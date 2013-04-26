[RUGBY NOTIZIE] ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XXI GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI
di Redazione
26/04/2013
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI XXI GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventunesima e penultima giornata del
Campionato Italiano d’Eccellenza, in programma sabato 27 aprile alle ore 16.00.
Differita alle ore 21.15, su Rai Sport 2, per la sfida tra il Marchiol Mogliano quarto in classifica e gli Estra I Cavalieri Prato terzi con dieci
lunghezze di vantaggio sui provinciali trevigiani.
Eccellenza – XXI giornata – 23.04.13 – ore 16.00
Rugby Viadana v Petrarca Padova
arb. Blessano (Treviso)
g.d.l. Pennè (Milano), Valbusa (Treviso)
quarto uomo: Favero (Treviso)
Rugby Reggio v Crociati Rugby
arb. Vivarini (Padova)
g.d.l. Spadoni (Padova), Franzoi (Venezia)
quarto uomo: Armanini (Parma)
Fiamme Oro Roma v Mantovani Lazio
arb. Liperini (Livorno)
g.d.l. Sironi (Colleferro), Pier’antoni (Roma)
quarto uomo: Zucchi (Livorno)
Vea-FemiCZ Rovigo v Cammi Calvisano
arb. Falzone (Padova)
g.d.l. Navarra (Udine), Laurenti (Bologna)
quarto uomo: Crivellini (Udine)
L’Aquila Rugby v M-Three San Donà
arb. Mancini (Frascati)
g.d.l. De Martino (Napoli), Commone (Napoli)
quarto uomo: Fioretti (Napoli)
ore 16.00 – differita Rai Sport 2 ore 21.15
Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato
arb. Damasco (Napoli)
g.d.l. Marrama (Padova), Lento (Udine)
quarto uomo: Sibillin (Treviso)
Classifica: Rugby Viadana punti 81; Cammi Calvisano 79; Estra I Cavalieri Prato 77; Marchiol Mogliano 67; Petrarca Padova 63; Vea-FemiCZ Rovigo 57;
Fiamme Oro Roma 41; Mantovani Lazio 33; M-Three San Donà 32; Rugby Reggio 31; ; L’Aquila Rugby 10; Crociati Rugby 8
Classifica marcatori: Basson (Vea-FemiCZ Rovigo) 240 punti; Benetti (Fiamme Oro Roma) 219; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 200; Marcato (Cammi
Calvisano) 141; Fadalti (Marchiol Mogliano) 138; Gerber (Mantovani Lazio) 134; Gennari (Crociati) 121; Mantovani (Rugby Reggio) 109; Ragusi (Estra I
Cavalieri Prato) 94; Apperley (Viadana) 89; Fenner (Rugby Viadana) 87; Griffen (Cammi Calvisano) 74; Rubini (Mantovani Lazio) 67; Padrò (Rugby
Viadana) 60; Onori (Marchiol Mogliano) 58; Frati M. (Estra I Cavalieri Prato) 57; Robuschi (M-Three San Donà) 56; Vunisa (Cammi Calvisano) 55
Classifica metamen: Padrò (Rugby Viadana) 12 mete; Vunisa (Cammi Calvisano) 11; Majstorovic (Estra I Cavalieri Prato) 9; Sepe M. (Estra I Cavalieri
Prato) e Flynn (m-Three San Donà) 8; Pascu (Rugby Viadana), Ansell (Petrarca Padova), Canavosio e Vilk (Cammi Calvisano), Gega (Petrarca Padova),
Steyn (Marchiol Mogliano) 7; Bernini (Estra I Cavalieri Prato), Bortolussi (Petrarca Padova), Tartaglia (Mantovani Lazio), Castagnoli e Scalvi (Rugby
Reggio) 6; Candiago E. e Fadalti (Marchiol Mogliano), Ragusi e Nifo (Estra I Cavalieri Prato), Rubini (Mantovani Lazio), Albano, Van Jarsveeld (Rugby
Viadana), Bigi (Rugby Reggio), Innocenti (Petrarca Padova), Costa Repetto (Marchiol Mogliano) 5; Barion (Fiamme Oro), Castello, Palazzani Visentin e
Bergamo (Cammi Calvisano), Ngawini e Vezzosi (Estra I Cavalieri Prato), Galon e Nathan (Marchiol Mogliano), Sintich e Fenner (Rugby Viadana), Favaro
F. (Petrarca Padova), Bacchetti e Lubian (Vea-FemiCZ Rovigo), Bisegni (Mantovani Lazio), Malneek (Rugby Reggio) 4
Redazione