[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XX GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI
di Redazione
19/04/2013
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XX GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI
Roma – Il Campionato Italiano d’Eccellenza entra negli ultimi duecentoquaranta minuti della stagione regolare e la terzultima giornata, in
programma tra sabato 20 e domenica 21 aprile, ha tutte le potenzialità per poter esprimere più di un verdetto.
Il posticipo domenicale (ore 17.30, diretta Rai Sport 2) è senza dubbio la sfida più calda del turno: al Peroni Stadium San Michele il Cammi
Calvisano, campione in carica e primo in classifica, riceve quel Rugby Viadana che ha guidato la graduatoria pressochè ininterrottamente dalla quarta
giornata e che ora occupa la seconda piazza ad una lunghezza dai calvini. Un derby lombardo che riporta con la memoria alla finale-scudetto del 2002 e
che può avere un impatto importante anche sulla composizione dei play-off: un successo del Calvisano, infatti, darebbe alla squadra di Cavinato
solide garanzie di poter godere del vantaggio del campo nella fase finale. La sfida si preannuncia quanto mai equilibrata: il 23 dicembre scorso, nel
turno d’andata, la vittoria andò al Viadana per 20-17.
Nella giornata di sabato, la sfida a distanza da marcare a vista è senza dubbio quella per il quarto posto, dove la lotta tra Petrarca Padova e
Marchiol Mogliano – in attesa dello scontro diretto all’ultimo turno – è sempre serratissima: i provinciali trevigiani, quinti ad un punto dal
XV di Moretti, fanno visita alla Mantovani Lazio ottava in classifica ed ormai fuori dai giochi che contano. Espugnare l’Acqua Acetosa è
d’obbligo per gli uomini di Casellato che potrebbero sorpassare i rivali del Padova, impegnati a loro volta in trasferta sul campo degli Estra I
Cavalieri Prato, terzi in classifica e chiamati a consolidare la propria posizione, dopo la sconfitta di misura subita a Viadana, proprio dal
possibile ritorno di petrarchini e moglianesi.
La gara del “Pacifici” tra M-Three San Donà e Rugby Reggio non mette in palio nulla di diverso dalla nona posizione, occupata al momento dai
diavoli rossoneri protagonisti di una buona seconda parte di stagione, mentre anche in chiave salvezza sarà lotta a distanza – prima dello scontro
diretto nel turno conclusivo – tra L’Aquila e Crociati.
In vantaggio gli abruzzesi, penultimi con sei punti di vantaggio sui ducali ed impegnati però al “Battaglini” contro la Vea-FemiCZ Rovigo in una
gara che, almeno sulla carta, vede favoriti i Bersaglieri di “Polla” Roux; i Crociati, obbligati a colmare almeno in parte il ritardo per giocarsi
le residue speranze di salvezza nello scontro diretto interno, ospitano invece al “XXV Aprile” le Fiamme Oro Roma, settime dopo un campionato al
di sopra delle aspettative. All’andata, nella Capitale, i poliziotti in cremisi si imposero con un netto 40-7: se vuole lottare sino alla fine per
la salvezza, la squadra di Bordon è chiamata a fare decisamente meglio sabato pomeriggio.
