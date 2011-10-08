Loading...

(RUGBY NOTIZIE) ECCELLENZA, PRIMA GIORNATA.

Redazione Avatar

di Redazione

08/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 08 ottobre2011  ECCELLENZA PRIMA GIORNATA. LE ULTIME DA PETRARCA PADOVA-CAMMI CALVISANO E RUGBY REGGIO - FEMI CZ ROVIGO. Per lâesordio dei campioni dâItalia del Petrarca Padova contro il Cammi Calvisano, il coach Presutti non lascia nulla al caso e schiera una formazione collaudata e di grande esperienza. Lâincontro in programma domani alle ore 15.00 allo Stadio Plebiscito, sarÃ  trasmesso in diretta su RAI SPORT 1 e contestualmente in streaming sul portale www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ). Attesa anche a Reggio dove la formazione emiliana si affaccia per la prima volta nella sua storia rugbistica al rugby di vertice affrontando il Femi Cz Rovigo.  Questo il programma degli incontri fissati per domenica 9 ottobre. Ore 15.00 RAI SPORT 1 â www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ) Petrarca Padova v Cammi Calvisano Ore 16.00 Rugby Reggio v Femi-CZ Rovigo LE ULTIME DELLE SEDI PETRARCA PADOVA â CAMMI CALVISANO PADOVA Debutto casalingo per il Petrarca campione dâItalia, che affronta DOMANI, domenica 9 ottobre, il Cammi Calvisano nella prima giornata del campionato di Eccellenza. La gara Ã¨ in programma allo stadio Plebiscito, calcio dâinizio alle 15, diretta su RAI SPORT 1  e contestualmente in streaming sul portale www.raisport.rai.it ( http://www.raisport ). Arbitro Damasco di Napoli, giudici di linea Mitrea e Lento, quarto uomo Masetti. âUna gara difficile, contro una squadra neopromossa, ma con molta esperienzaâ, spiega lâallenatore bianconero Pasquale Presutti. âUna formazione ambiziosa, contro cui ho pensato di schierare un Petrarca collaudato, nel quale comunque troveranno spazio anche i numerosi giovani promettenti che stanno emergendoâ. Da questâanno il dottor Alessandro Banzato, imprenditore e vicepresidente del Petrarca che ama stare dietro le quinte, dopo 14 anni nella dirigenza del club apparirÃ  ora anche sulle maglie con la sua azienda, le Acciaierie Venete. Un lteriore gesto dâamore nei confronti della societÃ  bianconera. âIl campionato sarÃ  ancor piÃ¹ difficile dellâanno scorsoâ, spiega, âperchÃ© alle solite squadre si aggiunge anche qualche attore nuovo, come lo stesso Calvisano che affrontiamo al debutto. Lâobiettivo sono i play-off, abbiamo fiducia nella squadra e nello staff, consapevoli delle difficoltÃ . Una stagione che affrontiamo con le giuste ambizioni, ma anche con grande serenitÃ â. Indisponibili Bezzati, Gatto e DâAgostino, e per precauzione tenuti a riposo Tveraga e Kingi, ecco la formazione annunciata dai tecnici Presutti e Bot. Hickie, Bortolussi, Neethling, Bertetti, Spragg, Walsh, Travagli, Palmer, Barbini, L. Persico, Cavalieri, Sutto, Leso, Costa Repetto, Alonso. A disp.: Damiano, Gega, Caporello, Giusti, Targa, Billot, Sanchez, Morsellino. CALVISANO (a seguire) Â  RUGBY REGGIO â FEMI CZ ROVIGO REGGIO Fervono i preparativi in casa rossonera per la grande giornata che domani, domenica 9 ottobre, vedrÃ  il Rugby Reggio affacciarsi per la prima volta nella massima serie del rugby italiano. SarÃ  una giornata destinata a lasciare un segno indelebile nella storia del club reggiano, che per lâoccasione giocherÃ  in un monumento dello sport cittadino, lo Stadio Mirabello. Alle ore 16.00 il fischio dâinizio di questa prima giornata di Eccellenza per i Diavoli che si troveranno di fronte un avversario di indubbio valore, i rossoblu del Rugby Rovigo  vicecampioni dâItalia. Non sarÃ  un esordio facile per gli uomini di Manghi e Ravazzolo, che perÃ² sono fortemente motivati a ben figurare in questo incontro, molto importante per il club ma anche per tutta la cittÃ , come ci conferma il capitano Cristian Bezzi: âSiamo eccitati per questo evento storico per Reggio. Il Rovigo Ã¨ un avversario ostico e di grande valore; Ã¨ chiaro che noi dobbiamo essere confidenti nei nostri mezzi e osare, non dobbiamo avere timori reverenziali, ma scendere in campo per dare battaglia e giocare a rugby ottanta minuti, dando il massimo.