPORT 1 ORE 13 PER MARCHIOL MOGLIANO v CAMMI CALVISANO
Roma – Mancano sei turni alla conclusione della regular season del Campionato Italiano d’Eccellenza, con la diciassettesima giornata tutta in
programma nella giornata di sabato 30 marzo.
Si comincia presto, alle ore 13.00 al “Quaggia” di Mogliano Veneto, dove il Marchiol padrone di casa riceve i campioni in carica del Cammi
Calvisano: diciassette i punti che separano le due squadre, con i calvini secondi a 67 punti ed i provinciali trevigiani che a quota cinquanta sono in
quinta posizione a due punti dal Petrarca Padova che chiude attualmente la zona play-off. La sfida di Mogliano, importantissima in chiave play-off,
verrà trasmessa in diretta da Rai Sport 1.
Alle 14.30, al “Memo Geremia”, proprio il Petrarca è chiamato a fare risultato ospitando la Mantovani Lazio – settima ma fuori dalla corsa per
la qualificazione alla fase finale – per conservare il quarto posto dagli attacchi del Marchiol Mogliano e della Vea-FemiCZ Rovigo il cui margine di
otto punti dalla quarta piazza può lasciare ancora lasciare spazio alla speranza di un ricongiungimento: per i Bersaglieri di Polla Roux, però, è
obbligatorio andare a fare risultato (calcio d’inizio alle 15.00) sul campo del Rugby Reggio, virtualmente salvo ma sempre insidioso tra le mura del
“Crocetta Canalina”.
Gara interna alle 15.00 per la capolista Rugby Viadana, a sua volta impegnata a difendersi dal tentativo di aggancio da parte del Calvisano per poter
sfruttare il vantaggio del campo nella fase finale: con quindici vittorie all’attivo ed una sola sconfitta, i mantovani partono favoriti nella sfida
contro un M-Three San Donà che, nella stagione del ritorno al vertice, guarda con tranquillità alle zone più pericolose della graduatoria.
Anche gli Estra I Cavalieri Prato, terzi a -6 dal vertice ed a +10 dal Padova, giocano in casa alle 15: in visita al “Chersoni” di Iolo i Crociati
di Stefano Bordon, fanalino di coda ed unica squadra senza vittorie in carniere. Se per Prato la qualificazione alle semifinali appare cosa fatta, per
i ducali ogni partita da qui a fine stagione è fondamentale per tentare di portare a casa punti e riavvicinare L’Aquila, diretta concorrente per la
salvezza.
Gli abruzzesi, con cinque lunghezze di margine su Mandelli&C. ma con un solo successo all’attivo in campionato, fanno visita sempre alle 15.00 alle
Fiamme Oro Roma che navigano senza particolari timori a centro classifica. Anche un solo punto, per gli aquilani, potrebbe servire per mettere
ulteriore distanza tra loro ed i Crociati in vista dello scontro diretto dell’ultima giornata al “XXV Aprile”.