Questo il programma della ventesima giornata:
Eccellenza – XX giornata – 20.04.13
ore 15.00
Mantovani Lazio v Marchiol Mogliano
Vea-FemiCZ Rovigo v L’Aquila Rugby
ore 16.00
Crociati Rugby v Fiamme Oro Roma
Estra I Cavalieri Prato v Petrarca Padova
M-Three San Donà v Rugby Reggio
21.04.13 – ore 17.30 – diretta Rai Sport 2
Cammi Calvisano v Rugby Viadana
Classifica: Cammi Calvisano punti 78; Rugby Viadana 77; Estra I Cavalieri Prato 72; Petrarca Padova 63; Marchiol Mogliano 62; Vea-FemiCZ Rovigo 52;
Fiamme Oro Roma 41; Mantovani Lazio 32; Rugby Reggio 31; M-Three San Donà 27; L’Aquila Rugby 10; Crociati Rugby 4
Classifica marcatori: Basson (Vea-FemiCZ Rovigo) 218 punti; Benetti (Fiamme Oro Roma) 211; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 194; Marcato (Cammi
Calvisano) 141; Gerber (Mantovani Lazio) 130; Fadalti (Marchiol Mogliano) 126; Gennari (Crociati) 121; Mantovani (Rugby Reggio) 107; Ragusi (Estra I
Cavalieri Prato) 94; Apperley (Viadana) 89; Fenner (Rugby Viadana) 69; Rubini (Mantovani Lazio) 67; Padrò (Rugby Viadana) 60; Griffen (Cammi
Calvisano) 59; Onori (Marchiol Mogliano) 58; Frati M. (Estra I Cavalieri Prato) 57; Robuschi (M-Three San Donà) 56; Vunisa (Cammi Calvisano) 55
Classifica metamen: Padrò (Rugby Viadana) 12 mete; Vunisa (Cammi Calvisano) 11; Pascu (Rugby Viadana), Sepe M. e Majstorovic (Estra I Cavalieri
Prato), Ansell (Petrarca Padova), Canavosio e Vilk (Cammi Calvisano), Steyn (Marchiol Mogliano) 7; Bernini (Estra I Cavalieri Prato), Bortolussi e
Gega (Petrarca Padova), Tartaglia (Mantovani Lazio), Flynn (M-Three San Donà), Castagnoli e Scalvi (Rugby Reggio) 6; Candiago E. e Fadalti (Marchiol
Mogliano), Ragusi (Estra I Cavalieri Prato), Rubini (Mantovani Lazio), Albano, Van Jarsveeld (Rugby Viadana), Bigi (Rugby Reggio), Innocenti (Petrarca
Padova) 5; Barion (Fiamme Oro), Castello, Palazzani Visentin e Bergamo (Cammi Calvisano), Nifo, Ngawini e Vezzosi (Estra I Cavalieri Prato), Galon e
Costa Repetto (Marchiol Mogliano), Sintich e Fenner (Rugby Viadana), Favaro F. (Petrarca Padova) 4
ULTIME DALLE SEDI
Roma, CPO “Giulio Onesti” – sabato 20 aprile, ore 15.00
Eccellenza, XX giornata
Mantovani Lazio v Marchiol Mogliano
Mantovani Lazio (convocati): Avanti: Nicolò Cannone, Saverio Colabianchi (cap), Oliviero Fabiani, Carlo Filippucci, Nelius Keogh, Lorenzo Nardi,
Michele Maria Nitoglia, Sami Panico, Ruben Riccioli, Gianluca Vagnoni, Dave Young, Guglielmo Zanini;Trequarti: Giulio Bisegni, Saverio Bruni, Stefano
Canale, Edoardo Gargiullo, Durandt Gerber, Guglielmo Giancarlini, Jacopo Giangrande, Valerio Lo Sasso, Carl Manu, Alessandro Tartaglia
all. Jimenez/De Angelis
Marchiol Mogliano: Galon, Onori, Ceccato Enrico, Nathan, Fadalti, Padovani, Lucchese, Steyn, Candiago E. (cap.), Swanepoel, Bocchi, Maso, Ravalle,
Costa Repetto, Ceccato Andrea
a disposizione: Meggetto, Gianesini, Ceneda, Barbini/Corbanese, Pavanello, Rodriguez, Cerioni, Patrizio
all. Casellato
arb. Pennè (Milano)
g.d.l. Mancini (Roma), Ranalli (Sulmona)
quarto uomo: Palmerio (L’Aquila)
Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 20 aprile, ore 15.00