â Lâallenatore Roberto Manghi racconta lâavvicinarsi allâesordio contro il Rovigo: âTrovare una formula per battere il Rovigo prima di una partita non Ã¨ certo facile. Noi possiamo contare su una squadra competitiva in tutti i reparti, con i trequarti veloci che sanno muovere bene il pallone e con una mischia che sa essere penetrante e puÃ² diventare vincente. Cercare di mantenere il possesso e lasciare pochi palloni al Rovigo potrebbe essere la nostra arma vincente, ma chiaramente dovremo confrontarci con la squadra che nella passata stagione ha dominato il campionato italiano, perdendo solo in finale. Siamo comunque pronti alla sfida, in campo cercheremo di fare del nostro meglio, ma soprattutto vogliamo divertire, anche se siamo consci che non ci attende unâimpresa facile. Sono fiducioso perÃ² che la cittÃ  di Reggio saprÃ  sostenerci in questa battaglia, facendo sentire dalle tribune il suo calore alla squadra.â Al termine dellâallenamento di rifinitura i tecnici hanno convocato ventisette atleti, la probabile formazione vede schierati in campo; Jones; Castagnoli, Apperley, Halse, Larini; Griffiths, Cigarini; Moore, Perrone, Balsemin; Pulli, Bezzi (cap); Cagna, Bigi, Fontana. A disposizione: Lanfredi, Rizzelli, Riccardo, Scalvi, Delendati, Torlai, Carretta, Bricoli, Biancaniello, Carra, Carbone, Mora. Questa la terza arbitrale designata dalla Federazione per la prima giornata dei rossoneri: Arb.: Vivarini (Padova), Gdl Serchiani (Padova) e Marchesin (Venezia), Quarto Uomo: Sibillin (Treviso) Per trasformare questo incontro storico in una grande festa per tutti gli sportivi e le famiglie che verranno domani allo stadio, la societÃ  ha organizzato alcune attivitÃ  collaterali: giÃ  unâora prima dellâinizio della partita sarÃ  possibile vivere un momento di aggregazione per tutti i tifosi nella zona antistante lo stadio, dove per la giornata sarÃ  allestita unâArea OspitalitÃ , in cui si effettuerÃ  anche il Terzo Tempo al termine dellâincontro. Per lâintervallo Ã¨ stata programmata una sfilata in campo di tutte le squadre del settore giovanile rossonero, dallâunder 6 allâunder 20. Infine allâinterno dello stadio sarÃ  allestita una mostra dâarte âLâarte del Rugbyâ, mostra itinerante di importanti artisti italiani che hanno realizzato appositamente opere con sfondo tematico sul gioco della palla ovale, ideata da Patrizia Lodi e Vittorio Zanini, inaugurata giovedÃ¬ scorso a Milano alla conferenza di presentazione del Campionato di Eccellenza. ROVIGO Riparte dallo stadio Mirabello a Reggio Emilia la caccia ai playoff della Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta. Domenica, 9 ottobre, alle ore 16,00, i rossoblÃ¹ giocano in trasferta incontrando la squadra dei "Diavoli" del Rugby Reggio, novitÃ  del Campionato di Eccellenza. Per questo primo incontro ufficiale Paul Roux ha dovuto fare i conti con gli infortuni che hanno falcidiato la rosa. La qualitÃ  dei giocatori a disposizione permette di apprestare una formazione competitiva che cercherÃ  di mettere in pratica il duro lavoro svolto nella preparazione precampionato. Esordio ufficiale con la maglia rossoblu per Lombardi, Cristiano e Barry, mentre in pachina aspettano il cap in Eccellenza con Rovigo: De Marchi, Wilson e Lorenzo Lubian, oltre al nuovo arrivato Marsh, giÃ  sottoposto agli accertamenti sanitari e tesserato. Questa la formazione annunciata: Basson; Pedrazzi, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Bustos, Zanirato Michele; Barry, Cristiano, Persico; Tumiati, Reato; Ravalle, Mahoney (cap), Lombardi. A disposizione: Marsh, Datola, Boccalon, Barion, De Marchi, Wilson, Duca, Lubian Lorenzo. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