Questo il programma della diciassettesima giornata:
Eccellenza – XVII giornata – 30.03.13
ore 13.00 – diretta Rai Sport 1
Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano
ore 14.30
Petrarca Padova v Mantovani Lazio
ore 15.00
Rugby Viadana v M-Three San Donà
Estra I Cavalieri Prato v Crociati Rugby
Rugby Reggio v Vea FemiCz Rovigo
Fiamme Oro Roma v L’Aquila Rugby
Classifica: Rugby Viadana punti 68; Cammi Calvisano 67; Estra I Cavalieri Prato 62; Petrarca Padova 52; Marchiol Mogliano 50; Vea-FemiCZ Rovigo 44;
Mantovani Lazio 31; Fiamme Oro Roma 29; M-Three San Donà 27; Rugby Reggio 21; L’Aquila Rugby 9; Crociati Rugby 4
Classifica marcatori: Basson (Vea-FemiCZ Rovigo) 201 punti; Benetti (Fiamme Oro Roma) 171; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 164; Marcato (Cammi
Calvisano) 136; Gennari (Crociati) 118; Gerber (Mantovani Lazio) 102; Ragusi (Estra I Cavalieri Prato) 84; Mantovani (Rugby Reggio) 79; Fadalti
(Marchiol Mogliano) 73; Rubini (Mantovani Lazio) 67; Apperley (Viadana) 65; Fenner (Rugby Viadana) 63; Onori (Marchiol Mogliano) 58
Classifica metamen: Padrò (Rugby Viadana) 10 mete; Vunisa (Cammi Calvisano) 8; Pascu (Rugby Viadana), Sepe M. (Estra I Cavalieri Prato) 7; Ansell
(Petrarca Padova), Canavosio e Vilk (Cammi Calvisano) 6; Candiago E. (Marchiol Mogliano), Ragusi e Majstorovic (Estra I Cavalieri Prato), Rubini e
Tartaglia (Mantovani Lazio), Albano (Rugby Viadana), Castagnoli e Bigi (Rugby Reggio) 5; Barion (Fiamme Oro), Castello e Bergamo (Cammi Calvisano),
Innocenti e Gega (Petrarca Padova), Bernini, Nifo, Ngawini e Vezzosi (Estra I Cavalieri Prato), Van Jarsveeld, Sintich (Rugby Viadana), Flynn (M-Three
San Donà), Steyn, Fadalti e Costa Repetto (Marchiol Mogliano) 4
ULTIME DALLE SEDI
Mogliano, Stadio “Maurilio Quaggia” – sabato 30 marzo, ore 13.00
Eccellenza, XVII giornata – diretta Rai Sport 1
Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano
Marchiol Mogliano: Galon; Onori, Ceccato E., Nathan, Fadalti; Rodriguez, Lucchese; Steyn, Candiago E. (cap), Barbini Mar.; Bocchi, Swanepoel; Ravalle,
Gianesini, Costa-Repetto
a disposizione: Meggetto, Ceccato A., Ceneda/Naka, Pavanello E., Orlando, Endrizzi, Padovani, Cerioni
all. Casellato
Cammi Calvisano: Berne, Canavosio, Vilk, Castello, De Jager, Marcato, Griffen (capt), Vunisa, Scanferla, Cicchinelli, Hehea, Erasmus, Costanzo,
Ferraro, Lovotti
a disposizione: Scarsini, Beccaris, Gavazzi, Zdrilich, Palazzani, Picone, Visentin. Coletti
all. Cavinato
arb. Vivarini (Piove di Sacco, PD)
g.d.l. Boaretto (Frassinelle, RO), Lento (Tricesimo, UD)
quarto uomo: Sibillin (Casella d’Asolo, TV)
Padova, Stadio “Memo Geremia” – sabato 30 marzo, ore 14.30
Eccellenza, XVII giornata
Petrarca Padova v Mantovani Lazio
Petrarca Padova: Bortolussi, Innocenti, Favaro, Sanchez, Morsellino, Menniti-Ippolito, Billot, Targa, Holmes, Conforti, Mathers, Tveraga, Leso, Gega,
Furia
a disposizione: Caporello, Damiano, D'Agostino, Giusti, Sarto, Francescato, Bettin, Bellini
all. Moretti
Mantovani Lazio: Lo Sasso; Varani, Gerber, Bisegni, Tartaglia; Rubini Gi., Bonavolontà D.; Zanini, Ventricelli, Nitoglia M.; Keogh, Colabianchi
(cap); Pepoli, Fabiani, Cannone.