Eccellenza, XX giornata
Vea-FemiCZ Rovigo v L’Aquila Rugby
Vea-FemiCZ Rovigo: Basson; Pavanello, Menon, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Zanirato; De Marchi, Folla, Lubian E.; Jones, Maran; Gerber, Mahoney,
Quaglio
a disposizione: Gatto, Datola, Lombardi, Persico, Cecchetti, Anouer, Wilson, Zorzi, Calabrese, Tumiati e Pedrazzi
all. Roux
L’Aquila Rugby: Palmisano; Paolucci, Falsaperla M., Lorenzetti, Robinson; Falsaperla L., Santavicca; Cialone (c), Turner, Di Cicco; Wilson, Vaggi;
Cafaro, Subrizi, Milani
all. Lorenzetti
arb. Rizzo (Ferrara)
g.d.l. Navarra (Udine), Valbusa (Treviso)
quarto uomo: Sibillin (Treviso)
Parma, Stadio “XXV Aprile” – sabato 20 aprile, ore 16.00
Eccellenza, XX giornata
Crociati Rugby v Fiamme Oro Roma
Crociati Rugby: Ferrini; Gennari, En Naour, Castle, Alberghini; Zucconi, Violi; Marazzi, Dell’Acqua, Sciacca; Mandelli (cap), Pedrazzani/Amenta;
Negrotto, Manghi, Singh
a disposizione: Goegan, Magri, Amenta/Pedrazzani, Michel, Farolini, Casalini, Ferraris, Grassotti
all. Bordon
Fiamme Oro Roma: Mariani, De Gaspari, Forcucci, Massaro, Andreucci, Canna, Benetti, Cerasoli, Vedrani, Zitelli, Cazzola, Sutto, Duca, Moscarda,
Cocivera
a disposizione: Gentili, Vicerè, Di Stefano, Mammana, Maestri, Marinaro, Boarato, Calandro
all. Presutti
arb. Mitrea (Treviso)
g.d.l. Bertelli (Brescia), Franzoi (Venezia)
quarto uomo: Gobbi (Piacenza)
Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 20 aprile, ore 16.00
Eccellenza, XX giornata
Estra I Cavalieri Prato v Petrarca Padova
Estra I Cavalieri Prato: Ngawini; Siale, Majstorovic, McCann, Sepe, Vezzosi, Patelli (cap), Bernini, Saccardo, Ruffolo, Nifo, Cavalieri, Garfagnoli,
Lupetti, Roan
a disposizione: Borsi, Giovanchelli, Boggiani, Del Nevo, Frati, Matzeu, Tempestini, Pozzi
all. De Rossi A./Frati F.
Petrarca Padova: Bortolussi, Bettin, Chillon, Bertetti, Innocenti, Menniti-Ippolito, Billot, Conforti, Targa, Holmes, Mathers, Tveraga, Mercanti,
Gega, Leso
all. Moretti
arb. Passacantando (L’Aquila)
g.d.l. Belvedere (Roma), Pier’Antoni (Roma)
quarto uomo: Romani (Roma)
San Donà (VE), Stadio “Pacifici” – sabato 20 aprile, ore 16.00
Eccellenza, XX giornata
M-Three San Donà v Rugby Reggio
M-Three San Donà: Cincotto; Bona, Flynn, Bacchin E., Damo; Brussolo, Rorato; Molitika, Pilla, Birchall; Sala, Gerini; Zamparo, Kudin, Zanusso M.
a disposizione: Vian, Zanusso L., Montani, Mucelli, Cibin, Sartoretto, Di Maggio, Filippetto
all. Wright
Rugby Reggio: Malneeck, Castagnoli, Daupi, Mantovani, Torri, Bricoli, Cigarini, Vaki, Mannato, Scalvi Filippo, Pulli, De Bruin, Rizzelli, Scalvi
Giovanni, Goti.
a disposizione: Orabona, Bigi, Lanfredi, Delendati, Torlai, Silva, Giannotti, Russotto
all. Ghini
arb. Sironi (Colleferro)
g.d.l. Falzone (Padova), Cusano (Vicenza)
quarto uomo: Brescacin (Treviso)
21.04.13 – ore 17.30 – diretta Rai Sport 2
Cammi Calvisano v Rugby Viadana
Cammi Calvisano: aggiornamenti su www.federugby.it
all. Cavinato
Rugby Viadana: aggiornamenti su www.federugby.it
all. Phillips
arb. Damasco (Napoli)
g.d.l. Marrama (Padova), Lento (Udine)
quarto uomo: Bellinato(Treviso)