a disposizione: Ricci, Panico, Young, Nardi, Filippucci, Canale S., Gargiullo, Manu
all. Jimenez/De Angelis
arb. Rizzo (Ferrara)
g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Laurenti (Bologna)
quarto uomo: Brescacin (Silea, TV)
Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 30 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XVII giornata
Rugby Viadana v M-Three San Donà
Rugby Viadana: Robertson; Sintich, G. Pavan, Pizarro; R. Pavan; Apperley, Bronzini; Padrò, Barbieri, Pelizzari; Fondse, Van Jaarsveld; Cagna,
Santamaria (cap), Cenedese
a disposizione: Denti, Marchini, Bigoni, Pascu, Moreschi, Cowan, Cipriani, Fenner
all. Phillips
M-Three San Donà: Secco; Sartoretto/Florian, Iovu, Flynn, Damo; Brussolo, Rorato; Molitika, Birchall, Di Maggio (cap); la, Lobberts; Filippetto,
Kudin, Zanusso
a disposizione: Vian., Zanusso, Montani, Zanet/Mucelli, Bacchin E., Bacchin G. Cincotto, Zamparo
all. Wright
arb. Falzone (Montemerlo, PD)
g.d.l. Pennè (Casalpusterlengo, LO), Franzoi (Santa Maria di Sala, VE)
quarto uomo: Armanini (Noceto, PR)
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 30 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XVII giornata
Estra I Cavalieri Prato v Crociati Rugby
Estra I Cavalieri Prato: Ngawini; Lunardi, Siale, McCann, Sepe M.; Ragusi, Frati M.; Saccardo, Del Nevo, Damiani; Boscolo, Boggiani; Garfagnoli,
Giovanchelli (cap), De Gregori
a disposizione: Borsi, Lupetti, Nifo, Ruffolo, Della Ratta, Crestini, Tempestini, Balboni
all. De Rossi/Frati
Crociati Rugby: Farolini; Carritiello, Alberghini, Castle, Gennari; Zucconi, Violi; Marazzi, Sciacca, Dell’Acqua; Mandelli (cap), Amenta; Negrotto,
Manghi, Singh
a disposizione: Silvestri, Ferrari, Pedrazzani, Rimpelli, Casalini, En Naour, Ferrini, Goegan
all. Bordon
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Castagnoli (Livorno), Zucchi (Livorno)
quarto uomo: Righini (Carmignano, PO)
Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina” – sabato 30 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XVII giornata
Rugby Reggio v Vea-FemiCZ Rovigo
Rugby Reggio: aggiornamenti su www.federugby.it
all. Ghini
Vea-FemiCZ Rovigo: Wilson; Lubian L., Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Basson; De Marchi, Folla, Persico; Ferro, Maran; Ceglie, Mahoney (cap.),
Quaglio
a disposizione: Gatto, Lombardi, De Robertis, Tumiati, Jones, Calabrese, Pedrazzi, Zorzi
all. Roux
arb. Mancini (Frascati, RM)
g.d.l. Rossi (Piacenza), Gobbi (San Giorgio Piacentino, PC)
quarto uomo: Tavelli (Piacenza)
Roma, Caserma Gelsomini – sabato 30 marzo, ore 15.00
Eccellenza, XVII giornata
Fiamme Oro Roma v L’Aquila Rugby
Fiamme Oro Roma: Barion, Andreucci, Massaro, Valcastelli, De Gaspari, Canna, Benetti, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Cazzola, Duca, Cerqua,
Cocivera.
A disposizione: Gentili, Vicerè, Di Stefano, Mammana, Cerasoli, Boarato, Marinaro, Calandro
all. Presutti
L’Aquila Rugby: Palmisano; Sebastiani G., Cocagi, Antonelli, Paolucci; Falsaperla L., Santavicca; Turner, Zaffiri, Cialone; Vaggi, Wilson; Cafaro,
Cocchiaro, Milan
all. Lorenzetti
arb. Damasco (Napoli)
g.d.l. De Martino (Pomigliano d’Arco, Na), Commone (Arzano, NA)
quarto uomo: Casciello (Benevento)
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: LA FORMAZIONE ROSSOBLU' PER REGGIO EMILIA
Redazione